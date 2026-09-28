Pobre Maricarmen, pobres de nosotros

El único que no ha cumplido ha sido Sánchez. El que decía en su campaña electoral que con él en la Moncloa no habría ni un desahucio más.

Convendrán conmigo en que no deja de ser sospechoso que el Sindicato de Inquilinas se manifieste por el desahucio de la pobre Maricarmen frente al ático que la Comunidad de Madrid tiene en venta. Sobre todo cuando la propia octogenaria, en una entrevista concedida al informativo regional de Madrid de TVE el pasado 22 de septiembre, culpó directamente a Pedro Sánchez antes de que la Policía enviada por la Delegación del Gobierno ejecutara la orden judicial de expulsarla de su casa.

- ¿A quién culpa de su situación?

- A Pedro Sánchez, porque no se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios. No se entera o no quiere enterarse.

No hay más preguntas, señoría.

Aunque si no se fían de mí pueden ver el vídeo, en el que, por cierto, también señala por su desgracia a Ayuso, Almeida y al fondo Urbagestión.

Reparto de culpas y de responsabilidades entre todas las administraciones. Y sí, es cierto que Ayuso y Almeida, aunque sólo fuera por propio egoísmo electoral y protección de su imagen, deberían haber evitado la terrible imagen de una anciana expulsada de su casa con poco más que una triste sábana cubriendo su cuerpo. Pero, si somos justos, Comunidad y Ayuntamiento han cumplido con su deber.

🔴🗣 Maricarmen alienta desde el hospital a los acampados en Sol: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro! Hasta que vuestro cuerpo aguante".



En un vídeo difundido esta medianoche en la cuenta de X del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, convocantes de la acampada,… pic.twitter.com/kOL4F9pteV — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 28, 2026

Almeida firmó el informe de vulnerabilidad en tiempo y forma y el día de autos puso a disposición de Maricarmen una plaza en una residencia de emergencia del Samur Social. La Comunidad, tiempo atrás, también le ofreció hasta en dos ocasiones una plaza en una residencia pública (cuando los que optan a esas plazas tienen esperas de hasta tres años para conseguirla).

El único que no ha cumplido ha sido Sánchez. El que decía en su campaña electoral que con él en la Moncloa no habría ni un desahucio más. Pues bien, a Olga, mujer, 45 años, en paro y con dos hijos menores, se la desahució sin que nadie levantase la voz por ella. Olga se suicidó dos días después, pero como el suceso fue en la Cataluña de Illa y Ada Colau, aquí no ha pasado nada. Igual que sospecho que no sucederá nada con el desahucio de este viernes en Vitoria de una familia con dos niños de 8 y 10 años que ha pagado su alquiler religiosamente durante 14 años.

Y ahora Guápez dice que va a llevar un decreto al Consejo de Ministros para evitarlo ¡¡¡después de 8 años en el Gobierno!!!

Claro, el personal no es idiota y tanto Podemos como Sumar, hundidos en las encuestas, le han puesto los puntos sobre las íes con amenazas de romper el Gobierno si no saca la ley como ellos dicen. Pero es que al presidente ya le ha escrito Junts lo que debe decir ese decreto y se parece como un huevo a una castaña con lo que piden sus socios de izquierdas.

Maricarmen, pese al movimiento de última hora de Urbagestión -para qué montar este lío y luego ceder la casa al Ayuntamiento-, es un juguete roto en las manos de un Gobierno que todo politiza en su propio interés. Hablaremos de ella durante unos días y después le perderemos el rastro hasta que Pedro I el Guapo la recupere en la campaña electoral para decir lo malo que es Feijóo, que aquí ni pincha ni corta. Pero no sólo Maricarmen se le va a volver en contra al presidente.

El juez Peinado, en su último acto de servicio, ya ha mandado a Begoña Gómez a juicio. Y, ojo, porque eso no es el problema. El drama está en que todos hemos visto a Elma Saiz desde su púlpito en la sala de prensa de Moncloa presionando desde ya a un jurado que ni siquiera está elegido pero que ya sabe lo que tiene que hacer: "El Gobierno quiere Justicia y la única Justicia posible es declarar inocente a Begoña Gómez". ¡Toma ya!

La mujer del presidente del Gobierno, en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Europa Press

El juez Calama, mientras, ha citado como investigadas a las hijas del expresidente Zapatero y le ha puesto en un brete de los buenos. Más que nada porque las explicaciones que ha aportado Bambi sobre las joyas no convencen a nadie. Es que como los árabes no le responden, entonces que sea el juez el que le busque las pruebas. Ahí se le ha visto el plumero. Igual que en las siguientes tres cosas:

- Tal y como ha publicado en exclusiva Jorge Calabrés, David Vicente y Antonio Blanco, el Gobierno, nadie entiende muy bien por qué, hizo un cambio de estrategia en Ceuta el día 5 de agosto. Desde la invasión del día 30 de julio y hasta esa fecha habían dejado regresar libremente a Marruecos a todos los invasores que así lo quisieran. Sin embargo, ese 5 de agosto se dio la orden de cerrar la puerta a la Policía Local. "Nos pueden denunciar las ONG", decía la orden verbal y a partir de ahí el Gobierno dejó de hablar de "ataque" para empezar a hablar de "crisis migratoria". ¿Por qué?

- Por qué Sánchez habló en su entrevista en la CNN de "fallos" en los controles de frontera de Marruecos y 24 horas después Nasser Bourita, ministro marroquí de Exteriores, tras reunirse con Albares dejó bien claro que "si los migrantes y los menores no han vuelto deben preguntarle a España por qué".

- Para terminar, por qué los cónsules no van a tener tiempo de revisar que las solicitudes de nacionalidad que les han llegado a través de la 'ley de nietos' están efectivamente relacionadas con el exilio de algún español durante la Guerra Civil o el franquismo. Así se lo ha comunicado el Gobierno al Supremo y mi pregunta es: ¿por qué esos cónsules no comprobaron de primeras la veracidad de las solicitudes?

Y me dejo en el tintero los contactos de la trama Leire con el clan de Los Rochos, vinculados al narcotráfico, para darle un "sustillo" a la juez que llevaba el caso del hermanísimo. ¡Qué país, señor! ¡Qué Gobierno! Pobre Maricarmen. Pobres de nosotros.