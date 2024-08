4 productos faciales que no deberían faltar en tu rutina de vacaciones en Galicia

El verano está para disfrutar de largas jornadas de playa, atardeceres espectaculares, cenas y comidas con amigos y familia y, en fin, cualquier plan que se te ocurra tiene cabida durante estos meses. Eso no significa que, aunque la prioridad sea divertirse, descuides el cuidado de tu piel. Sí, la rutina facial hay que llevarla a rajatabla aunque estés de vacaciones. No solo porque es indispensable para lucir una piel sana y bonita cada día, sino porque en otoño tu piel reflejará cómo la has estado tratando durante los meses de calor. No es necesario complicarse demasiado, la rutina de verano puede ser muy sencilla y tu piel lucir fresca y radiante sin necesidad de incluir muchos pasos o productos. Incidir en una buena hidratación, el uso de texturas ligeras, la protección solar y evitar aquellos cosméticos que sean fotosensibles pueden ser a priori los pilares básicos para que la piel no se resienta durante esta época del año.

Es por eso que hemos seleccionado los 4 imprescindibles del neceser que deberían de acompañarte en tus vacaciones en Galicia –o en cualquier lugar al que decidas escaparte–.

Un bálsamo desmaquillante

@Clinique

Desmaquillarse sigue siendo tan importante cuando se viaja que cuando una está en casa. Incluso aunque no te maquilles a diario –o no lo hagas nunca–, eliminar los restos de protección solar es innegociable antes de irte a la cama cada noche. El bálsamo desmaquillante ‘Take the day off’, de Clinique, es una apuesta segura porque elimina rápidamente el maquillaje –incluso el de los ojos– y los restos de suciedad al tiempo que hidrata y deja la piel limpia y fresca en cuestión de minutos.

Un sérum antioxidante

@La Roche-Posay

Una de las consecuencias negativas de la exposición solar son las temidas manchas. La hiperpigmentación se va acumulando y con el paso de los años las manchas aparecen, de ahí que los expertos coincidan en la importancia de tratarlas, incluso antes de que aparezcan. Un buen sérum de vitamina C ayuda a unificar el tono de la piel y reducir la producción de melanina. Además, ayuda a mejorar la síntesis natural de colágeno y elastina. Formulado a base de vitamina C y ácido salicílico, este sérum de La Roche-Posay es perfecto para la recuperación de la luminosidad y firmeza de la piel.

Un fotoprotector adecuado

@Elizabeth Arden

No nos cansaremos de repetir la importancia de usar protección solar durante todo el año, y cuando el sol aprieta es, además, obligatorio y necesario. No escatimes en su aplicación, dos dedos es lo que el rostro necesita para estar completamente cubierto pero, además, recuerda replicarlo al menos cada dos horas y después del baño o de haber sudado. La crema solar de Elizabeth Arden es ligera, sin aceites y promete hidratar la piel utilizando la formulación revolucionaria de 8 horas emblema de la marca.

Una crema hidratante

@Kiehl’s

Tampoco pueden faltar en tu neceser de vacaciones cosméticos que ayuden a la piel a hidratarse y repararse después de cada día de sol. Si tienes la piel seca, lo más recomendable es optar por cremas barrera que contengan ceramidas y lípidos. Las pieles mixtas pueden usar cremas con ácido hialurónico en textura gel o gel-crema y, en días alternos, aplicar hidratantes más nutritivas con ceramidas. La icónica Ultra Facial de Kiehl's –siempre aparece en los ránkings de las mejores hidratantes– es especialmente conocida por aportar una gran nutrición sin sacrificar la ligereza de su fórmula.