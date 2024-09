El BNG reclama al Estado que rechace el plan para construir y reformar en As Xubias en A Coruña

La oposición al proyecto de transformación urbana en As Xubias que promueven el Ayuntamiento de A Coruña y el fondo europeo Ginkgo Advisor se pone de manifiesto prácticamente cada día desde que las dos partes firmaron un convenio con la previsión de las actuaciones en el ámbito. Al rechazo expresado por los grupos del PP y el BNG en el Concello, se suma el de los nacionalistas en el Congreso, que exigen al Estado que rechace el acuerdo suscrito a finales de julio.

El diputado del Bloque Néstor Rego apoya su oposición al proyecto en que, si se lleva a cabo la regeneración prevista en As Xubias, se pone en peligro el funcionamiento de la línea ferroviaria de cercanías en el área coruñesa. Por ello, Rego reclama al Estado "unha posición clara en contra deste convenio urbanístico".

"Este convenio pon en cuestión as prometidas vivendas accesíbeis nas Xubias e compromete o eixo ferroviario A Coruña-Ferrol coa idea de convertelo nun paseo verde peonil", señala el diputado del BNG en el Congreso. Rego recuerda que la implantación y modernización del servicio ferroviario de proximidad en la comarca es uno de los compromisos conseguidos por el Bloque en el acuerdo de investidura para facilitar el Gobierno de Pedro Sánchez.

Rego señala que el BNG ha presentado alegaciones al convenio para que se materialice la modificación puntual del plan general que reduce la edificabilidad en todo el ámbito de As Xubias, pendiente de desarrollo desde 2022. Además de la "especulación urbanística", le preocupa "a rebaixa dos obxectivos de sustentabilidade ao reducir a protección medioambiental da fachada marítima ao incrementar a urbanización".

Alegaciones del BNG

El BNG en la Corporación de A Coruña ha presentado alegaciones al convenio de As Xubias. En el texto demanda que no se excluyan los polígonos adquiridos por el fondo de inversión del cambio en el PGOM, que rebaja sustancialmente la edificabilidad en todo el ámbito. Alega también para que Gingko "non teña a potestade de contestar as alegacións que eventualmente se formulen ao Plan Especial que se comprometeu a elaborar, senón que isto o faga o Concello".

El Bloque pide que se vuelva a poner el convenio a exposición pública puesto que no contiene "unha información moi relevante", la que afecta al acuerdo entre Land Company (antigua propietaria de Astilleros Valiña) y el Concello, que los nacionalistas consideran imprescindible para conocer qué se va a construir en el polígono residencial junto a la playa de Oza.

Alegaciones del PP

El otro grupo de la oposición en el Concello coruñés, el PP, registró hoy las alegaciones al convenio firmado con Ginkgo, que también ha presentado el BNG, la plataforma cívica Defensa do Común, la asociación vecinal de Oza Gaitiera Os Castros y residentes en As Xubias.

En las alegaciones, el PP solicita que se cumpla la moción aprobada por mayoría de 16 concejales en el Pleno de la semana pasada y, por tanto, se suspenda el convenio y se tramite la modificación del PGOM para reducir la edificabilidad que se aprobó en Junta de Gobierno en 2022.

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, se opone al plan de Ginkgo porque los califica de especulación urbanística. "Todos estamos de acuerdo en regenerar As Xubias, pero no a través de un fondo de inversión con sede en Luxemburgo que ni siquiera paga los impuestos aquí, que viene a hacer negocio a costa de los coruñeses porque no es una ONG", defiende.