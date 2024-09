El tuit viral de un hostelero de A Coruña: "Que sean camareros y no esclavos"

En las últimas horas, una publicación de X del hostelero coruñés Aitor Neira se ha hecho más que viral. Aitor hacía referencia a una noticia de Quincemil, en la que representantes del sector de la hostelería afirmaban que había falta de camareros en la ciudad. Neira se opuso tajantemente a esta afirmación en su perfil, asegurando que "cada vez que necesito camarero no tardo ni 1 día en encontrarlo" y que "no hay falta de personal, hay que pagarle bien a los camareros. Para que sean camareros y no esclavos".

Soy hostelero en Coruña, La Intrusa se llama mi local, cada vez que necesito camarero no tardo ni 1 día en encontrarlo.



No hay falta de personal, hay falta de pagarle bien a los camareros. Para que sean camareros y no esclavos. https://t.co/H4VIdB71XN — Aitor Neira (@NeiraAitor) September 17, 2024

Su postura

"Estoy cansado de escuchar en los medios de comunicación que no hay camareros y que hace falta personal. Creo que es un mantra que no debemos comprar, porque sí que hay camareros. Lo que hace falta, como decía en el tweet, es pagarle bien a tus camareros para que sean camareros y no esclavos", afrima Neira, preguntado por Quincemil.

El dueño de La Intrusa, local situado en la calle Torreiro, afirma que mucha gente se ha visto en una entrevista de trabajo de hostelería y se ha echado para atrás al escuchar las condiciones, "muchos empresarios de los que están diciendo que hace falta personal, me gustaría saber qué condiciones ofrecen a su personal".

"Yo quiero que mis trabajadores estén contentos, que trabajen felices, porque si ellos trabajan felices, a mí me va a repercutir en que la gente se va a ir feliz del local. Me gusta tratar a la gente como me gustaría que me tratasen", afirma.

El tweet

"Me han escrito muchos tweets llamándome 'héroe'. No soy ningún héroe, por suerte soy como la mayoría de empresarios, que nunca tienen voz y tratan bien a sus camareros y la gente que trabaja con ellos".

Las condiciones en su local

Aitor cuenta que abre de martes a sábado, pero que normalmente es él quien está detrás de la barra. Tan solo tiene contratados a dos camareros para que le ayuden durante las noches del viernes y del sábado en horario de 23:00 a 03:00 horas, a los que tiene dados de alta en la Seguridad Social, con contrato indefinido y percibiendo 15 euros cada hora. "Intento ser comprensivo con sus horarios, aquí es un horario nocturno, salen de noche y pago la nocturnidad", explica, añadiendo que "el sector se está profesionalizando y eso hay que pagarlo".

"Si tú pagas bien a tu trabajador, ese trabajador trabaja feliz, trabaja más contento. Si ese trabajador trabaja más contento, tiene a la clientela más a gusto y a ti también. Si a la clientela la tratas bien, vuelve y te vuelve a dar dinero. Entonces, si tú no tratas bien a tus trabajadores, no van a dar la vida por tu empresa. Trata bien a tus trabajadores y te irá mejor el negocio", sentencia Neira.