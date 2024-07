Protesta de la pesca en A Coruña: "Es probable que la ría de O Burgo se quede sin mariscadores"

Un grupo de la cofradía de pescadores de A Coruña se ha manifestado este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña para que Ministerio y Xunta de Galicia pongan solución a la situación límite que están viviendo.

Desde que comenzó el dragado de la ría de O Burgo llevan meses sin faenar y sin cobrar, según denuncian, lo que provoca que unas 76 familias se estén endeudando al no poder hacer frente a los recibos y no reciben ayudas económicas.

El portavoz de la cofradía, Manuel Baldomir, ha reconocido que "el colectivo está cabizbajo viendo que la administración no actúa" y sobre las partes implicadas, asegura que reconocen que hay que dar solución a esta problemática, pero advierte de que "se ríen de nosotros".

En esta línea, apunta que desde finales del mes de mayo, mes en el cual se llegó a un previo acuerdo entre el Ministerio y la Xunta de aportar partidas presupuestarias, "la Xunta vuelve a insistir en el estudio de impacto ambiental en que el daño está causado por las obras de dragado y que es el Ministerio quien asuma todo". Además, subraya que ambas administraciones "se evitan y nunca coinciden en las reuniones".

"No se puede avanzar si las dos administraciones no coinciden para tomar las medidas necesarias, no hubo nadie del Ministerio en la última reunión y está ausente para tomar decisiones", critica. "Nos manifestamos delante de la Delegación para decirle al Ministerio que se deje de jugar con los colectivos y se siente a negociar", argumenta.

"Compañeros de trabajo llaman llorando"

Baldomir expone que "compañeros de trabajo llaman llorando diciendo que no pueden hacer frente a los pagos" y confirma que llevan seis meses haciendo frente a pagos sin tener ingresos: "Ministerio y Xunta están tirando 74 puestos de trabajo a la basura", cuenta.

Desde hoy, la cofradía se manifestará miércoles y viernes y destacan que "no queremos molestar a los ciudadanos cortando el tráfico, pero estamos tratando de defender nuestros derechos y que las dos administraciones se pongan a trabajar y cumplan el estudio de impacto ambiental".

En este contexto, los afectados avanzan que "es muy probable que la ría de O Burgo se quede sin mariscadores" y rememoran que en los años 80 llegaron a ser más de 2.000 mariscadores en la ría.

"La ría de O Burgo siempre fue a menos debido a la contaminación y cada vez eran menos los espacios productivos", recalca Baldomir sobre las causas que han llevado a la situación actual.