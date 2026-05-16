Tú encerrado durante la Covid, y las pilinguis de Ábalos con salvoconducto

No he leído al ministro Óscar Puente, tan activo en X insultando al personal, asegurar que va a buscar hasta debajo de las piedras al que firmó el salvoconducto de las pilinguis para mandarlo a galeras.

En la primavera de 2020, aquella primavera de confinamiento y miedo, mis hermanos y yo intentamos convencer a mi padre de que no saliese de su casa, a quince kilómetros de Lugo, ni siquiera para hacer la compra.

Una vez a la semana, mi hermano Paco iba al supermercado y le llevaba una caja con víveres. Se quedaba un rato hablando con él desde el otro lado de la verja del jardín, para aliviar un poco la soledad de un hombre de 78 años que pasó la crisis de la Covid con la única compañía de su perra.

Un día, cuando conducía hacia la casa de nuestro padre, a mi hermano lo paró la Guardia Civil. Les explicó la situación: iba a llevar la compra a un septuagenario.