Cerdán, un santo con dos pistolas

Los lunes, para el PSOE, esta legislatura son todos negros. No hay lunes que no le estalle al presidente un escándalo, que no le enjuicien a algún familiar, que no le enchironen a un colega cercano.

Luego dirá Pedro Sánchez que no le dejan gobernar y tendrá razón. No hay quien gobierne cuando todos tus colaboradores, los más cercanos, se pasan la vida en el juzgado.

Y eso era una cosa, otra es lo de este lunes cuando el juez decretó prisión provisional sin fianza en Soto del Real para Santos Cerdán.