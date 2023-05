Empiezo mi diario de campaña este viernes 12 de mayo con Fernando Navarro, exdiputado de Ciudadanos en el Congreso, que dice que es preferible que Jack el destripador sea alcalde de Londres a que vaya por ahí eviscerando prostitutas. "Es un triunfo de la democracia", añade irónico, quizá como alusión a la viñeta de Tomás Serrano en EL ESPAÑOL de este jueves.

Vota a Jack el destripador. Tomás Serrano

***

Que un terrorista condenado por asesinato forme parte de una lista electoral parece más un triunfo del terrorista que de la democracia, desde luego. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Hace unos años, los políticos llegaban al poder después de ganar las elecciones y allí se corrompían de tanto rozarse con la llave del presupuesto público. Ahora te llegan delinquidos de casa, lo que permite ahorrar tiempo y, sobre todo, dudas. Ya no más ejercicios de psicología-ficción preguntándose si tal o cual candidato será más o menos propenso a corromperse: sólo hay que echarle un ojo a su certificado de penales para ver a cuántos españoles se ha bajado. Euskoparadojas.

Prefiero que Jack el Destripador sea alcalde de Londres a que siga eviscerando prostitutas. Es un triunfo de la democracia — Fernando Navarro (@CsFernavarro) May 11, 2023

***

El Gobierno dice, a dos semanas de las elecciones, que el Gobierno va a ganar las elecciones. Lo dice por boca del CIS, es decir, de Tezanos. Cuando le preguntan, Tezanos responde que por qué va a ser incompatible militar en el PSOE, presidir el CIS y publicar a sólo diecisiete días de las elecciones un estudio que dice que el PSOE va a aplastar al PP en las urnas.

"Los ciudadanos hemos luchado mucho para conseguir el derecho a la participación política" dice Tezanos, indignado. Como los independentistas, que creen que se les mete en la cárcel por independentistas y no por golpistas, Tezanos cree que el problema es su militancia en el PSOE, cuando el problema es su militancia en el CIS. O, más concretamente, su doble militancia.

Pero España ya ha cruzado el Rubicón del populismo y ha aceptado como parte del paisaje que un organismo público adscrito al Gobierno intente manipular unas elecciones tirando de Presupuestos Generales del Estado. Peor es matar, eso es cierto. Y los que matan están en las listas, así que tan grave no será lo de Tezanos.

***

Invitación al Cocktail de La Villa de Ciudadanos.

Nadie sabe muy bien qué significa el lema "esta villa ni se rinde ni se entrega" que Begoña Villa-cís ha adoptado como lema ¿oficial? de campaña. Quizá podrán preguntárselo aquellos que acudan este martes 16 de mayo al Cocktail de La Villa que ha organizado su equipo de campaña. La broma no es barata (al evento, que es privado, que no se promocionará en redes sociales, al que no acudirá la prensa y que exige dress code de cocktail, cuesta un mínimo de 150 euros y un máximo de lo-que-usted-quiera), pero el misterio bien vale un esfuerzo. ¿Rendirse frente a quién? ¿Entregarse a quiénes? ¿Dónde están los franceses y por qué nadie nos ha avisado de que José I Bonaparte ha vuelto?

***

La campaña electoral empezó en Barcelona con la tradicional pegada, pero no de carteles, sino de mamporros, que es la verdadera lengua propia de la comunidad autonómica catalana. En la Bonanova, barrio bien de Barcelona (que en esa ciudad significa que en sus calles se acuchilla al prójimo levemente menos que en otros barrios), los okupas lanzaron piedras y palos contra los policías que los protegían de los vecinos que protestaban contra ellos. Sé que parece complicado, pero en realidad no lo es: en Barcelona, la policía protege a los delincuentes de la rabia de sus víctimas y, en respuesta, los delincuentes aporrean a la policía, que procede a devolverles los porrazos, pero sin ensañarse, que la Generalitat los tiene mimados. Como dice Wall Street Wolverine en su cuenta de Twitter, no deja de ser irónico que la policía sea la única protección de unos delincuentes que han pintado la palabra ACAB (all cops are bastards: "todos los policías son unos bastardos") en la fachada de la casa que han okupado.

La verdad es cuanto menos irónico que la policía sea la única protección de unos individuos con un ACAB pintado. pic.twitter.com/ShR8tb30yg — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) May 11, 2023

***

Mientras tanto, el Síndic de Greuges de Barcelona, un defensor del pueblo en versión municipal, exigía que la factura del despliegue policial se pase a los que protestan contra los okupas. En Cataluña, los propietarios de viviendas okupadas no sólo han de pagarle a sus okupas la luz, el agua y todos los impuestos municipales correspondientes, sino también la factura de sus destrozos callejeros y las horas de trabajo de los policías destinados a proteger su hábitat natural.

El Síndic de Greuges de Barcelona critica las "provocaciones" y "amenazas" de Desokupa, a la que sugiere pasar la factura del despliegue policial en la Bonanova Vía @cronicaglobal https://t.co/46a1gY6V67 — Crónica Global (@cronicaglobal) May 10, 2023

***

Dice Patxi López que a quién se le ocurre meter a terroristas en las listas. Que eso "da gasolina a la derecha". Como si lo primero fuera grave sólo porque genera lo segundo. Hay que reconocerle en cualquier caso a Patxi López su precisión cuántica como compás moral: de todo lo que él diga, lo contrario.

Hay otros que van de izquierdas y han metido en sus listas a antiguos etarras.



¿Qué consiguen? Dañar a las víctimas y dar gasolina a la derecha, que vuelve a pasear el fantasma de ETA.



Esas listas son el mejor argumento para que nadie vote a Bildu en estas elecciones. pic.twitter.com/KimLH9Ubmz — patxilopez (@patxilopez) May 11, 2023

***

"Bildu es legal porque en España no se cumple la ley" dice Cayetana Álvarez de Toledo en un tuit en el que reproduce el apartado 3.c del artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos de 2002.

Bildu es legal porque en España no se cumple la ley.



Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.



Artículo 9. Sobre los motivos para que un partido político sea declarado ilegal.



Apartado 3.c pic.twitter.com/FtjMbejO4r — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 11, 2023

Vicente Ferrer, jefe de Nacional de EL ESPAÑOL, consulta a su jurista de referencia (porque en el tuit de Cayetana hay un posible tema para el diario) y esta contesta: "Para ser ilegalizada, EH Bildu debería incluir a terroristas en sus listas en varias elecciones y de forma regular. Si lo repite, se podría estudiar, pero habría que ver caso por caso si se han arrepentido. Aunque si les hiciera falta, saldrían los candidatos a lamentar el dolor causado o a hacer otro tipo de declaraciones ambiguas, en las que son maestros. Y entonces el requisito de 'rechazar públicamente el terrorismo' quedaría medio cumplido, o sería muy interpretable. El problema es que en el otro lado de la balanza está el artículo 23, que tiene protección reforzada de derecho fundamental. Ni los jueces ni el Tribunal Constitucional van a ilegalizar a EH Bildu por esto".

Suena razonable y, sobre todo, jurídicamente impecable. Pero también injusto y moralmente devastador para la democracia. Como si a la victoria del terrorista que logra colocarse en unas listas electorales tuviéramos que sumar, encima, su victoria jurídica.

***

Mientras esto ocurría ayer jueves en España, un diario del entorno socialista publicaba una estremecedora exclusiva sobre un nuevo caso de corrupción del PP: a Rita Barberá le regalaron una vez una botella de vino. De vino bueno.

Para que luego digan que el periodismo no es independiente.

Mañana, más.

Sigue los temas que te interesan