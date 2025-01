Podría ser una analista política mucho más solicitada si fuera una de esas que siempre tienen una opinión rápida y sardónica sobre los eventos políticos del día. El cinismo vende. O, al menos, consigue clics y admiración.

No me refiero a la sátira, que puede ser la forma más deslumbrante de análisis político. No, hablo del cinismo puro y simple: ese atajo barato para parecer inteligente.

Con el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, sus seguidores más fervientes celebran la idea de destruir lo que creen que es un “sistema roto” en Estados Unidos.