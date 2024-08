Aparece el coche clásico robado en A Coruña: pedían a su dueño un "rescate" de 10.000 euros

El BMW Z1 que arrebataron de las manos a un vecino de A Coruña ha aparecido en un depósito de Arteixo. Así, sin más. Si sabes lo mínimo de motor, tienes que conocerlo, para quien no, es el típico coche soñado por cualquier coleccionista, valorado entre unos 60.000 y 90.000 euros. En España debe haber unas 100 unidades de este modelo y uno de ellos es propiedad de un vecino de As Xubias, que no daba crédito este domingo, cuando le llamaron de la comisaría para decirle que habían encontrado a su criatura.

El robo se cometió entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana. El ladrón accedió por la fuerza en la urbanización en la que se encontraba el vehículo estacionado, primero rompiendo la puerta de entrada a esta, y después, "reventando" la del garaje, donde dio con lo que quería. De allí se llevó todo lo que pilló -el BMW, y otros objetos que se desconocen-.

En cuestión de horas, y en cuanto la familia del dueño se dio cuenta de que le faltaba tal reliquia de su colección, no dudaron en echarse una mano de la difusión en redes sociales. El nieto del afectado compartió una publicación donde reflejaba un teléfono de contacto, junto con una foto del vehículo, en la que ponía: "Agradecemos cualquier información".

10.000 euros de rescate tras el "secuestro" del coche

Fue en ese momento cuando el supuesto ladrón, o algún que otro espabilado de turno, se puso en contacto con este para ofrecerle un trato: "Me pidió 10.000 euros a cambio del coche". No habían pasado ni 24 horas cuando recibieron la propuesta, por lo que ni se les pasó por la cabeza aceptarla. Aun así, la persona que se ocultaba tras el teléfono les sugería un punto de encuentro para realizar el intercambio.

En poco más de 48 horas, el dueño del coche recibió una llamada de la policía: su coche había aparecido en un depósito de vehículos de Arteixo. No hizo ni falta la matrícula para identificarlo, sabía que su BMW era ese. "No sabemos si lo encontraron en A Coruña, en A Zapateira, o en Arteixo, el caso es que tuvimos que ir a buscarlo hasta la otra punta", indica el nieto del afectado por el robo.

Eso sí, cuando fueron a por él, la parte delantera del capó estaba rayada y con uno de los asientos desmontados. "No sé cuál era el objetivo, si buscar la batería o qué. Lo bueno es que mi abuelo ya lo ha recuperado", asegura el nieto.

BMW Z1 Cedida

Ahora, solo queda por determinar quién es el autor del robo, y se trataba de la misma persona que se dirigió a la familia para chantajearla. En todo caso, el robo coincidió con el Rallye Teresa Herrera, en el que hasta el pasado domingo estuvieron expuestos en la plaza de María Pita coches de características parecidas a este, como un Ford Mustang, varios Mercedes y otros coches clásicos que bien podrían ser piezas de museo. De ahí que no se descarte que esto haya tenido algo que ver.