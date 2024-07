El Concello de A Coruña exige a Prezero y STL que vuelvan a negociar: "No cederemos a chantajes"

Tres semanas después de que comenzase el conflicto de las basuras en A Coruña, los desechos continúan acumulándose en la ciudad. Los miembros del sindicato mayoritario del servicio, STL, anunciaron el pasado fin de semana que comenzarían a recoger la basura que descansa fuera de los contenedores, pero a pesar de ello los barrios de A Coruña siguen repletos de desperdicios.

El Gobierno municipal recalca que es "consciente de la situación" y que adoptan "todas las medidas legales que se pueden tomar". No obstante, la solución al conflicto pasaría, según apuntó esta mañana el portavoz Jose Manuel Lage Tuñas, porque empresa concesionaria y Comité de Huelga retomasen la senda de la negociación.

Eso sí, desde el Ayuntamiento alertan que cualquier acuerdo que se tome debe regirse estrictamente por la legalidad. Lage matizó esta mañana que hay que abandonar los engranajes que protagonizaron el servicio los últimos 20 años. "Lo que no vamos a pedir a la concesionaria es que adopte decisiones ilegales. No vamos a ser cómplices de ningún tipo de chantaje", avisó el teniente de alcaldesa.

En este sentido, reiteró que la de basuras no es una huelga al uso, ya que todos los trabajadores y trabajadoras fueron a trabajar y la productividad fue similar a los días anteriores. "La ciudad sigue llena de basura por zonas y no están cumpliendo su trabajo adecuadamente, ni en las jornadas de huelga ni en las que no hay huelga", matizó.

Asimismo, Lage confirmó que la alcaldesa Inés Rey continúa meditando si tomar o no medidas extraordinarias en caso de que continúe el conflicto.