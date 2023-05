"Los cayetanos de este barrio han tenido un alcalde con dedicación exclusiva estos cuatro años. El 28 de mayo eso va a cambiar corriendo" dice el cartel que Podemos ha colgado en el barrio de Salamanca. Evidentemente, el target del cartel no son los vecinos del barrio de Salamanca, sino los de Malasaña, que pertenecen a la misma clase social que los primeros, pero que expían ese pecado votando a la izquierda.

En estas elecciones hay varios partidos que aspiran a gobernar sobre ciudadanos a los que odian con saña. Ada Colau es el ejemplo paradigmático, pero en Madrid nadie lo había hecho explícito de una forma tan descarnada hasta que llegó Roberto Sotomayor a excitar el rencor social para conseguir el voto de esos madrileños que odian al resto de los madrileños. En Barcelona ese tipo de ciudadanos son mayoría y le han dado la alcaldía a Colau, así que la estrategia tiene precedentes de éxito.

Lo ha dicho Fernando GVC en Twitter: "No quieren que convivamos, quieren que nos partamos la cara". Efectivamente, ese es su objetivo y siempre lo ha sido.

"Los cayetanos de este barrio han tenido un alcalde con dedicación exclusiva estos 4 años"



No quieren que convivamos, quieren que nos partamos la cara.



¿Alguien que sepa apreciar el valor de la concordia puede votar esto? Qué pena. pic.twitter.com/cwkfmXDDsp — Fernando GCV 🇺🇦 (@unalmaconcalma) May 12, 2023

***

¿Qué dicen las encuestas hoy? Los cartuchos se están reservando para la última semana de campaña (los sondeos son caros, sobre todo si son fiables, y no conviene malgastarlos). Pero algún sociólogo de guardia, cuyo nombre no revelaremos pero que merodea el centroderecha, se ha dedicado a analizar las tripas del último CIS de Tezanos. Ese que daba una victoria aplastante al PSOE. Y las tripas han hablado.

Cocinando de forma estándar los datos, es decir, siguiendo los propios métodos del CIS anterior a Tezanos, el PP supera hoy en aproximadamente 500.000 votos al PSOE. En términos políticos, y si ese es el resultado este 28-M, una victoria notable, pero no arrolladora. Como referencia, en las últimas municipales, las de 2019, el PSOE superó en un millón y medio de votos al PP. En las de 2015, el PP superó al PSOE en 400.000. En 2003, la diferencia fue de sólo 100.000 votos a favor del PSOE.

500.000 votos. Bien para el PP, pero insuficiente para que los medios titulemos "el tsunami popular aniquila el poder territorial del PSOE". Un detalle debería, sin embargo, preocupar a los socialistas. Es el hecho de que los populares consigan esos 500.000 votos de diferencia cuesta arriba. Es decir, compitiendo con el partido que ocupa el Gobierno y controla todos los resortes del poder. Especialmente el mediático.

***

Más tripas del CIS. Según los propios datos de Tezanos, el PP ganaría en votos en Cantabria, Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares. Tiene posibilidad de sumar, aunque no gane en votos, en Extremadura y Castilla-La Mancha.

***

Pero estamos en 2023. Y las elecciones, hoy, ya no se ganan ganándolas, sino sumando. E incluso ganándolas y sumando puedes acabar perdiendo a largo plazo, dependiendo de con quién sumes, de cómo sumes y del comportamiento de tu sumando.

Que se lo digan a Mañueco en Castilla y León. O al PSOE, arrinconado en una esquina del cuadrilátero por sus pactos con EH Bildu. O al mismo Feijóo, que todavía no sabe qué es más rentable a largo plazo para el PP. Gobernar con Vox en algunas comunidades, y arriesgarse a que eso le reste votos en las generales de finales de año. O perder el poder en algunas comunidades donde se ha ganado en votos para incrementar sus posibilidades de ganarse al centro y llegar luego a la Moncloa.

¿Ustedes que harían?

***

Insistió Irene Montero ayer sábado en su red de 1.000 supermercados públicos, que emplearía a 50.000 trabajadores y que tendría capacidad para copar el 15% del mercado español.

En España sólo hay 171 empresas con más de 5.000 empleados. Con más de 50.000 sólo hay cinco: Mercadona, ACS, El Corte Inglés, la ONCE y la Corporación Mondragón. La empresa de supermercados públicos de Podemos se convertiría así en la sexta empresa de España por número de empleados, por encima de Inditex, el Grupo FCC o CaixaBank.

Por supuesto, el sueño de Irene Montero nunca se hará realidad. Pero, como escribía Ferran Caballero en EL ESPAÑOL este jueves, habrá que agradecerle a Podemos que, pudiendo hacerse ricos con una red de supermercados privados capaces de competir con Mercadona, hayan decidido hacernos pobres a todos con una red de supermercados públicos capaces de competir con Venezuela.

Irene Montero desvela que Podemos aspira a crear una red de 1.000 supermercados públicos por todo el país con 50.000 empleos y con capacidad para concentrar el 15% de la cuota total del mercado https://t.co/GDmhWl8fQU — Europa Press (@europapress) May 13, 2023

***

ETA sigue copando buena parte de los titulares de los medios de prensa españoles. Y eso, no siendo bueno para el PSOE, no tendría por qué ser fatal si la polémica no diera el salto a las televisiones. Pero lo ha dado. Y cuando el PSOE pierde las televisiones…

***

Dice Oskar Matute que la polémica por la inclusión de terroristas de ETA en las listas de EH Bildu es "ruido". "Ya han conseguido traer a Euskal Herria lo peor de la política de Madrid: ruido, debates estériles y trifulcas que no aportan nada a la ciudadanía". Algo que, aparentemente, es peor que cuando Euskal Herria exportó a España lo mejor del nacionalismo vasco: el ruido de los tiros en la nuca y las bombas lapa.

Uno podría pensar que el ruido del debate político de Madrid es preferible a ETA. Pero a Matute le molesta el primero y considera "un triunfo de la democracia" que los segundos estén hoy en las listas de su partido. EH Bildu pide, en definitiva, silencio. El de los cementerios.

‼️ Sacan RUIDO para no hablar de soluciones. Sacan ruido para que los de siempre sigan haciendo lo de siempre.@OskarMatute: «Ya han conseguido traer a Euskal Herria lo peor de la política de Madrid: ruido, debates estériles y trifulcas que no aportan nada a la ciudadanía». pic.twitter.com/AIymBk5rF8 — EH Bildu (@ehbildu) May 12, 2023

***

Isabel Díaz Ayuso lleva tiempo siendo el eje alrededor del cual giran la mayor parte de las estrategias de campaña. Durante las últimas horas han arremetido contra ella Otegi (culpándola de la polémica por la inclusión de terroristas en las listas de Bildu), Mónica García (que la acusó de pasearse por el sur para "repartir contratos de la Gürtel"), Irene Montero (que la acusó de poner en riesgo los derechos LGBT "con su derecha asalvajada") e incluso Belén Esteban, que la ha acusado del cierre de Sálvame: "Es una maniobra política para que la derecha gobierne".

Arnaldo Otegi en un acto de EH Bildu en Bilbao. EFE

Quizá sea verdad, como por cierto publican ya algunos diarios de la periferia nacionalista, que el verdadero resultado soñado por Pedro Sánchez es una victoria aplastante de Ayuso en Madrid y una victoria pírrica del PP en el resto de España que le permita decir al PSOE que la líder del PP es ella y no Feijóo.

Les hago spoiler de lo que ocurrirá la noche del 28-M: de los 500.000 votos de ventaja que el PP obtendrá ese día (si hemos de hacer caso a los datos del CIS) se restará de inmediato el millón con el que Ayuso aventajará al PSOE de Lobato en Madrid.

¿Resultado? "Sin Ayuso, Feijóo pierde las elecciones por 500.000 votos".

Al tiempo.

Que dice Belén Esteban que después de todo esto no va a votar a Ayuso. No, si al final hay vuelco en las elecciones. https://t.co/QsIROio5hE — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) May 13, 2023

***

