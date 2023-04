A quién beneficia la visita de Juan Carlos I, según los periódicos

Españoles, los medios de comunicación… han muerto. Cuarenta cámaras y un centenar de periodistas no han podido hacer un espectáculo de la visita de Juan Carlos I. Las portadas de esta mañana reflejan consenso sobre la “discreción” que caracterizó la llegada a Galicia del Rey Emérito. Que don Juan Carlos no bajara la ventanilla del coche ha alcanzado incluso rango de subtítulo.

“La juancarlosmanía se desinfla en Sanxenxo: sólo Pedro Campos y la prensa esperaban al Emérito”, cuenta EL ESPAÑOL. “Fría acogida a Juan Carlos I en Pontevedra. Un día cualquiera en Sanxenxo”, dice El País. “Llegada discreta del Emérito”, señala El Mundo. “Don Juan Carlos llegó al aeropuerto de Vigo, no tuvo recepción y se fue directo al coche”. Manuel Jabois entrevista en su crónica al único joven que se presentó en el aeropuerto para la recepción: “Estoy solo. Es increíble”.

La Vanguardia y ABC van más allá y cruzan en sus páginas principales la visita de Juan Carlos I a Sanxenxo con la de su hijo Felipe VI a Ronda. “Felipe VI defiende la ejemplaridad el día del regreso de su padre. El Rey vindica liderazgos éticos como aviso a Juan Carlos I”. “La discreta llegada a Sangenjo de don Juan Carlos coincide con el baño de multitudes de Felipe VI en su primera visita a Ronda”.

Leyre Iglesias titula así su columna en El Mundo: “Cuando tu peor enemigo es tu padre”. Dice: “Hay quienes quieren convencernos de que Felipe se ha portado mal con su padre, cuando es el padre quien le ha dejado en herencia –a él y a todos nosotros– una institución llena de minas, y quien sigue minando el terreno sin que parezca que nada le importe”. Vamos, lo de Star Wars, Luke Skywalker y Darth Vader, pero todavía sin espadas láser.

La Razón, en esta línea, señala: “La izquierda se impulsa con la nueva visita de don Juan Carlos a España”. Parece que las regatas del Emérito, si están beneficiando a alguien en las encuestas, es a quienes tiene la República como fin último de su proyecto.

Y ayer pasaron muchas cosas en el Congreso. El presidente dio un discurso que nos pilló por sorpresa. Breve, conciso, ceñido al tema que marcaba el orden del día.

Las crónicas de esta mañana, efectivamente, indican que Sánchez volvió a leer una pila de folios previamente escritos en Moncloa. El orden del día era la política internacional, pero el presidente aprovechó para anunciar la construcción de vivienda social. “Sánchez trata de frenar con la vivienda la sangría de voto joven al PP. Los populares han ganado medio millón de electores de menos de 35 años”, escribe El Mundo.

Del mismo modo, justo el día que se inaugura una campaña electoral supuestamente autonómica y municipal, Sánchez visitará a Joe Biden en la Casa Blanca. Aparece en las portadas de La Razón, El País, EL ESPAÑOL…

A lo largo de la jornada, el Congreso aprobará la reforma de la ley de Irene Montero. El Confidencial: “Adiós a la ley del sólo sí es sí: seis meses en vigor y un agujero que tardará años en cerrarse. Las condenas ya dictadas y pendientes de revisión, aquellas con juicio señalado o las que hayan arrancado su instrucción mientras la norma estuvo vigente seguirán decidiéndose en aplicación de su contenido”. 1.000 beneficiados, 100 de ellos excarcelados.

Había, y hay, voces en la derecha que empujaban a Feijóo a no colaborar con Sánchez en esta reforma. Venían a decir: “Es su problema, que se estrelle, nos irá mejor en las urnas”. Combate esa tesis José Antonio Zarzalejos en su artículo de esta mañana: “Pactar entre diferentes, pactar entre la oposición y el Gobierno, es una referencia de buena conducta democrática si esos acuerdos redundan de forma objetiva en la solución de problemas a la vista del común de los mortales”.

Mientras tanto en Moncloa… Ahí va un titular de EL ESPAÑOL: “Gobierno contra Gobierno”. Lo explico: la delegada del Gobierno se ha manifestado en las puertas del Ministerio de Justicia. Los portavoces de Unidas Podemos critican el acercamiento de Sánchez a Marruecos, su relación con la OTAN, la ayuda a Ucrania, Yolanda Díaz llama machista al presidente… “¿Dirige Sánchez un Gobierno o un manicomio?”, señala EL ESPAÑOL en su editorial.

Sabéis que acaba de publicar Trapiello el último tomo de sus diarios. Éramos otros, se titula. Vosotros, compañeros, también erais otros cuando Trapiello comenzó con sus diarios. Yo no había nacido y vosotros estabais un poco más altos. En estos libros, el escritor camufla a los protagonistas, todos reales, con una inicial. La guerra PSOE-Podemos está resultando demasiado pornográfica. ¿Por qué no empiezan a hacer lo mismo con esas filtraciones? Por ejemplo: “Y dice que P es un poco machista, pero gobiernan juntos. I cree que sus compañeros de Consejo de Ministros impulsan un Código Penal que beneficia a los violadores de La Manada, pero no dimite. P está en el huerto de Moncloa, escuchándonos. Ha cambiado tantas veces de opinión. Ayer, anteayer, la semana pasada, hace un año. También él era otro”.

