Los periódicos, contados a una elefanta

Makena es una elefanta de seis meses, que vive aquí, en el Bioparc, a unos metros de este estudio. Cada vez que cumple un mes, vienen a sacarle unas fotos, a grabarle un vídeo. Ocurre con respeto y a Makena le gusta porque es presumida. Se deja ver correteando, agitando su trompa.

Pero me pidió Makena ayer una cosa: que no vengan los políticos, que son muy tocones. Y Valencia, lo sabe Makena, se ha llenado de políticos. De los valencianos y de los no valencianos. Porque aquí se juega el gran partido. Lo ha visto en la portada del ABC: “Los líderes nacionales echan el resto en la Comunidad Valenciana”.

Ayer se asustó un poco porque vinieron Nadia Calviño y Feijóo. Esta mañana, al alba, amor mío, mientras dábamos un paseo, hemos leído Las Provincias: pone que hoy vienen las ministras de Podemos y Santiago Abascal. Makena ha echado a correr como nunca.

Dice el periódico de la terreta que Valencia es muy importante porque quien gana aquí, luego suele ganar las generales. “La campaña empieza con la tradicional pegada de mamporros”, escribe Cristian Campos en EL ESPAÑOL. Se ha reído mucho Makena y, sin querer, me ha pegado un trompazo en el ojo.

Feijóo, decíamos, se estrenó aquí. Dijo: “Sólo gobernaremos si ganamos las elecciones”. Titula El Confidencial: “Feijóo tensa a los candidatos del PP con su promesa de gobernar sólo allá donde gane el 28-M. Lo barones populares rechazan entregar el poder al PSOE si ellos suman con Vox, sean o no primera fuerza”.

En el PP quitan importancia a las palabras de Feijóo. Nos dicen que no nos quedemos con la literalidad, que quizá no quiera decir eso lo que parece. Makena me pregunta por Feijóo. Me pide que se lo traduzca al lenguaje de los elefantes porque no lo entiende. Le digo que los humanos no se lo podemos traducir porque tampoco lo entendemos. La Razón asegura en su titular principal que Feijóo continúa con la idea de evitar a Vox en todas las plazas.

Me pregunta Maena dónde está Pedro Sánchez, ese político que quiere ser más alto que las torres de Serranos, Santa Catalina y el Miguelete juntos. Le cuento, con el diario El Mundo, que se ha marchado a los Estados Unidos. “Sánchez llena de millones el 28-M acosado por la sombra de Bildu. Aprueba ayudas contra la sequía en un Consejo de Ministros extraordinario doce horas antes de que comience la campaña”.

Dice Makena que es un poco raro eso de que los pistoleros se presenten a las listas electorales de un partido político, pero que le resulta todavía más raro que ese partido consiga pactar con el PSOE, que está lleno de asesinados.

Pasan tantas cosas raras, Makena. Mira La Vanguardia. Ayer se tuvo que desplegar un control policial para separar dos manifestaciones, una que defendía a los okupas y otra que estaba en contra. Sí, ya sé que tiene que ser difícil que haya una manifestación numerosa en favor de los okupas, pero en Barcelona todo es posible.

ALSINA–Es verdad que Valencia está por todas partes, en los titulares de todos los medios. Eso a Makena, seguro que le hace ilusión.

Incluso tenemos dos entrevistas para contrastar los modelos de PP y PSOE para Valencia. En Las Provincias entrevistan a Sandra Gómez, la candidata socialista, que dice: “Valencia no necesita un piso turístico más”. Se equivoca: Valencia sólo necesita un piso turístico más. Porque Makena y yo hemos decidido formalizar lo nuestro e irnos a vivir juntos.

María José Catalá, la candidata del PP, dice en El Mundo que su partido se equivocó con Rita Barberá, que se arrepienten y que la dejaron tirada por culpa de la “presión mediática”.

Hay una cosa que me ha llamado la atención. Le preguntan a Catalá por las opiniones de algunos dirigentes nacionales del PP, que dijeron que Valencia se ha “aldeanizado”. Tranquila, Makena, que ya lo digo yo. Pero, ¡cómo va a ser aldeana la ciudad de La Lonja, el mejor gótico civil de España; la ciudad del Mercado Central, con su edificio modernista; la ciudad de la Plaza Redonda, la del Muro de Santa Ana y la preciosa Plaza de San Lorenzo; la ciudad de ese gran club que un día acabará derrocando al tirano Peter Lim.

“Esta es la campaña de la incertidumbre”, resume El País. “El poder territorial se decidirá por un estrecho margen”. El partido acaba de empezar. Se ve con nitidez en la portada del Diario de Navarra, de mi tierra, que ha metido a los candidatos en El Sadar para jugar al fútbol. ¿Qué es la política sino un partido de fútbol, Makena?

No te preocupes, querida, ya tengo las llaves de nuestro apartamento. Está en el centro, en la zona más bonita. Rodearemos la catedral por la calle de la Barchilla. Tuyo siempre, Makena. Vuestro siempre, Valencia. ¡Amunt!

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

