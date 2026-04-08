ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Artemis II vuelve a la Tierra
Trump da su quinto ultimátum
Sánchez recurre al triunfalismo
Novedades de la Renta 2026
El empleo vuelve a subir
Inmigración Japón
Vivir en Toledo y trabajar en Madrid
Exportaciones España a México
Jubilación a los 56 años
Nuevo hogar águila pescadora
Ciudad romana
Paz Padilla pueblo verano
La isla iraní que Trump tiene en el punto de mira.
La Seguridad Social suspenderá el IMV
Prórroga del alquiler
Pedir becas
Novedades en la Renta
Venezolanos en España
Españoles en EEUU
Nóminas primer trimestre 2026
Beneficio de retrasar la jubilación
Nuevo sistema seguridad coches
El oso cambia su dieta
Luis Tosar refugio
Fumar en una terraza
La UE se aleja de EEUU
Irán cambia el estrecho de Ormuz
Incorporar a un hijo como cotitular en la cuenta bancaria
Pueblo necesita vecinos
China activa la mayor reserva del planeta
Cueva Bien de Interés Cultural
Los caseros deben tributar por los alquileres
Peaje para camiones en autovías
Autónomos en China
Bolsa de empleo de la UE
Borrador de la Renta
España prohíbe la entrada
Límites para entrar a Suiza
Impuesto sobre las energéticas
Hacienda límite de pagos efectivo
Lección Países Bajos
Jubilados subida pensiones
Alemania permiso militar hombres
Declaración de la Renta
Seguridad Social IMV
Aficionados españoles en la grada de Cornellá durante el partido entre España y Egipto.

Aficionados españoles en la grada de Cornellá durante el partido entre España y Egipto. EFE

Columnas SIN SOLTAR AMARRAS

"Musulmán el que no bote"

En un partido de fútbol, cualquier mofa colectiva a sentimientos ajenos debería conllevar la suspensión del encuentro.

Publicada

Vaya por delante, y para despejar cualquier duda, que creo que aquellos que cantaron en Cornellà lo de "musulmán el que no bote" deberían ser sancionados y no volver a pisar un estadio de fútbol durante mucho tiempo.

Un encuentro deportivo debería ser cualquier cosa antes que una cita para el odio, la ofensa y la falta de respeto a las creencias ajenas.

Sí, yo también pienso que los autores de los gritos deberían haber sido expulsados de la grada, e incluso que el partido debería haberse suspendido. Ese partido y cualquier otro en el que se dé rienda suelta a la ofensa organizada contra el oponente.

Lo que me sorprende es que piensen lo mismo que yo quienes se toman a chacota las pitadas al himno nacional en la final de la Copa del Rey en presencia del jefe del Estado, o quienes llevan años asistiendo impasibles a los berridos de "español el que no bote" en campos que prefiero no nombrar, por no echar más leña al fuego.

He escuchado alaridos de "puta España" en docenas de transmisiones televisivas, y pancartas insultantes fueron exhibidas sin mayor problema ni controversia posterior.

España se ha convertido en un país en el que ciertas formas de insulto se han normalizado, y en el que algunas modalidades de ofensa se explican desde la libertad de expresión.

Ferrán durante el partido de España contra Egipto.

Ferrán durante el partido de España contra Egipto. Reuters

Y en este contexto, unos cuantos cientos de descerebrados (muchos, muchísimos, demasiados) decidieron hacer mofa a coro de las creencias religiosas del equipo rival y, de paso, de las de miles de personas que estaban viendo el España–Egipto.

El asunto despertó en mí un sentimiento de profunda vergüenza, pero también les digo que no de sorpresa.

Los futbolistas egipcios rezan con el final del partido frente a España.

He sido testigo de comportamientos similares en la celebración de otros espectáculos futbolísticos (habría que pensar por qué estas cosas no suceden en un partido de baloncesto o en una competición de gimnasia rítmica), sin causar mayor escándalo ni despertar más allá de críticas suaves, que se atenúan siempre con un meneo de cabeza.

Ay, esos chavales revoltosos que silban cuando suena el himno.

Ay, esos jóvenes de sangre caliente que sueltan espumarajos por la boca e insultos desde la garganta cuando las pantallas del estadio enfocan al rey de España.

La Selección, en un estadio de Cornellá abarrotado de banderas españolas

Pues de esos polvos, estos lodos.

Y me juego cualquier cosa (cualquiera, ¿eh?) a que alguno de los que gritaba el otro día la frase ignominiosa de "musulmán el que no bote" había silbado antes la llegada de la bandera de todos o el himno sin letra que, les guste o no, también les representa.

Ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto y enseñar a las aficiones a comportarse en las gradas. En un partido de fútbol, cualquier mofa colectiva a sentimientos ajenos debería conllevar la suspensión del encuentro.

Me da igual que se metan con el himno, con el credo del prójimo o con la enseña nacional.

Dentro de unos días se celebra la final de la Copa del Rey, y será un buen momento para monitorizar el comportamiento de los hinchas.

Podríamos hacer un ensayo general con todo y mostrar al mundo nuestro rechazo a cualquier forma de violencia en los estadios.

Más en Columnas