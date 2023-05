La moral en el Partido Socialista de Madrid vuela a sólo cuatro días de las elecciones casi tan alto como un avión de papel pilotado por una gallina con vértigo: "A Maroto ni un voto y a Lobato ni el Tato" escriben en los chats internos los viejos militantes socialistas madrileños, esos que lucen callo a fuerza de derrotas aplastantes en la comunidad. Ninguna de ellas, sin embargo, comparable a la que prevén para este 28M.

Pero el enfado no es con los candidatos, sino con la Moncloa. Si este 28M hay derrumbe del PSOE, algunos goznes empezarán a crujir en Ferraz.

La Policía Nacional ha detenido al yerno de Mustafá Aberchán, líder de Coalición por Melilla, y a un consejero del partido por el intento de fraude electoral en la ciudad autónoma.

Coalición por Melilla es uno de esos partidos que los periodistas solemos contextualizar para el lector con imaginativos eufemismos. "Muy próximo a los intereses de Marruecos". "Un partido melillense de izquierdas y corte progresista". "La conexión del Sumar de Yolanda Díaz en Melilla". "Satélite político de Marruecos". "Un partido con notoria conexión marroquí".

En realidad, la única duda respecto al futuro de Ceuta y Melilla es el cómo y el cuándo. El qué ya está en marcha, el quién es obvio y el porqué lo sabemos todos: porque gobierna España una clase política que no cree en ella.

El intento de fraude electoral ha desencadenado una batalla en la extrema izquierda populista, con Podemos acusando a Más País y a Compromís de su alianza con Coalición por Melilla. Como si Mustafá Aberchán fuera un socio más tóxico para Yolanda Díaz y Mónica García que Ada Colau o Joan Baldoví. Como si Unidas Podemos, la madre nodriza del populismo de extrema izquierda español, no fuera lo peor que le ha pasado a la democracia española en la última década.

Pronto oiremos a Yolanda Díaz decir aquello de "esa Coalición por Melilla de la que usted me habla…".

El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, ha querido hacer un vídeo electoral a la americana, dinámico y explosivo como una película de Tom Cruise, y le ha salido esto. Prácticamente indistinguible del original, no me digan que no.

El caso Vinicius es la ETA de la segunda semana de campaña, en buena parte por la internacionalización de la noticia. Y a la cabeza de esa internacionalización, Lula da Silva, que ha aprovechado lo sucedido en Mestalla para hablar de "racismo" y de "fascismo" en España. Habrá que tomar nota, viniendo de un amigo del Kremlin.

La embajada brasileña, por su parte, ha pedido reunirse con Igualdad, la Fiscalía, la Policía Nacional y LaLiga. Brasil amenaza también con aplicar el principio de extraterritorialidad frente a los ataques (¿deportaremos al Frente Atlético y a los Yomus a Brasil?) y ayer el Cristo Redentor de Río de Janeiro apagó sus luces en solidaridad con el jugador del Real Madrid. A Brasil sólo le ha faltado declararnos la guerra.

Empieza a ser costumbre que los gobiernos populistas sudamericanos utilicen a España como el pan y el circo con el que distraer a sus ciudadanos de los graves problemas de la región. Pero si nosotros mismos les damos motivos, ¿de qué podemos quejarnos?

Alberto Núñez Feijóo dice que España "no es racista" y que se está dando "una imagen distorsionada" de Valencia. Tiene razón, por supuesto. Y esas evidencias son compatibles con la existencia de españoles racistas. Que los hay. Vaya si los hay. Lo explicaba ayer Manuel Jabois con un ejemplo, el de un tal Toni Freixa.

Si el racismo va a ocupar la segunda semana de campaña en uno de los países menos racistas del mundo, quizá convendría no pasar de largo frente al último racismo estructural realmente existente en nuestro país, que es el de los nacionalismos catalán y vasco. Un racismo institucionalizado en forma de partidos que ocupan gobiernos, devoran presupuestos y defienden políticas segregacionistas.

Permítanme explicarlo con un símil. Castigar al robaperas es tan justo como necesario. Pero quizá su caso palidece frente a la malversación de fondos públicos con la que se financió el procés. Si es que lo que nos preocupa es el robo y no otra cosa diferente.

Pues lo mismo ocurre con el racismo. Vinicius, sí. Pero también millones de catalanes y vascos constitucionalistas que viven lo mismo que Vinicius a diario, pero sin los apoyos institucionales y mediáticos con los que cuenta el delantero del Real Madrid.

El delantero del Real Madrid Vinicius. EFE

Sorprende el perfil bajo del PSOE en este asunto. Porque en otras circunstancias el Gobierno habría convocado ya un Consejo de Ministros extraordinario para afrontar "la respuesta unitaria de todas las fuerzas progresistas frente al auge del racismo" después de acusar directamente a Vox e indirectamente al PP de lo sucedido. Pero el PSOE y Compromís se están jugando la Comunidad Valenciana y el asunto debe manejarse con diplomacia. ¡A saber a quién votan los 500.000 aficionados del Valencia!

El domingo se prevén chubascos en Madrid. Florecerán ese día los politólogos capaces de determinar a quién beneficia y a quién perjudica la lluvia en función de los litros por metro cuadrado que caigan en la Castellana.

La petición de voto por correo se dispara en Sevilla y Huelva. Tras lo ocurrido en Melilla es lógica que broten las sospechas. Pero la explicación es más sencilla: nadie quiere perderse el Rocío.

