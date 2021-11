El mes de diciembre se avecina caliente, y no gracias al tiempo ni a la calefacción que no podremos pagar.

El abismo entre clases que existe en España (la de los que recaudan y no hacen nada y la de los que pagan y soportan la economía del país) se está convirtiendo en una sima abisal.

Impuestos ha habido siempre, también infiernos fiscales, pero la sensación de que existe una casta extractiva, ociosa e inútil como la de ahora, nunca la habíamos tenido así.

Por ejemplo, mientras se llora por la España vaciada se recomienda la “alimentación de kilómetro 0” y se pinta un agro de égloga y novela pastoril. La gente del campo no puede más.

La fiesta de las cumbres del clima, de la perspectiva medioambiental y de todos los eslóganes de gente que en la naturaleza sólo ve una postal; en un huerto, un jardín ordenado; y en una gallina, una mascota con plumas; lo están pagando los que se pasan la vida mirando a la tierra o al cielo con temor y sin otra certidumbre que los impuestos y las facturas (cada vez más altos) que les toca pagar para producir.

Y si no es la gente del campo, son los transportistas, los peluqueros, la hostelería, las agencias de viajes, los floristas, los libreros o cualquier otro sector en el que, a la postre, lo que prima es el autoempleo y las pequeñas (pequeñísimas, así como de a dos o tres empleados) y las medianas empresas. Y eso sólo las que sobrevivan a los ERTE, a los costes salariales crecientes y a la fiebre del oro emprendida por el Gobierno en los Presupuestos Generales y a la que llaman responsabilidad fiscal.

No, no podemos más. Si hablo de clase extractiva, ociosa e inútil es porque no hay otro nombre para los que, mientras sectores económicos enteros agonizan y mientras (ahora sí) hay que elegir entre encender la calefacción o llenar el carro de la compra, parecen tener como única ocupación demoler el edificio constitucional y enredarnos en polémicas bizantinas que nosotros (nosotros, el pueblo) hace tiempo que, sólo con sentido común, ya resolvimos.

¿Maniobra de distracción? Podría pensarse que sí, que mientras debatimos sobre esto o aquello de la Ley de Amnistía o de la de Memoria Democrática, y se vuelve a utilizar el comodín de Franco, nos vamos a olvidar de nuestra situación actual. Pero me temo que no nos es posible.

Y aunque así fuera, aunque sólo se tratase de una cortina de humo, el hecho es que una vez se ha iniciado esa demolición y una vez se ha comprobado que pueden conculcarse derechos fundamentales y que no pasa nada, no hay vuelta atrás.

Porque que la Constitución ya no sea más que papel mojado, que los cimientos del Estado de derecho se hayan destruido o que las instituciones se estén debilitando sin tregua, todo eso quedará así hasta el siguiente asalto.

Cortina de humo o no, maniobra de distracción o no, lo cierto es que mientras no se nos evita una sola estrechez, la piqueta de los enemigos de España no da abasto para tanto por demoler.

Y al frente, liderando la cuadrilla, esa gente ignorante, resentida y frívola que no sabe distinguir una dictadura cuando la tiene delante (Cuba, por ejemplo) y que, a falta de prosperidad y empleo para el pueblo que les mantiene, insiste en rescribir la historia y en enfrentar a los vivos en nombre de los muertos.

Un diciembre caliente. Sobran los motivos.

