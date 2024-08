A la espera de conocer los detalles finales de la puesta en escena que Carles Puigdemont prepara para este jueves, sorprende la pasividad con la que PSOE, PSC y ERC han asumido la conversión de la sesión de investidura de Salvador Illa en el escenario de una representación teatral cuyo protagonista será un prófugo de la justicia.

No es ya el hecho de que ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni los Mossos d'Esquadra parezcan tener la menor idea de dónde está o qué tiene preparado Carles Puigdemont para este jueves, más allá de la convocatoria de sus seguidores a las 9:00 de la mañana en el paseo Lluis Companys, a sólo unos metros del parque de la Ciudadela, donde se encuentra el Parlamento autonómico catalán.

Tampoco el hecho de que el CNI se haya desentendido del asunto, obligado por la eliminación del independentismo de la Directiva Nacional de Seguridad, que incluye todos aquellos grupos o movimientos considerados como potencialmente peligrosos para el Estado y que deben ser controlados por los Servicios de Inteligencia.

Es, sobre todo, la evidencia de que el Gobierno y las instituciones catalanas van a permitir la escenificación de Carles Puigdemont por intereses puramente partidistas y que nada tienen que ver con los intereses de los catalanes.

En el caso de ERC, para no aparecer frente a sus votantes y simpatizantes como "colaboracionistas del Estado español". Es decir, como "botiflers".

En el caso del PSOE y del PSC, para no estimular el victimismo de Puigdemont y darle la excusa para reventar la gobernabilidad del Estado. Algo que en realidad depende en mayor medida del desarrollo de su caso en los tribunales. Porque el auto del juez Llarena que considera no amnistiable el delito de malversación por el que se encuentra imputado Puigdemont desembocará, muy probablemente, en una petición de amparo frente al Tribunal Constitucional por parte del expresidente autonómico.

El hecho de que se especule incluso con la posibilidad de que Carles Puigdemont esté ya desde hace unas horas en el interior del Parlamento autonómico catalán, escondido en algún despacho de Junts a la espera de la sesión de investidura, a las 10:00 de la mañana de este jueves, demuestra lo disparatado de la situación.

Haga lo que haga el expresidente, su llegada a Cataluña, tras casi seis años huido de la justicia, supondrá un duro golpe para la imagen internacional de nuestro país. Pero, sobre todo, contribuirá a agravar el desapego que muchos ciudadanos sienten ya por unas instituciones y unos partidos que parecen vivir en una burbuja de escenificaciones y contraescenificaciones sin relación alguna con sus problemas reales.

Ni siquiera es probable que la ópera bufa que se representará este jueves vaya a tener mucho más recorrido que el de su impacto mediático inmediato.

Porque ERC ya ha dicho que si Puigdemont es detenido pedirá la suspensión de la sesión de investidura, pero también que su voto favorable a Illa está decidido y que nada le hará cambiar de opinión. Los republicanos, de hecho, han escenificado este miércoles junto al PSC una firma "solemne" del pacto para confirmar que nada de lo que pueda hacer Puigdemont alterará la hoja de ruta de ambos partidos.

El PSC, por su parte, preferiría que la detención de Puigdemont se produjera tras la sesión de investidura, pero ve la maniobra del líder de Junts más como una señal de debilidad que como una amenaza real a una gobernabilidad que Pedro Sánchez tiene asegurada gracias a una cada vez más probable prórroga de los Presupuestos.

Pero más allá de sus consecuencias jurídicas y políticas, el pulso de Puigdemont es en sí mismo un fracaso del Estado español. Y, más concretamente, del Gobierno central y del de la Generalitat. Un fracaso voluntario, ya que ninguno de los dos ha hecho nada por evitar la pantomima de este jueves.

Una vieja regla de las redes sociales pide "no alimentar a los troles" para no darles a estos lo que más desean: atención. Pero esa estrategia no funciona cuando el trol no sólo quiere atención, sino dinamitar las instituciones y generar el caos. Si los partidos no se toman en serio el Estado de derecho, ¿cómo esperan que lo hagan los ciudadanos?