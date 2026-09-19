Los nietos de Sánchez se avergonzarán de él

Este agosto, mientras Sánchez y su señora se dedicaban al buceo y se daban baños de sol, Juan Jesús Vivas conocía a su nieto por las imágenes de móvil que le iba mandando su hijo.

El pasado dos de agosto nació en Fuengirola el segundo nieto de Juan Jesús Vivas.

En condiciones normales, Vivas hubiese tomado el primer avión a la península para conocer al niño, abrazar a los felices padres y presumir de bebé, como cualquier abuelo del mundo.

Pero resulta que el dos de agosto estaba invadida la ciudad de la que Vivas es presidente, y aunque habría tenido derecho a cumplir con sus obligaciones familiares ("las vacaciones son mi derecho", susurraba Sánchez para disimular esa ira eterna de Norman Bates que lleva en todo lo alto desde hace tiempo), se quedó en Ceuta, en su despacho, con su gente, haciendo llamadas desesperadas a Moncloa hasta que le dijeron que dejase de dar el coñazo.