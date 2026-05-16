Se ha puesto todo imposible en Madrid

El lunes a las 23:30 h, paseando del Wellington hacia arriba, conté diecisiete indigentes durmiendo en el umbral de las farmacias, los bancos, las sastrerías y las tiendas de muebles más pitiminí de por aquí.

Que la Calle Velázquez es una de las más caras de España no lo marcan ya sólo los millones de euros que vale un piso por ahí. Pisos de esos en los que se puede construir una vida o una ficción que se parezca mucho a la vida.

La Calle Velázquez de día es un reguero de abogados, consultores que remontan la acera con prisa y amas de casa que caminan con calma, mientras en Serrano los turistas van despacio, porque la ausencia de prisa es el único lujo que me interesa ya.

De día España es cosmopolita. Madrid, nueva Babilonia, donde hasta los americanos del norte y del sur con millones quieren tener una casa porque ha cogido la misma fama que Nueva York en los años veinte y nadie quiere perdérselo.