Sobre la Ley del Deporte, negociar con Putin y la recesión técnica en España

LaLiga no ha conseguido colar las enmiendas con las que aspiraba a castigar a la Superliga, lo que supone una desautorización del pulso que Javier Tebas mantiene con Florentino Pérez. En EEUU, un puñado de congresistas demócratas ha instado por carta a Joe Biden a entablar un "acercamiento directo a Rusia" para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque posteriormente se han retractado. Y las previsiones de recesión técnica para España de la AIReF ahondan en el descrédito de los Presupuestos del Gobierno.

Javier Tebas.

Tebas sale derrotado con la Ley del Deporte

Sigue en el aire si habrá fútbol la próxima jornada. Sólo se ha aprobado una de las tres enmiendas al proyecto de la nueva Ley del Deporte que pedía LaLiga, por lo que no está claro qué ocurrirá con el hipotético paro de los clubes. 39 de los 42 equipos (todos salvo al Real Madrid, el FC Barcelona y el Athletic Club) se alzaron en pie de guerra contra esta norma, fruto de un acuerdo entre PP y PSOE.

El frente contra la Ley del Deporte lo ha liderado Javier Tebas, inmerso en su contumaz pulso con Madrid y Barça. Pero el resultado de la votación de ayer equivale a una derrota por goleada para el presidente de LaLiga.

Porque con lo salido de la Comisión de Cultura y Deporte, la Superliga sigue viva. Ni PP ni PSOE respaldaron la pretensión de la patronal de vetar a los clubes que participen en otros trofeos. De este modo, el proyecto encabezado por Florentino Pérez sigue a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte sentencia sobre el monopolio de la UEFA el año que viene.

También permanece judicializada la gestión de los derechos audiovisuales. Porque no se ha incluido ninguna enmienda que dé seguridad jurídica al acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC, denunciado en los tribunales por los tres clubes díscolos.

El PSOE sólo ha concedido a LaLiga que la Federación no pueda realizar modificaciones en el campeonato sin el visto bueno de la patronal. Un simple triunfo pírrico para Tebas.

Alexandria Ocasio-Cortez.

Una llamada trampa a la negociación con Putin

Una treintena de congresistas, entre los que se encuentra Alexandra Ocasio-Cortez, ha pedido a Joe Biden que negocie un alto el fuego con Vladímir Putin. Estos congresistas pertenecen al ala más radical del Partido Demócrata estadounidense y son los primeros dentro de él en reclamar esta solución diplomática a la guerra en Ucrania. Su llamado a entablar conversaciones con Moscú pretendía explorar "un nuevo pacto de seguridad europeo", e incluía propuestas como relajar las sanciones sobre Rusia.

A las pocas horas, y como respuesta al revuelo causado, los congresistas han decidido retirar la carta, calificándola de "borrador" no aprobado. Pero el daño ya estaba hecho.

Esta maniobra de presión a Ucrania para que se siente con el invasor no sólo implica que Kiev tendría que asentir a concesiones territoriales. Es también una trampa que no funcionó en 2014 y 2015, cuando Rusia se anexionó Crimea y libró una guerra en el Donbás. Y no sólo eso. La vía que proponían los congresistas liderados por Ocasio-Cortez traslada un mensaje de debilidad que envalentonará a Putin, a China y a Irán.

En su carta, los congresistas aseguraban que no le corresponde a Washington presionar al Gobierno ucraniano sobre decisiones soberanas. Pero su propuesta supone contradecir la voluntad del 95% de los ucranianos, que creen en la victoria y apoyan seguir con la resistencia. ¿Pretende este grupo de demócratas influir para que el Gobierno ucraniano se vuelva en contra del mandato de sus ciudadanos?

La presión debe estar sobre Putin y no sobre Zelenski. La única respuesta posible es la disuasión nuclear y más ayuda a la resistencia. Y la única negociación posible, una con condiciones más favorables para Ucrania, al contrario de lo que pretenden Ocasio-Cortez y compañía.

Un hombre en una gasolinera.

Una recesión moderada para unos Presupuestos fantasiosos

Los organismos económicos llevan meses alertando de la previsible recesión a la que se enfrentará la economía mundial el próximo año. Los buenos datos de crecimiento y empleo del presente ejercicio en España han permitido al Gobierno tranquilizar el temor a la crisis. Pero los indicadores son cada vez más inequívocos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pronosticado en su último análisis que la economía nacional entrará en recesión técnica entre octubre de este año y marzo del próximo.

La AIReF es uno de los primeros entes de evaluación públicos que habla ya abiertamente de recesión. Sus advertencias se suman a las de otros evaluadores, como el BBVA Research, que avisa de una "recesión moderada" para los próximos trimestres.

Es cierto que la economía española va a seguir creciendo, y en mayor medida que sus socios europeos. Pero lo hará a un ritmo muchísimo menor. Como ha avisado la AIReF, "España tiene muy difícil huir del escenario de recesión de Europa". Hace una semana echó por tierra la credibilidad de unos Presupuestos expansivos y fantasiosos. ¿Cuántas estimaciones desfavorables más de organismos independientes necesita el Gobierno para revisar un proyecto de PGE totalmente improcedente para un escenario de pronunciado declive económico?

Las medidas para aplacar los efectos de la inflación y la crisis energética deberían estar focalizadas en los colectivos más vulnerables, y no aplicarse con carácter general un reguero de ayudas que sólo contribuirán a aumentar un déficit público insostenible. Ayudar a las familias a afrontar el riguroso invierno económico que se aproxima pasa por soluciones que alivien las facturas de los ciudadanos, y por una política económica disciplinada que impulse el crecimiento, no que lo lastre.

*** El Merodeador es el seudónimo colectivo de la sección de Opinión de EL ESPAÑOL integrada por Cristian Campos, Jorge Raya Pons y Víctor Núñez.

