“He consultado antes de decir esta frase. He preguntado, oye, ¿aquí son más del Sevilla o del Betis? Me han dicho en la provincia del Betis, en la ciudad del Sevilla. Me lo ha dicho el alcalde”

Revise sus fuentes sr. Feijóohttps://t.co/TorzcfpGZN a través de @diariosevilla