1. Paco Ibáñez cantando su versión de La mala reputación: “No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe (…) Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual, pues la música militar nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe...”.

2. Marinero de luces, el disco de Isabel Pantoja compuesto por José Luis Perales a la muerte de Paquirri, con hits como Hoy quiero confesarme o Era mi vida él.

3. La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda.

4. Juan Manuel de Prada defendiendo a Dani Mateo en su columna de ABC cuando los patriotas se lo comían por los pies por sonarse los mocos en una bandera española.

5. María Jiménez, que vio la muerte en la UCI, regresó de sus brazos y, cuando le quitaron el tubo de respiración asistida, lo primero que dijo fue: “Me tenéis hasta el coño”.

6. El castellano: amor primero y último de mi vida. Y sus licencias creativas. Como escribía Blas de Otero: "Mi gente dice cosas formidables / que hacen temblar a la gramática".

7. La filósofa Marina Garcés cuando dice “tenemos que encontrar la forma de ser peligrosos juntos”.

8. La cara de desafío de Candela Peña.

9. El Cigala cantando La bien pagá: “Ná te debo, ná te pido”.

10. Cuando Azarías -interpretado por un soberbio Paco Rabal- colgó al señorito de Los santos inocentes -gracias, Delibes- por matar a su Milana bonita. Nuestro Joker patrio.

11. “Feliz es el que provoca un escándalo”, decía Dalí, y paseaba su oso hormiguero por la alta sociedad parisina. Aquí somos muy escandalosos.

12. Cuando a Juan Goytisolo le dijeron que su obra Makbara era lectura obligatoria en los institutos de bachillerato y exclamó: “¡No me normalicéis tanto!”. Y cuando en el discurso del Cervantes -contra la corrupción, por la dignidad- mosqueó a los representantes del PP. Ignacio González, Montserrat Gomendio y Teresa Lizaranzu decidieron no aplaudirle.

13. Julio Iglesias dedicándole Hey a Isabel Preysler. Y la frase “es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo”.

14. El kalimotxo.

15. Todos los libros de Manolito Gafotas de Elvira Lindo. Y su adaptación cinematográfica con la banda sonora de Campanera, cantada por Joselito.

16. Las entrevistas de Jesús Quintero y sus tres carcajadas largas, exageradas y lentas, echando la cabeza hacia atrás.

17. Fernando Fernán Gómez gritando a un fan pesado: “¡Si usted cree que tengo mal carácter, lo tengo, y muchísimo! Y mala educación, sí, señor. Desgraciadamente, soy una persona maleducada, no soy como usted. Haga el favor de dejarme en paz. ¡No me hace falta su admiración! Váyase usted a la mierda. ¡A la mierda!”.

18. Cernuda separando el grano de la paja ibérica: “La real para ti no es esa España obscena y deprimente / en la que regentea hoy la canalla, / sino esta España viva y siempre noble / que Galdós en sus libros ha creado. / De aquella nos consuela y cura esta”.

19. Cuando el país entero fustigaba a Ernesto Sevilla por su presunta mala actuación presentando los Goya, y él contestó: “Nunca podréis conmigo, porque soy idiota”.

20. La escuela pública. La sanidad pública.

21. Gente de izquierdas escuchando en masa -y con devoción- a Jiménez Losantos.

22. El Unamuno de José Luis Gómez, no el de Amenábar.

23. Jorge Ilegal, ante millones de espectadores de TVE, en el año 1983, interrumpiendo su actuación por un chispazo mental y hablándole a la cámara: “Señora, si no le gusta mi careto, cambie de canal”.

24. Boyero recomendando Eva al desnudo en el cine de verano de Cibeles.

25. Las biografías de Adolfo Suárez de Gregorio Morán.

26. Lola Flores y su “¿quién no se ha dao’ un pipazo con una amiga?”. Toda Lola Flores, en realidad.

27. Paul B. Preciado.

28. Bares abiertos todos los días. Muchísimos bares por metro cuadrado. Muchísimos bares per cápita. El Toni 2: incluso el día que me echaron, como a Hermann Tertsch.

29. Yo no soy esa, de Mari Trini, canción feminista del tardofranquismo.

30. Una letra magnífica de Pablo Und Destruktion: “Pierde los dientes, España, y toma mi cuerpo, ahora que nadie te quiere, yo te protejo...”.

31. Los posados veraniegos de una pizpiretísima Ana Obregón, cuando el mundo aún era nuevo y el dolor no había asomado.

32. Cuando Loles León iba a ligarse a Jeremy Irons pero se cayó por las escaleras de la suite del hotel Santo Mauro y nunca pudo ser. Al menos la indemnizaron.

33. La Estrella de David cantando sus temas bellísimos, como Aceite o Vejaciones en la costa, y sin saber dónde colocar los brazos.

34. Vivir así es morir de amor reventando los karaokes.

35. Gil de Biedma poniéndose frente a un espejo, no sólo en Contra Jaime Gil de Biedma, sino en toda la crudeza de su condición de burgués progre: “Y me avergüenzo / de los palos que no me han dado, /señoritos de nacimiento / por mala conciencia escritores / de poesía social”.

36. Juan Diego en Padre coraje.

37. Mi virgen del Carmen al lado de la tele, bendecida por una bruja gallega. Por lo que pueda pasar.

38. El aquelarre de Goya.

39. Cuando Ana María Matute se definió a sí misma como “hombreriega”.

40. Las luces rojas del Lucy, el after de Jesús del Valle y comer cocido en domingo para resucitar.

41. José Andrés, que, sin ser taurino, utiliza expresiones que sí lo son para referirse a los golpes emocionales: “Vaya corná te han dado, ¿no?”, “buen rejonazo” o “¿entrando a matar?”.

42. Pasión Vega y Antonio Banderas bien arrobados en un programa de Canal Sur y cantando: “No sé por qué te quiero, será que tengo alma de bolero...”.

43. Los rizos de José Luis Manzano en las películas de Eloy de la Iglesia, donde será siempre el niño más guapo de todas las Transiciones.

José Luis Manzano.

44. El cruce de dardos envenenados de columna a columna entre Umbral y Pérez-Reverte, cuando la prensa aún era punk. Recuerden que el primero dijo del otro que “atacaba a todos los escritores de prosa pura, de creación verbal” y que él “no tenía estilo y ningún crítico se lo reprocha”. Reverte le dedicó un texto bien matón describiendo su “bajeza moral” y esa “cobardía física que siempre le impidió sostener con hechos lo que desliza desde el cobijo de la tecla”. Cerró la columna histórica así: “Al detalle iremos otro día. Cuando me responda, si tiene huevos. A ver si esta vez no tarda otros cinco años”.

45. La morcilla de Burgos.

46. El artista Eugenio Merino metiendo a Franco en una nevera y siendo llevado a juicio -con sonrisa irónica, ganadora- por la Fundación del dictador.

47. Expresiones populares estilo “tengo más años que un bosque” o “triunfar como Los Chichos”.

48. Los chinos o las tiendas de barrio con carteles que rezan “pitis sueltos”.

49. Rocío Jurado cantando “hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo”.

50. El poema Dignidat, de Joan Margarit. "Me ahoga el castellano / y no lo odio. / Él no tiene la culpa de su fuerza / y menos todavía de mi debilidad (...) Las canciones bellas se salvarán".

51. Luis Alberto de Cuenca escribiendo para Loquillo Political Incorrectness: “Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político (…) Dime, dime cosas terribles, como que tú me quieres aunque no soy de tu sexo, que me quieres con locura y para siempre, como querían antes las hembras de la tierra”.

52. La Polla Records: "La moral prohíbe que nadie proteste / ellos dicen 'mierda', nosotros 'amén'".

53. Cuando La Veneno denunció ante una audiencia poderosísima -en el Missisipi, presentado por Pepe Navarro, en pleno año 1996- que a su amiga Paca La Piraña y a ella les habían tirado un ladrillo desde un andamio en Adra por su condición de transexual. De repente su personaje ya no hacía tanta gracia.

54. España en la calle contra la guerra de Irak. España en la calle contra Las Manadas. España-en-la-calle.

55. “Quiero minar la tierra hasta encontrarte / y besarte la noble calavera / y desamordazarte y regresarte”, que escribía Miguel Hernández.

56. Los primeros acordes de La niña de fuego, por Manolo Caracol.

57. El concepto gitano de familia y hermandad patrio: la hospitalidad, la generosidad, la lealtad, la protección.

58. La voz de José Sacristán, que es con la que dios habla castellano aquí en la tierra.

59. Las señoras que se tapan con una bolsa de plástico la cabeza, para que una llovizna sobrevenida no les moje la permanente.

60. La dedicatoria de Usos amorosos del dieciocho en España, de Carmen Martín Gaite, para Sánchez Ferlosio: “Para Rafael, que me enseñó a habitar la soledad y a no ser una señora”.

61. Michi Panero, insigne escritor sin obra, haciendo de francotirador: “Lo peor que se puede ser en este mundo es un coñazo (…) La típica hipocresía de la típica izquierda hortera y siniestra madrileña. ¿Qué es Madrid, y qué son los círculos literarios de Madrid? Cuatro tíos que no saben escribir un mal poema. Hombre, no me jodas, tanta historia”.

62. Ojete calor. Carlos Areces. Mamarrachismo ilustrado.

63. La química letal entre una jovencísima Penélope Cruz con diminuto vestido rojo y un macarra Javier Bardem, cadenica de oro en el cuello, en Jamón, jamón, de Bigas Luna.

64. La parroquia San Carlos Borromeo, iglesia roja de Vallecas, cerrada por Rouco Varela en 2007.

65. Cai, por la madrugá, cómo me huele a azahar mi Cai.

66. Niños cantando canciones sobre porros a voz en grito sin haber probado jamás uno: nuestra adolescencia entre Estopa y el Melendi que aún llevaba rastas.

67. Volver, de Pedro Almodóvar. Y Hable con ella, de la que poco se habla.

68. “¿Quién pasó tu hambre, quién bebió tu sangre cuando estabas seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra”. Una letra censurada de la divina Cecilia. También Dama, dama "de alta cuna, de baja cama, señora de su señor...". Retrato certerísimo, amargo y tierno a la vez de las frustraciones de una mujer prisionera de su clase social y su tiempo en una España que, tristemente, aún coletea.

69. "Estábamos en la UVI; nadie daba un duro por nosotros; yo os entrego ahora un Betis libre, limpio, en primera, de ustedes, viva el Betis". Lo-pe-ra.

70. Las Grecas y su coreografía demencial, inaugurando el rock-flamenco y pronunciando “te estoy amando locamenti”.

71. Javier Krahe y su Cuervo ingenuo. Al Alba de Aute.

72. La poderosísima Marcela de El Quijote: “Yo nací libre y, para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos”.

73. El Torta cantando bulerías. Al escucharle, hasta Camarón se rajó la camisa. “Ay, mare, mare mía, qué mala es la noche, la calle y la vía’”. Jerez puro y sin cortar.

74. El himno del Sevilla. "Y es por eso que hoy vengo a verte...".

75. La caricatura que Ángel Stanich hace del periodismo patrio en Señor Tosco: "¿Y qué tal te va en aquel diario? ¿Ya te han hecho encargado? Tu felicidad sí tenía un precio, marioneta del imperio...".

76. Valderrama hijo cantándole a Sabina: "Cigarra de la acera incomprendida, juglar de la derrota incorregible, guitarra callejera de la esquina, cara de sacristán, verso terrible. ¿Quién te lo iba a decir veinte años antes, banda sonora de los viandantes, de las bocas de metro de Madrid? ¿Quién te lo iba a decir, tan poca cosa, que la Cibeles se iba a poner celosa porque ya nunca cantas por allí?".

77. Félix de Azúa, que arrancó un poema con “estás triste: los desnudos no te afectan” y me contesta a correos sobre la RAE con letras enormes y un tono ironiquísimo, elegante y decimonónico que ya no se conoce en 2019.

78. Maruja Torres.

79. Urdangarín en la cárcel.

80. Cuando alguien dice que no le gusta España -esto es muy español-, y un paisano de brocha gorda le dice a voces: “¡Pues vete a Cuba!”.

81. "Dicen los viejos que en este país / hubo una guerra / que hay dos Españas que guardan aún / el rencor de viejas deudas / dicen los viejos que este país necesita / palo largo y mano dura / para evitar lo peor, / pero yo sólo he visto gente / que sufre y calla, dolor y miedo...". Jarcha, 1976. Y tan vigente.

82. El diccionario de María Moliner.

83. Los ancianos buscando el amor -o, en su defecto, la compañía- en el programa de Juan Y Medio.

84. Zahara haciendo cantar a un festival entero "si eres tan valiente, préstame tú tu vientre, véndeme los hijos que tengan tus hermanas", contra la gestación subrogada.

85. Albert Pla, con un cartel en la puerta del Congreso, pidiendo un control de alcoholemia y drogas de los políticos tras la confirmación de nuevas elecciones.