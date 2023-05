El silencio del PSOE sobre Bildu, en cada periódico

Ya desde hace mucho tiempo, las sesiones de control al Gobierno dieron la vuelta a su significado. Porque el Gobierno no responde a las preguntas de la oposición y la oposición a veces se agarra al mitin y ni siquiera hace preguntas. Por tanto, suele ser más importante lo que no se dice que lo que se dice. Así queda de manifiesto en las portadas de hoy.

La noticia principal anida en lo que Pedro Sánchez y sus ministros no dijeron acerca de las listas electorales de Bildu. ABC y La Razón: “Sánchez y sus ministras callan ante las listas de Bildu con 44 etarras. Al menos trece condenados, una con delitos de sangre, saldrán elegidos si se repiten los resultados de 2019”.

En esta crónica, vemos cómo solo un miembro del PSOE respondió a la pregunta que también hizo la prensa. Fue Patxi López, a la carrera y sin pararse: “No me gusta”. En la portada de El Mundo se recogen las palabras de una ministra que sí se posicionó sobre este asunto, aunque no es del PSOE, sino de Podemos. “Irene Montero justifica que Bildu lleve 44 etarras en sus listas”. Habló de “máximo respeto” a unas listas “diseñadas de forma democrática”.

Una de las claves de ayer en la sesión de control, tal y como destaca la crónica de EL ESPAÑOL, fue el doble rasero de Sánchez. Calló cuando la oposición le preguntó qué pensaba de las listas de Bildu, pero habló largo y tendido cuando el PNV le pidió información acerca del caso de Mikel Zabalza, asesinado por la guerra sucia.

Esta noticia de hoy en El País denota que ETA es pasado, sí, pero que quedan muchos cabos que atar para poder cerrar ese pasado. Queda mucho por saber y muchas responsabilidades que dirimir. Titular: “Los dos testigos protegidos delatan a 12 exjefes de ETA. La organización tenía un doble mecanismo para autorizar atentados”.

Cioran decía que los españoles se hacen sobre su país las preguntas que en el resto del mundo se reservan para Dios: “¿Existe? ¿Qué piensa realmente? ¿Nos ama?”. Esas preguntas trascendentales se las hacen desde que llegó Sánchez los socialistas que ya no están en la dirección del PSOE. Basta con leer la entrevista a Alfonso Guerra que lleva hoy El Mundo: “Sus socios desvían al PSOE de una trayectoria de 144 años” / “En este Gobierno de coalición no hay un proyecto de país” / “Los debates internos en el PSOE eran tormentosos pero fructíferos, ahora se aplaude y se calla”.

José Antonio Zarzalejos, en su artículo de El Confidencial, reseña que el presidente del Gobierno ha creado una “España de ficción” a través de palancas manejadas por miembros de su confianza, como el CIS de Tezanos, el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido o el Instituto Nacional de Estadística de ElenaManzanera.

ALSINA–Ayer, Sánchez anunció nuevas ayudas económicas. Esta vez no esperó a su mitin del fin de semana porque estará en Estados Unidos, donde se reunirá con Joe Biden.

El País: “El Gobierno aprobará un rescate para los agricultores por la sequía. El campo recibirá ayudas directas y se acelerarán las obras hidráulicas. Lo hará horas antes de que comience oficialmente la campaña electoral”.

Cuenta El Confidencial que este plan “da oxígeno” a los barones socialistas, que temía sufrir una gran pérdida de voto en el campo. “El Ejecutivo busca neutralizar las potenciales movilizaciones del sector con las ayudas millonarias a ganaderos y agricultores”.

EL ESPAÑOL revela que este nuevo anuncio de Sánchez entraña una característica común a los inmediatamente anteriores: “Podemos, también contra Sánchez por el decreto de la sequía: ‘Busca otro tema de conflicto tras liarla con la vivienda’”. Los morados, off the record, ya no sólo critican el fondo de Sánchez, sino la forma. Hablan de “barroquismo” a la hora de hacer los anuncios. ¡Alabado sea Pedro Rubens!

Encontrará Sánchez unos Estados Unidos agitados, sobre todo en su frontera con México. La foto de portada de ABC resulta escalofriante: “La desesperación desborda la frontera. Temor a una crisis humanitaria por las miles de personas que se agolpan en México para intentar cruzar tras el fin de la norma que permitía las expulsiones exprés”.

En la Casa Blanca, no habrá rueda de prensa conjunta con Biden. Lo cuenta El Español. Así como González compareció con Reagan, Aznar con Bush y Rajoy con Trump, Sánchez de momento no podrá hacerlo con Biden. Habrá comunicado y fotografía, pero no rueda de prensa.

Y, mientras tanto, en la oposición. Feijóo… ¿dónde está Feijóo? 112, ¡desaparecidos!

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

