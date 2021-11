La huella de Fortuny, las 'pochilas' de Pocholo, el retorno de Xavi y el adiós a Georgie Dann.

La última errata

Una vez más he metido la pata hasta el corvejón. Me lo hace saber Bernabé López García, catedrático de estudios árabes e islámicos, al que conocí en la casa tangerina de Josep Tapiró, nacido en Reus y sin embargo, exótico hasta la médula. En aquella casa, hoy propiedad del ilustre Bernabé, tuvo lugar el tropiezo que hoy me imputo y maté a Tapiró un año antes de que naciera. Permítanme la puntualización. En realidad el nacimiento se había producido en Reus (1836) y la muerte, en Tánger (1913).