Yolanda, eternamente Yolanda

Ayer, leo en La Vanguardia, Felipe VI estuvo en casa de Carlos III. Después, en una cena oficial, anunció que lo había invitado a visitar España. Es una pena que el rey de Inglaterra no vaya a venir esta semana. Porque a don Carlos, dicen, le gusta la fiesta y se lo habría pasado pipa en el Congreso. Podríamos haberle prestado un escaño. La reforma de la sedición, los efectos de la ley de Irene Montero... Y los Presupuestos, sobre todo los Presupuestos. Todos esos partidos, tanta pluralidad, cada uno de un sitio, como si fuera la Feria Internacional del Turismo.

Hoy, en el Senado, se juega el Sánchez-Feijóo. Y al líder del PP, veo en la portada de El Mundo, ya le pasa como a Luis Enrique. Todos le dicen cómo tiene que jugar, cómo tiene que atacar, cómo tiene que defenderse... "Barones, exministros y cargos del partido le piden que sea más duro. Consideran que este debate es el más importante desde que llegó a Madrid".

En realidad, los que le piden que sea más duro llevan pidiéndoselo desde que llegó a la presidencia del PP. Y también llevan diciéndonos a nosotros, desde entonces, que es el debate más importante. Haga lo que haga, a Feijóo le criticarán por no haberse llevado al Senado a Canales y a Iago Aspas.

Pero sí sabemos una cosa que no va a hacer Feijóo. Y no me refiero a leer 1984, de George Orwell. El País: "Feijóo renuncia a movilizar la calle contra la reforma de la sedición. El líder del PP opta por una gira de mítines tras el pinchazo de la protesta de Vox en Barcelona".

Esa gira de conciertos, detalla ABC, va a recorrer principalmente feudos gobernados por el PSOE y, en Madrid, va a visitar el pabellón donde jugaba al baloncesto Pedro Sánchez.

El presidente –buenos días, presidente–, que sigue labrando afanosamente su huerto en La Moncloa, ha vuelto al basket para hacerle bloqueo a la oposición y proteger a Irene Montero. Lo leo en La Razón.

Anda preocupado el presidente porque el lado morado de la coalición puede meterle un triple en su propia canasta, si es que esto ha pasado alguna vez en el baloncesto. Hablo de la ley del maltrato animal que impulsa Ione Belarra. ABC: "El CGPJ alerta de que el Gobierno iguala el maltrato animal con el familiar. Avisa de que el anteproyecto de reforma compromete el principio de proporcionalidad. Si se compara el delito de lesiones de animales vertebrados que no requieran tratamiento veterinario con el delito leve de lesiones a las personas que no requieren tratamiento médico, la pena es la misma, multa de uno a tres meses".

El País menciona, efectivamente, que la Fiscalía se opondrá a partir de ahora a rebajar las penas a los agresores sexuales. Ya se ha enviado un decreto a todos los fiscales. Falta por ver qué dice el Tribunal Supremo. En ABC lo dicen de esta manera: "La Fiscalía sale al rescate del Gobierno y ordena oponerse a los recursos como norma, aunque admite que hay revisiones de penas que no se podrán evitar". Conviene mencionar que este gesto no influirá siempre en el resultado; porque lo que haga el juez, como ustedes saben, es distinto a lo que pide el fiscal.

Pero, desde luego, es una buena noticia para el Gobierno. Una noticia que, por ejemplo, podría abrir los informativos del nuevo canal de televisión de Pablo Iglesias. EL ESPAÑOL relata los detalles de este nuevo canal, que se emitirá por internet y que pide dinero a los ciudadanos para financiarse. "Estamos cansados de tirar piedras, queremos un tanque", dice Iglesias. Se llamará "Canal Red" y sobrevuela la sombra de Jaume Roures.

Esa televisión también podría servir para amplificar las estocadas de Iglesias a Yolanda Díaz, que no ha salido a defender a Irene Montero tras las consecuencias de la ley del sólo sí es sí.

Y yo te pido, Pablo, que hoy dejes atrás el rencor y cantes conmigo emocionado. Porque se ha muerto otro Pablo, el gran Pablo Milanés. "Si alguna vez me siento derrotado, miro a tu cara y digo en la ventana. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda".

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero