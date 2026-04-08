La tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos e Irán es, en sí misma, una buena noticia: frena una escalada que amenazaba con incendiar Oriente Medio y hundir aún más la economía global.

Pero el modo en que se ha llegado a este alto el fuego condicional revela una verdad incómoda: la presidencia de Donald Trump ha rebasado un límite político y moral del que sólo podrá salir con un elevado coste para la credibilidad de Occidente.

Trump pasó ayer, en cuestión de horas, de amenazar con "acabar con toda una civilización en una sola noche" a anunciar orgulloso una "doble tregua" de catorce días con Teherán.

Ese brusco volantazo no es prueba de su genio táctico, sino síntoma de una política exterior errática que oscila entre la fanfarronería apocalíptica y la improvisación a última hora, con el Pentágono, sus aliados y los mercados como espectadores atónitos.

La causa que se invoca no es ilegítima. La república islámica de los ayatolás es un régimen opresor, responsable de graves violaciones de derechos humanos, de la represión sistemática de mujeres y disidentes y de la proyección de violencia a través de milicias en toda la región.

Nadie que crea en la libertad puede, por tanto, dejar de desear el fin de esa tiranía teocrática ni ignorar que la disuasión frente a sus ambiciones nucleares y expansionistas es una necesidad estratégica.

La guerra puede tener, por tanto, un fundamento justo y necesario.

Lo que está en cuestión hoy no es el objetivo (un Irán libre de ayatolás), sino la forma en que la Casa Blanca ha decidido perseguirlo.

La secuencia que culmina en la tregua habla por sí sola. Trump elevó la apuesta con la promesa de devolver a Irán "a la Edad de Piedra", bombardeando puentes y centrales eléctricas, y remató con la frase que ha horrorizado a prácticamente todos los gobiernos del planeta: "una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás".

No son sólo palabras gruesas. Son una admisión de que el presidente de Estados Unidos estaba dispuesto a poner sobre la mesa una amenaza de destrucción masiva, algo que choca frontalmente con el Derecho internacional y con la tradición moral de Occidente.

La reacción internacional ha sido contundente. Gobiernos aliados, expertos en Derecho humanitario y líderes religiosos han advertido de que atacar deliberadamente la infraestructura civil de esa forma constituiría un crimen de guerra.

El papa León XIV ha calificado estas palabras de "verdaderamente inaceptables" y ha llamado a los ciudadanos a presionar a sus dirigentes para frenar la espiral bélica, recordando que ninguna causa justa autoriza la aniquilación de "una civilización".

Cuando la máxima autoridad moral del mundo católico se ve obligada a afear al presidente estadounidense un lenguaje propio de los totalitarismos del siglo XX, ya sea ese lenguaje sólo un exceso retórico o más bien una amenaza real, la frontera que se ha cruzado es evidente.

No menos elocuente es la rebelión soterrada en Washington.

La prensa estadounidense ha documentado las fuertes resistencias dentro de la propia administración y del Partido Republicano a un conflicto sin objetivos claros ni salida definida.

Altos mandos militares y responsables de seguridad han advertido en privado del riesgo de un segundo Irak, con una campaña prolongada contra un enemigo más resiliente y con una región saturada de pólvora.

Entre los conservadores, la base trumpista aplaude la demostración de fuerza, pero una parte significativa de los republicanos tradicionales y de los jóvenes votantes se muestra abiertamente escéptica ante una guerra "no forzada" que contradice la promesa de acabar con las "guerras eternas".

La tregua de dos semanas no nace, por tanto, de una estrategia de desescalada cuidadosamente diseñada, sino de una suma de límites: la alarma de los socios, la inquietud en los mercados, la resistencia en el Capitolio y el vértigo del propio aparato de seguridad ante la lógica de "todo o nada" que emana de la Casa Blanca.

Frente a los esfuerzos de Trump por presentar la pausa como fruto de una victoria "totalmente lograda", los hechos apuntan a lo contrario: el presidente ha tenido que aceptar un paréntesis negociado por terceros después de descubrir que su retórica hiperbólica de exterminio no era creíble como herramienta diplomática.

Nada de esto debe leerse como indulgencia con el régimen iraní. El sistema de los Guardianes de la Revolución es una dictadura teocrática que merece ser sustituida por un régimen democrático, y la comunidad internacional tiene la obligación de apoyar a los iraníes que arriesgan su vida por conquistar esa libertad.

Pero precisamente por eso resulta tan dañino que la principal potencia democrática del planeta se permita jugar con amenazas de exterminio o diseñar guerras sin brújula política.

Cuando el lenguaje del líder del mundo libre se acerca al de quienes exterminan opositores en Teherán, la batalla moral ya se está perdiendo, aunque se gane el objetivo militar.

La tregua actual abre una ventana de oportunidad. Irán ha aceptado reabrir el Estrecho de Ormuz bajo vigilancia y congelar los ataques, y Estados Unidos ha detenido sus bombardeos por primera vez en semanas, con negociaciones previstas en Islamabad.

Es legítimo aspirar a que de ese proceso salga un acuerdo que combine desarme nuclear, garantías de navegación y una presión renovada (económica, diplomática y política) sobre la dictadura de los ayatolás.

Pero para que esa paz sea estable y justa, es imprescindible que Washington recupere el sentido de la medida. Que recuerde que una guerra puede ser justa e incluso necesaria, pero nunca puede convertirse en un escenario para la teatralización apocalíptica de un presidente acorralado.

Trump ha encontrado, por ahora, una salida de emergencia al borde del precipicio que él mismo cavó con su retórica. El reto de Estados Unidos, y de sus aliados, es que la solución definitiva al problema iraní no consista en empujar a la región a ese abismo, sino en trazar un camino exigente pero compatible con los principios que distinguen a una democracia liberal de los enemigos que pretende derrotar.