Mili de tres años para Leonor

Por fin un poco de aire fresco. Esta vez a costa de la princesa Leonor, que aparece esta mañana como protagonista de todas las portadas. Desde El País al ABC pasando por El Mundo y La Razón. “Cursará tres años en las Fuerzas Armadas”. Los editoriales, todos muy serios, coinciden en afirmar la necesidad de que la sucesora al trono se vista de caqui y adquiera esa “formación esencial”.

Pero aquí, por mucha palabra rimbombante que pueda utilizarse, estamos hablando de que, en 2023, se va a someter a una joven –una “zagalica”, que dirían en mi pueblo– a una mili de tres años. Cuenta Falso Brais en EL ESPAÑOL los detalles: “Participará en maniobras, aprenderá topografía, hará horas de vuelos de combate”. Primero a la Academia Militar de Zaragoza, después a la Escuela Naval de Marín y, por último, a la Academia General del Aire de San Javier. Le damos media hora más a Margarita Robles y la manda a la guerra de Ucrania.

ABC incluye un amplio reportaje sobre este asunto, que define lo que viene como una “réplica de la formación militar de su padre”. Por cierto, imagino que muchos se lo estarán preguntando: Leonor, veo en esta crónica, tiene 17 años, cumple los 18 en octubre. Está en Segundo de Bachiller, en el internado de Gales. Cuando acabe, no irá a la universidad. Se comerá de golpe la mili de tres años y, luego, entonces sí, elegirá su grado universitario. ¿Qué va a estudiar? Dicen en ABC: “Tiene tiempo de sobra para pensarlo”.

Los reyes dicen en su comunicado que la mili aportará a la princesa los principios de la “ejemplaridad” y la “austeridad”. ¿No habría sido mejor para eso un voluntariado en La India?

La bronca del Gobierno se cuela en todas partes. También en la vida de Xena, la princesa guerrera. Portada de La Razón: “El PSOE excluye a Podemos de la formación de Doña Leonor. No informó a sus socios, que se enteraron en el Consejo de Ministros”. La princesa no sólo tiene que aguantar una mili de tres años, sino que la llamen “doña” con 17. A mí me están empezando a llamar “señor” en el autobús ahora y me hunde, no quiero imaginar si me lo hubieran dicho en Segundo de Bachiller. Por cierto, si a mí ya me llaman “señor”, compañeros, no quiero imaginar lo que os dirán a vosotros.

ALSINA–Me decías antes que El Mundo publica hoy un texto de Alfonso Guerra muy “elogioso” con el Gobierno.

Cuando he pasado los periódicos esta mañana por el escáner de seguridad, no me dejaban entrar. Me dice el vigilante: “Disculpe, es que lleva usted explosivos en la mochila”. Ante mi extrañeza, el vigilante ha sacado El Mundo de mi petate y ha dicho: “Me refiero a esto”. Hemos tenido que llamar a los Tedax. Leo el texto de Alfonso Guerra en su versión digital, por vuestra seguridad y la de la audiencia, que os echaría mucho de menos.

“El PSOE ha renunciado al socialismo liberal para apoyarse en el radicalismo y el populismo”, dice Guerra. Luego, sobre Sánchez y sus pactos con “separatistas, populistas y el brazo político de ETA”, apostilla: “Un proceso degenerante del que no es fácil tomar conciencia”.

Sin embargo, lo que más me ha divertido es esta anécdota, que revela por primera vez y que dice mucho sobre el carácter cambiante del presidente del Gobierno. Resulta que en 2016, recordaréis, el PSOE debía abstenerse para que gobernara Rajoy y no se repitieran elecciones. Sánchez dijo “no es no” y lo acabaron echando. Pero, según Guerra, Sánchez estuvo firmemente convencido de la abstención. Hasta el punto de que le pidió a él, a Guerra, que le redactara un documento de medidas sociales a exigir a Rajoy a cambio de esa abstención. Sánchez estaba tan entusiasmado con esa idea que le llamaba a Guerra a su lugar de vacaciones para meterle prisa. De pronto, un día más tarde, Guerra se encontró con que Sánchez era un firme partidario del “no es no”.

En clave de enfrentamiento interno también va esta noticia que encuentro en la portada de El País y que, en realidad, ya conocíamos ayer. Ocurrió lo que se esperaba: “La reforma de la ley mordaza fracasa por la división en la izquierda. ERC y Bildu frustran la norma pese a que había acuerdo sobre 36 artículos”. La principal causa: los separatistas querían la prohibición de las pelotas de goma.

El Mundo traza un análisis interesante, que se titula: “El bloque de investidura acelera ya su descomposición”. La tesis es la siguiente: la cercanía de las elecciones obliga a Podemos y a las formaciones nacionalistas a presentarse como algo muy distinto al PSOE. Entonces, tienen que estar a la bronca de aquí a mayo. De ahí que todas las negociaciones importantes fracasen. Desde la ley del sólo sí es sí a la reforma de la ley mordaza.

El Confidencial aporta más datos sobre el juego de Tronos que enfrenta a Pablo Iglesias con Yolanda Díaz. Están viendo cómo repartir los puestos de las listas, que no es otra cosa que cómo repartir los puestos de trabajo. Pero me llama la atención esto: en el entorno de la vicepresidenta, relata El Confidencial, se habla del entorno de Iglesias como “la secta de Galapagar”.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

