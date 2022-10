Arroz del senyoret Sánchez: la receta

Ayer estuve cenando en el Puerto. Y apareció el dueño del restaurante preguntando por ti, Alsina. Dijo: "Quiero ponerle a un arroz el nombre de Carlos Alsina, pero para eso debo saber qué le echa él al arroz". Aquí, en Alicante, se le echa de todo. Hasta garbanzos. Así que siéntete libre, Alsina. Puedes coger unas cuantas páginas del Código Penal, bien picaditas, condimentarlas y a la cazuela.

Esta mañana, las cabeceras detallan la receta del arroz senyoret, es decir: los Presupuestos de Pedro Sánchez. Os lo avisé ayer, no quisisteis pedir, pues os habéis quedado sin nada. El Confidencial: "El Gobierno negocia otro gesto hacia Esquerra para rebajar multas por desórdenes y desacato a la autoridad". Se haría mediante una reforma de la ley ciudadana.

Encuentro en la portada de ABC otro ingrediente más: "El Gobierno cede al País Vasco tener selecciones propias de surf y pelota para competir en citas internacionales". "Es un día histórico, joder", dijo ayer Andoni Ortuzar, el líder del PNV en rueda de prensa. Lo del "joder" es de mi cosecha, pero seguro que en algún corrillo se le escapó. Mira qué manos tengo, Alsina. Cuando me convoque la selección vasca de pelota no te va a quedar más remedio que darme unos días de vacaciones.

Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar.

Cuenta esta crónica que el Gobierno no ve coste electoral en la rebaja del delito de sedición. Y es normal. Una vez se le echan garbanzos al arroz se puede hacer cualquier cosa. No obstante, y aunque no haya coste hacia fuera, sí puede haberlo hacia dentro. El Mundo: "Los barones se borran del gran acto por la victoria de 1982". Hasta ayer, cuenta esta crónica, sólo la presidenta de Baleares había manifestado su intención de ir. Por no ir, no va a ir ni Alfonso Guerra, que dirigió aquella campaña electoral y fue uno de los grandes artífices de la llegada del PSOE al poder. El aparato sólo lo ha invitado una vez y se ha publicado en todos los sitios que no lo habían invitado.

Ayer, volviendo por la Rambla, andando en diagonal, porque siempre hay que volver en diagonal, se me apareció un alicantino con quienes vosotros tuvisteis bastante trato: Azorín. Me dijo una cosa que escribió en su libro El Político: "Distingue siempre entre las razones de Estado y las razones de establo".

Hoy, EL ESPAÑOL publica en exclusiva: "La cena del CNI catalán que grabó la Guardia Civil". Ocurrió en 2019. Cuatro colaboradores de Carles Puigdemont se reunieron en un restaurante de Sant Cugat, Barcelona. Los agentes de la Guardia Civil se sentaron a unos metros, fotografiaron y grabaron. El grupo tenía como objetivo crear una infraestructura informática para desconectar Cataluña de España.

Contaron disponer de un millón de euros en Suiza y dijeron frases como esta: "El Estado está débil, no aguanta otro referéndum". O esta: "Ya puede venir la Guardia Civil con veinte o treinta barcos".

Quien también está débil, o eso deduzco de la encuesta que hoy publica El Confidencial, es Alberto Núñez Feijóo. Los jerséis de cuello vuelto y el look de leñador albano-kosovar del que hablaba ayer Rosa no han sentado bien al candidato del PP.

"Sánchez recorta a la mitad la ventaja del PP en dos semanas: el 'efecto Feijóo' se diluye". PP, 122. PSOE, 103. Vox, 51. UP, 32. Cs desaparece y los nacionalistas, escaño arriba escaño abajo, se mantienen igual. La mayoría de la investidura vuelve a alcanzar la mayoría absoluta. PP y Vox se quedan a tres escaños.

Termino con dos portadas. La de La Razón, con este titular: "La UE enviará una misión para analizar el cerco al español en Cataluña ante el desacato del Govern y la pasividad de Sánchez". El comisario Reynders sigue siendo nuestro mejor idealista. Que no Hulio, Hulio Reynders, mejor vente a Alicante a comer arroz, no pierdas el tiempo.

Y la portada de El País: "La crisis climática golpea la salud de la población mundial. Un estudio científico revela que el calentamiento agrava enfermedades y produce muertes. La ONU alerta: ‘Nos está matando’. El informe dice que ningún país está a salvo". Aunque lo mejor es la foto: gente comprando castañas asadas en manga corta.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero

