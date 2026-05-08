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Personas haciendo cola para entrar en una tienda de Polymarket en Nueva York.

Personas haciendo cola para entrar en una tienda de Polymarket en Nueva York. Reuters Omicrono

Columnas EL INFORME OPPENHEIMER

La corrupción política en las apuestas en línea

El auge de las apuestas en línea es un fenómeno nuevo y mal regulado. Al principio, Trump pareció respaldar estas plataformas. Ahora parece estar cambiando de postura.

Publicada

El caso del soldado estadounidense que participó en la captura de Nicolás Maduro y habría usado información secreta para ganar 400.000 dólares en el mercado de apuestas podría ser parte de una creciente ola de corrupción política en las plataformas de predicción en línea.

El sargento Gannon Ken Van Dyke, miembro de las fuerzas especiales que planearon y ejecutaron la operación militar contra Maduro el 3 de enero, había recibido información privilegiada sobre la operación militar estadounidense desde diciembre, según la acusación de los fiscales federales.

El soldado habría usado esa información para apostar a que Maduro dejaría el poder antes del 31 de enero, dijeron los fiscales.

Según reportes de prensa, Van Dyke hizo varias apuestas en el portal de predicciones Polymarket hasta el día previo a la operación militar y luego intentó ocultar sus ganancias comprando criptomonedas.

Como era de esperar, la noticia generó grandes titulares y fuertes críticas por la falta de lealtad y patriotismo del presunto culpable. El caso me recordó a la serie Los Perros de Berlín de Netflix, en que un policía corre a la casa de apuestas tras descubrir que el cadáver de un joven en la calle pertenecía a una estrella mundial de futbol.

Van Dyke había firmado acuerdos con el ejército en los que se comprometía a no divulgar secretos militares.

Pero el principal motivo de alarma en Washington es que este podría ser apenas el primero de muchos casos similares. Las apuestas en línea se dispararon desde las elecciones de Estados Unidos de 2024 y hay sospechas de que personas con informaciones políticas privilegiadas las están usando para hacer fortunas.

Según la revista Forbes, el volumen manejado por las dos principales casas de apuestas en línea (Kalshi y Polymarket) se cuatruplicará: pasará de 51.000 millones de dólares el año pasado a 240.000 millones este año.

La mayor parte corresponde a apuestas sobre resultados de eventos deportivos, agregó.

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York tras su captura el 3 de enero.

La Casa Blanca alertó recientemente a sus funcionarios de no usar información privilegiada sobre la guerra contra Irán para apostar, después que varios medios reportaran transacciones sospechosas vinculadas a los precios del petróleo.

"Ha surgido una epidemia de transacciones sospechosas en torno a las decisiones más importantes del presidente Trump" sobre la guerra con Irán, reportó el portal de noticias Axios el 25 de marzo. "En cada ocasión, esto ocurre apenas minutos u horas antes" de que el presidente sacuda los mercados globales con una declaración, señaló el portal.

El 23 de marzo, por ejemplo, el volumen de negociación de futuros de petróleo se disparó a 580.000 millones de dólares, un repunte repentino y difícil de explicar, apenas dieciséis minutos antes de que Trump anunciara una pausa en los ataques contra las centrales eléctricas iraníes, reportó Axios.

Las declaraciones de Trump calmaron a los mercados, y produjeron una caída inmediata en los precios del petróleo. Quienes habían apostado a una caída de los precios del crudo hicieron una fortuna.

Algo similar ocurrió el viernes previo al inicio de la guerra, cuando se registró un sospechoso aumento de apuestas en Polymarket que anticipaban un ataque estadounidense contra Irán.

Cartel de Polymarket

Si los demócratas recuperan el Congreso en las elecciones legislativas de noviembre, es muy probable que inicien investigaciones a la familia del presidente. Donald Trump Jr., el hijo mayor de Trump, es miembro del consejo asesor e inversionista de Polymarket, según reportaron The New York Times, Politico y otros medios el año pasado.

Tanto la familia Trump como Donald Trump Jr. niegan haber usado informaciones confidenciales para hacer apuestas, y no he visto reportes que indiquen lo contrario. Polymarket dijo que había compartido información con el Departamento de Justicia en el caso de Van Dyke, y que el uso de uso de información privilegiada "no tiene lugar" en su plataforma.

El problema de fondo es que el auge de las apuestas en línea es un fenómeno nuevo y mal regulado. Al principio, Trump pareció respaldar estas plataformas al nombrar funcionarios favorables a su expansión.

Ahora parece estar cambiando de postura: el caso del soldado Van Dyke le ha puesto rostro a este problema y probablemente aumentará la presión para investigar y regular las apuestas sospechosas. ¡Enhorabuena!

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