Las sorpresas del ranking mundial de la felicidad

ES NOTICIA:
Análisis Pragmata
Últimas noticias
Mapa de noticias
Victoria de Magyar
Orbán admite su derrota
Péter Magyar, el 'emperador' conservador
Inauguración del Wake Up
Descartan irregularidades en las elecciones de Perú
Nueva especie de dinosaurio
inquilinos
China construye paneles solares
Pueblo con dinosaurios
Expansión al sur del España del lobo
Brasil apuesta por el biodiésel
Pantano con un pueblo sumergido
China halla herramientas
El embalse que bate récords de capacidad
Ciberataque Basic-Fit
Oficial: deducción de hasta 840 euros en la declaración de la Renta por los gastos del dentista en estas 3 comunidades
El pueblo que parece la Toscana
David Bustamante pueblo
Euforia de Feijóo por el impulso para el PP
Hacienda penaliza
Pueblo con el alquiler más caro
Nuevo yacimiento de gas
Penas por robar un móvil
Trabajador con incapacidad
Declaración de la renta
Excedencia de tres años
Españoles en Suiza
Revisión Renta 2026
Reclamar vacaciones por fallo en el coche
Nueva Ley Multirreincidencia
Rusia Armenia UE
Prohibir bancos comisiones intereses
Permiso trabajador nacimiento hijo
Coleccionismo objeto 3 M€
Municipio español factura 700 M€
Hacienda declaración de la Renta devolver
Perder 500 € declaración Renta
Bodega familiar vino albariño
Dani Martín
Deducción para autónomos
Nuevos requisitos coche eléctrico
Deducciones autonómicas
Recetas veterinarias
Cuidados a familiares
Alemania y su plan de jubilaciones
Ciudad medieval
Nuevos requisitos para coches eléctricos
Deducción alquiler
Reparar barandillas
Recogida basura Bélgica
Venta de Oro Francia
Limpiadora en España
Deducciones Renta
Alquiler en Suiza
Declaración de la Renta
Viajar Oriente Medio
Municipio galletas Lidl
Aspirador de agua Aldi
Zapatero Jysk
Chaqueta Kiabi
Estafa conductores
Nuevo coche chino
España descubre millones de barriles
El jabalí cambia su instinto
Tasa a paquetes de Temu
Limpiadora a domicilio
Multa por dejar animales en terrazas
Sobre dominicano
Subida IRPF
Impuesto de Sociedades
Cambio jornada laboral
Subida precios hortalizas
Multa Alquiler Seguro
Consumo combustible
Deducción de 1.200 euros por maternidad
Municipio con mayor número de jubilados
Ayuda de 1.380 euros por hijo
EEUU necesita trabajadores
El pueblo que esconde un observatorio astronómico
Cambio histórico en el 'cinturón verde'
Revisar y corregir salarios
Control de las pensiones
Disminuir la fianza del alquiler
Cuidadora a domicilio
Ayuda jóvenes menores de 30 años
Intereses para mutualistas
Bulgaria da una lección a España
Envases para los restos de comida
San Juanillo, en Guanacaste, una de las playas de Costa Rica.

San Juanillo, en Guanacaste, una de las playas de Costa Rica.

Columnas EL INFORME OPPENHEIMER

Las sorpresas del ranking mundial de la felicidad

Los países más ricos suelen ser más felices, pero la prosperidad económica no es suficiente. Para aumentar la felicidad hace falta también una rica vida comunitaria

Publicada

La gran sorpresa del nuevo ranking de los países más felices del mundo no es que Finlandia haya quedado en primer lugar —eso ya venía ocurriendo desde hace años—, sino que Costa Rica, Israel y México estén entre los quince primeros de la lista de 147 países.

El Ranking Mundial de la Felicidad 2026, coordinado por la Universidad de Oxford, es el estudio anual más reconocido sobre la satisfacción de vida. Está basado en una encuesta de Gallup en todo el mundo en la que se le pide a la gente que evalúe si tiene la mejor vida posible, en una escala del 0 al 10.

Al igual que el año pasado, Finlandia, Islandia, y Dinamarca se llevaron los tres primeros puestos. Pero, por primera vez, Costa Rica ocupó el cuarto lugar —el puesto más alto logrado por un país latinoamericano—, seguido de cerca por Israel (8) y México (12).

Más abajo aparecen Estados Unidos (23), Brasil (32), España (41), Argentina (44), Chile (50), China (65), Colombia (68), Perú (72), Rusia (79) y Venezuela (80). El país menos feliz del mundo es Afganistán (147).

Finlandia va a la cabeza por noveno año seguido. La felicidad de los escandinavos se explica, en gran medida, por su alto nivel de vida, salud y educación gratuitas y una intensa vida comunitaria.

Lo vi con mis propios ojos cuando visité Finlandia y Dinamarca para mi libro Cómo salir del pozo, sobre los secretos de los países más felices del mundo: los países nórdicos también tienen una muy rica vida social.

Lofoten (Finlandia).

Lofoten (Finlandia).

Me costaba entrevistar gente allí después de las cuatro de la tarde, porque casi todos iban a su grupo de cine, clase de cocina o club de coleccionistas de estampillas después del trabajo. En Dinamarca, por ejemplo, hay leyes que obligan a las escuelas y oficinas públicas a prestar sus salones gratuitamente a clubes sociales después de horas laborales.

Pero lo que más me sorprendió del nuevo ranking fue el alto grado de felicidad que reportaron los encuestados en Costa Rica, Israel y México.

Paradójicamente, mientras que el presidente Trump dice a cada rato que México es un país desastroso capturado por el crimen organizado, los mexicanos están mucho más felices con sus vidas que los estadounidenses. De hecho, Estados Unidos viene cayendo en el ranking desde hace varios años.

Cuba y Nicaragua ni aparecen en la lista. Según me dijeron investigadores que participaron en el estudio, las dictaduras de esos países no permitieron que Gallup hiciera sus encuestas libremente.

Mariano Rojas, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México y uno de los autores del estudio de la felicidad, me dijo que Costa Rica es el cuarto país más feliz gracias a la combinación de un Estado de bienestar que brinda buena salud y educación gratuitos, y a la "calidez relacional" de su gente.

"Los costarricenses manifiestan estar muy a gusto con su vida", me dijo Rojas. "Tienen esa calidez que encontramos en otros países latinoamericanos, pero Costa Rica la logra combinar eso con un Estado de bienestar bastante bueno".

Costa Rica.

El caso de Israel es parecido. Pese a la guerra y al ataque terrorista de Hamás en 2023, que fue la mayor matanza del pueblo judío desde el Holocausto de 1940-1945, Israel está entre los países más felices del mundo por los fuertes lazos familiares y un sentido de propósito común de sobrevivir como pueblo, señaló.

México, a su vez, está entre los países más felices porque es una sociedad muy cálida, explicó. "Las familias extendidas, las famosas fiestas que se tienen, el vecindario, todo eso genera una idea de compartir la vida con otros. Todo eso genera un ambiente de felicidad no basado en lo económico sino en lo relacional", me dijo Rojas.

¿Mi conclusión? Los países más ricos suelen ser más felices porque, obviamente, si la gente no tiene qué comer, no puede estar contenta.

Pero la prosperidad económica no es suficiente. Si fuera así, Estados Unidos y Arabia Saudita estarían en los primeros puestos, y no lo están.

Para aumentar la felicidad hace falta también una rica vida comunitaria, como ocurre –por distintas razones– en países tan diversos como Finlandia, Costa Rica, Israel y México. El dinero ayuda a ser feliz, pero no basta.

Más en Columnas