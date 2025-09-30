España contra Israel: la tiranía del sentimentalismo

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Comprobar Cupón Diario ONCE, hoy
Primitiva, hoy
Comprobar Bonoloto, hoy
Renuncia a la pensión
Mapa de noticias
Última hora de las lluvias extremas en España
Sánchez Presupuestos
Jubilado y los jóvenes
El médico Manuel Viso
Español en República Dominicana
Paciente contra la sanidad pública
Economista sobre las pensiones
Imanol Arias mantenerse joven
Helena Rodero farmacéutica cepillar dientes
Magdalena Perelló cardióloga problema de corazón
Feijóo Ingreso Mínimo Vital
España escudo cuántico
Viaje al Bilbao nocturno
Falta de obreros
Diego González Rivas
Joven trabajadora no se puede independizar
Taxista sobre su sueldo
Experto en inversiones
Asesor fiscal Hacienda
Oferta Lefties
Chaqueta Mango
Profesor español en Suiza
Vender vivienda a partir de 2030
Pueblo Medieval
Pueblo dentro de un castillo
Nuria Roca
Gonzalo Miró
Juan y Medio
Juan del Val
Pablo Motos
Joven española en Francia
Táctica José Elías
Empresario en España
Jubilado 45 años cotizados
Bonito nombre hija Penélope Cruz
Dinero persona fallecida
Modelo española en Japón
Experto en desarrollo personal
Sistema sanitario español
Español en Suiza
Experta inmobiliaria
Jubilado y pensión baja
Jubilada con pensión recortada
Arquitecto sobre la vivienda
Dioni Ugalde empresario
Listas de espera sistema sanitario
Enfermera en EE.UU.
Empresario falta trabajadores
Soldador falta personal
Detective privado
Monedas de plata
Heredera de una vivienda
Carmen Lomana jubilación
Inquilino y casera
Sistema Start Stop
Experto en coches
Empresario español en China
Albañil español en Suiza
Enfermero joven español Noruega
Joven española en Suiza
Abogada pensión
Experto inmobiliario
Camionero en el extranjero
Abogada control laboral
Lidl vitrocerámica
Ático de lujo Tamara Falcó
Jubilado suizo en España
Mejor casa prefabricada y minimalista
Guardias médico de urgencias
Sueldo médico especialista
Dentista español en Islandia
Incapacidad permanente
Agricultora vinícola
Empresario en Andorra
Economista sobre la vivienda
Escasez de trabajadores en el campo
Albañila revela cuánto gana al día
Joven en Dubái
Jubilado inconforme con su pensión
Revisor de coches
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario
Alessandro Lequio dieta adelgazar
Lolita Flores cómo mantiene su figura
Santiago Segura dieta perder kilos
Farmacéutica española Noruega sueldo
Aparcamiento en la calle
Jubilado pensión
Albañil en Noruega
Abogado nóminas
Economista vivienda
Alfonso Cobo empresario
Abogado herencias
Zara Home mueble
Zara chaqueta
Comprobar Cuponazo ONCE
Estatuto de los Trabajadores
Fran Alapont, trabajador de la construcción
Experto en desarrollo personal
Pedri alimentación ayuno
Carmen Lomana cómo mantiene su figura
Mansión más cara de Castilla-La Mancha
Quejas de una albañila
Joven española cuenta cómo vive en Bali
Nombre hija Edurne deriva Imperio Inca
Examen oposiciones conserje Galicia polémica
Jubilada frente a su okupa
La casa prefabricada y rústica arrasa en España
Simbólico nombre hijo Macarena Gómez
Vivir de alquiler o comprar vivienda
Médica española Suiza joven sueldo
Arquitecta española en Finlandia
Mercadillo medieval
Bernat
Empresaria denuncia paguitas ninis
José Andrés
Vivienda en herencia
Camp Nou
Chef español en Austria
Empresario español en Tailandia
Ayuda al alquiler
Otra burbuja inmobiliaria
José Andrés
Cultura del esfuerzo
Carlos García, abogado
Asesor fiscal sobre Hacienda
Curioso nombre hija Andrés Iniesta
Un joven español que vive en Australia
Cuenta restaurante Michelin
Asesor Inmobiliario sobre los locales
José Coronado cómo consigue estar joven
La dura realidad de ser camionero
Abogada sobre visitas médico en horario laboral
Enfermera española Suiza sueldo
Costo de la maternidad
Marisa, médica residente
Carmen Truyols, anestesista
Aramendi perder kilos dieta
Jubilado con 43 años cotizados
Enfermera en Noruega
Arquitecto viviendas prefabricadas
Ginecóloga en Dubái
Albañil en Suiza
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con Pedro Sánchez, en noviembre de 2023.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con Pedro Sánchez, en noviembre de 2023. EFE

Tribunas

España contra Israel: la tiranía del sentimentalismo

Cada acusación infundada de genocidio a Israel satisface la estrategia de Hamás. Sacrificar la integridad intelectual en aras de la conformidad permite que un consenso de aparente rectitud suplante a la razón.

Publicada

El hostil clima europeo hacia Israel ha encontrado en España una expresión tan intensa que la tensión ha saltado de lo cultural a lo militar.

El reciente anuncio del envío de una fragata para proteger la controvertida Flotilla Global Sumud contrasta con la postura más cauta de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que cuestionó los motivos políticos de la misión.

Esta implicación directa se suma a la politización de eventos como La Vuelta, cuya etapa final fue cancelada por un boicot masivo, y la amenaza de retirarse de Eurovisión 2026 si Israel participa.

Estos actos, que vulneran el espíritu de competiciones diseñadas para unir, evidencian cómo la crítica a Israel deriva en una discriminación aceptada, carente del más mínimo rigor intelectual.

Este activismo de base ha sido no sólo tolerado, sino amplificado y legitimado desde el más alto nivel del Gobierno.

Miles de gazatíes abandonan su ciudad para ponerse a salvo de la invasión israelí.

La postura del presidente Pedro Sánchez ha trascendido la crítica para materializarse en una ofensiva diplomática y legislativa sin precedentes.

La adopción oficial del término "genocidio" para describir las acciones de Israel, pronunciada con pretendida autoridad moral, pero sin pruebas que sustenten tan grave acusación, ejemplifica una inquietante tendencia europea: la vibe-expertise.

Esta tendencia consiste en realizar valoraciones fundamentadas no en hechos contrastados, sino en el zeitgeist imperante, amplificado por las redes sociales y legitimado mediante citas circulares entre políticos y activistas.

La acusación de genocidio, mucho antes de ser adoptada por gobiernos, ya se había normalizado. Ha sido repetida por autoridades académicas sin evidencia rigurosa, amplificada por algoritmos de redes sociales y validada a través de citas circulares donde activistas y políticos se citan mutuamente como "expertos".

Así, la afirmación se ha convertido menos en una aseveración fáctica que requiere pruebas y más en una prueba de fuego para la credibilidad progresista. Cuestionarla es exponerse como un disidente del consenso moral.

"La acusación de genocidio ha sido repetida por autoridades académicas sin evidencia rigurosa, amplificada por RRSS y validada por activistas y políticos que se citan como expertos"

El reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una clase magistral de cómo vestir propaganda con lenguaje jurídico para dar un barniz institucional a este zeitgeist. Aunque se presenta como un "análisis legal", es un documento estructurado para sustentar una conclusión predeterminada.

Su fallo más significativo es el intento de inferir una intención genocida a partir de la destrucción de propiedades. El propio informe admite que la destrucción no es, en sí misma, un acto genocida, pero pide al lector que "ate cabos", omitiendo convenientemente el objetivo declarado de Israel de desmantelar la infraestructura militar de Hamás.

Esto no es un análisis riguroso. Es una conclusión impulsada por la ideología.

Si bien el sufrimiento de la población civil gazatí constituye una verdadera tragedia, responde también a una calculada estrategia de Hamás. La organización terrorista emplaza deliberadamente su infraestructura militar en zonas civiles, a sabiendas de que las inevitables víctimas palestinas generarán la presión internacional que ahora vemos.

Hamás dice estar preparado para negociar inmediatamente la implementación de una tregua en Gaza

La acusación de genocidio resulta absurda cuando se examina objetivamente. Israel ha facilitado la entrada de más de 300.000 camiones de ayuda, ha establecido corredores humanitarios, ha atendido a gazatíes heridos en sus hospitales, y ha suministrado agua y electricidad durante fases del conflicto.

Actuaciones que contradicen cualquier intención de aniquilar a una población.

Esta campaña de presión resultará infructuosa, pues los israelíes temen más la rehabilitación de Hamás que a un presidente del Gobierno español contrariado. La verdadera consecuencia es la distorsión de la moral occidental para favorecer el relato estratégico de una organización terrorista.

Permitir que la pericia basada en sensaciones sustituya al análisis riguroso socava el discurso ético.

Cada boicot a Israel y cada acusación infundada de genocidio satisface la estrategia de Hamás. Aceptar pasivamente esta narrativa amenaza a las democracias liberales. Sacrificar la integridad intelectual en aras de la conformidad permite que un consenso de aparente rectitud suplante a la razón.

La auténtica valentía hoy consiste en desafiar este zeitgeist, no en amplificar sus distorsiones morales.

*** Eran Shayshon es el fundador de Atjalta, un think tank con sede en Israel que publicará próximamente 'El manual para luchar contra el antisemitismo'.

Más en Tribunas