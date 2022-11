Cuando nuestra última dictadura se adornaba con las primeras copas de Europa del Real Madrid, con el título continental fruto del cabezazo de Marcelino o con los éxitos de Bahamontes y Santana, yo ni siquiera llegaba a adolescente.

La primera vez que la mirada hacia el palco me amargó una gesta deportiva no fue, sin embargo, una ocasión cualquiera. Acababa de vivir in situ, en el pabellón olímpico de Los Angeles, detrás del banquillo de la selección española de baloncesto, pegado al cogote de mi amigo Antonio Díaz-Miguel, nuestro gran triunfo ante la Yugoslavia de Petrovic, Delibasic y Dalipagic, en los Juegos Olímpicos del 84.

Goleada de 'La Roja' en el estercolero de Qatar 2022. Javier Muñoz

Era el pasaporte a la final frente a Estados Unidos y la garantía de nuestra primera medalla de plata en un deporte de equipo. En medio de la euforia, el radar de mi mirada detectó la figura de Alfonso de Borbón, duque de Cádiz, rodeado de otras autoridades. Ya que no había llegado a rey de España, le había caído la pedrea de la presidencia del Comité Olímpico Español, y ahí estaba, exhibiendo delante de su asiento una bandera preconstitucional, con el águila asociada al franquismo bien visible, como si fuera el mantón de manila de una dama de alcurnia sobre la barrera de los toros. Siete años de democracia no nos habían preservado aun de ese oprobio.