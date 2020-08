Carrizosa: "Hay que despodemizar los PGE, por eso estamos negociando nuestro apoyo puntual"

Carlos Carrizosa (Barcelona, 1964) es diputado de Ciudadanos en Cataluña desde 2012. En ese tiempo se ha convertido en una de las caras más visibles del partido en el Parlament, aunque siempre a la sombra de otros líderes: Albert Rivera, Inés Arrimadas y, hasta esta semana, Lorena Roldán. Ahora, por fin, ha llegado su momento.

El miércoles, Carrizosa era elegido por el Comité Permanente de Ciudadanos candidato a la Generalitat en sustitución de Lorena Roldán, pese a que ésta ganó las primarias en 2019 por amplia mayoría. Una decisión polémica que, sin embargo, no ha dividido al partido. Se han cerrado filas y todos apoyan públicamente al candidato.

Pese a que su carrera política ha transcurrido en un segundo plano, no es en absoluto un desconocido en la política catalana. Los nacionalistas han sufrido su látigo en el Parlament. Con el presidente de la Cámara, Roger Torrent, las ha tenido de todos los colores: ya fuera por retirar lazos amarillos de los escaños o por acusar a los diputados secesionistas de respaldar el "terrorismo" de los CDR.

En su primera entrevista concedida a un periódico tras su nombramiento, Carrizosa deja clara su prioridad como candidato a la Generalitat: aglutinar a PSC y PP en una gran "coalición constitucionalista".

Usted ha sido nombrado candidato a la Generalitat en sustitución de Lorena Roldán, pese a que ella fue quien ganó las primarias en 2019 con una amplia mayoría. ¿Cómo lo justifica?

Se ha dado un caso previsto en los estatutos, que es que el candidato elegido en unas primarias renuncia a la candidatura. En ese momento se pone en marcha un mecanismo por el que el Comité Ejecutivo puede designar a otro candidato. En este caso, la renuncia de Lorena se produce al analizar conjuntamente en la dirección del partido la actual situación política en Cataluña.

Hay una necesidad de un acuerdo con fuerzas constitucionalistas y, dada la posición de ella en el partido, se llega a la conclusión de que esto sería lo más apropiado para no perder ningún voto constitucionalista. Entonces, Lorena tiene la generosidad de dar un paso a un lado para propiciar esta solución.

¿De ahora en adelante, los nombramientos en Ciudadanos seguirán siendo decididos por la militancia?

Esto en el partido no va a cambiar. Nosotros tenemos la regla general de elegir a los candidatos a número uno de las listas por primarias. En este caso, lo que ha sucedido es que las primarias ya se celebraron y la candidata ha dado un paso a un lado porque ha analizado la situación con generosidad junto al resto de integrantes y ha concluido que era lo mejor. En ese momento, los estatutos operan y se designa a un nuevo candidato. Además, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina.

Ciudadanos fue la fuerza más votada en las elecciones catalanas de 2017. Ahora, sin embargo, las encuestas les auguran una caída significativa en los votos. ¿A qué lo atribuye?

La política catalana es extraordinariamente compleja. Nosotros nos alzamos con la victoria en 2017. Eso ha tenido sus cosas buenas y su utilidad, pero de cara a la percepción del electorado el independentismo ha seguido campando a sus anchas. Es el momento de que, junto a PP y PSC, ofrezcamos un revulsivo a todos los constitucionalistas y presentemos una candidatura en la que nos pongamos de acuerdo en puntos esenciales para mejorar Cataluña en una época en la que el independentismo ha fracasado y la crisis económica y sanitaria va a acaparar la atención de todos los políticos.

¿Tiene cabida el PSC en esa "coalición constitucionalista"?

El PSC debería tener cabida imprescindible. No es porque a mí me guste la deriva tradicional del Partido Socialista en Cataluña, que ha servido de muleta al nacionalismo siempre, que ha asumido los marcos del nacionalismo siempre…

No parece estar describiendo, precisamente, a un partido constitucionalista.

Tras la emergencia social, sanitaria y económica que ha supuesto el coronavirus, presentarse a las elecciones divididos sería una irresponsabilidad por parte del PSC. Y pondría de manifiesto que sueñan con un tripartito que dé continuidad con Podemos y ERC al desbarajuste al que nos ha llevado el proyecto secesionista.

El PSC por razones de Estado y de querencia a Cataluña debería querer participar de ese cambio. El PSC es imprescindible para ese cambio porque tiene una fuerza pedagógica que puede ejercer con buena parte de su electorado para explicar que puede ofrecer otra cosa.

El nacionalismo ha fracasado estrepitosamente y ha llevado a Cataluña a una división, fractura y empobrecimiento sin precedentes. Ese fracaso del independentismo debe ser combatido por los constitucionalistas y sustituido por una coalición que defienda la Constitución.

¿Están interesados en sumar a Manuel Valls a esa coalición?

Manuel Valls no ha expresado siquiera su propósito de concurrir a las elecciones.

¿Y desde Ciudadanos no han explorado esa posibilidad?

No.

Inés no se fue nunca de Cataluña. Nadie dice que Rufián o los de JxCat se hayan ido de Cataluña

Por lo pronto, una coalición junto al PP parece la opción más probable. ¿Aboga usted por una coalición total o alianzas por provincias?

Nosotros proponemos una coalición, y es cierto que con el Partido Popular tenemos más visos de llegar a algún tipo de acuerdo. Es algo lógico porque ya hablamos con ellos en Galicia y País Vasco. Como le digo, aunque tenga más visos de hacerse realidad con el PP, no podemos dejar de ofrecer y pedir al PSC que participe.

Como la coalición pretende, precisamente, unir a todos, los términos en los que se realice dependerá de quiénes sean los integrantes. Ya llegará el momento de explorar fórmulas, pero esas deberán dar más fuerza y rédito electoral al voto constitucionalista.

¿Usted estaría dispuesto a no ser finalmente el candidato para que Ciudadanos fuera a una plataforma en coalición con otros partidos?

Es lógico pensar que tuviera que ser Ciudadanos quien encabezara la coalición electoral, por la fuerza que tiene. Ahora bien, nosotros hemos dicho que nos vamos a sentar con una hoja en blanco y vamos a hablar de todo.

¿Fue un error que Arrimadas saliera de Cataluña tras ganar las elecciones?

En absoluto. El hecho de tener a Arrimadas en la presidencia del partido es la garantía de que Inés continúa con la forma que tenía Ciudadanos en Cataluña de confrontar al nacionalismo en el resto de España. Además, Inés no se fue nunca de Cataluña. Nadie dice que Rufián se haya ido de Cataluña o que los de JxCat se hayan ido de Cataluña. Ese es un marco impuesto por el independentismo.

Han pasado ya casi tres años desde el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia. ¿Ha cambiado algo en Cataluña?

Sí, lo que ha cambiado es que mucha gente ya no tiene miedo de denunciar la sinrazón nacionalista. Mucha gente reconoce que está harta, muchos independentistas han abierto los ojos ante las mentiras que sus líderes les han contado y que han supuesto una quiebra del vínculo sentimental. Probablemente, el vínculo sentimental con el grueso de su electorado no lo han roto, pero sí han decepcionado a sus votantes.

En estos tres años hemos avanzado gracias a que desde Ciudadanos hemos denunciado permanentemente los excesos de Torra. Es una persona que accedió a la presidencia bajo el signo de artículos racistas y xenófobos, calificados así por los principales partidos del Parlamento Europeo; alguien que ha aplaudido en el Parlament a personas condenadas por terrorismo.

Nuestra victoria en 2017 supuso un dique de contención en el discurso internacional del independentismo. Ellos se habían empeñado en vender al extranjero que la mayoría de catalanes es independentista, y nuestra victoria dio una visibilización extraordinaria a esa oposición al independentismo. Estoy convencido de que si hubiera ganado esas elecciones el PSC, con su discurso consentidor con el nacionalismo, no hubiera tenido la misma visibilización esa media Cataluña que abomina los excesos de los líderes separatistas. Eso es mérito de Ciudadanos. Un mérito que hemos exportado a España y al resto de Europa.

¿Los miembros de Ciudadanos siguen sufriendo acoso por las calles?

Si yo me voy a tomar algo a una terraza, tengo que estar vigilado por policías. Esto es así. Los líderes, los más conocidos en Cataluña, tenemos que llevar escolta. Además, tenemos un gran número de concejales repartidos por todo el territorio catalán que sufren continuamente el hostigamiento por parte del independentismo intolerante. Yo quiero enviar un abrazo a todos los compañeros que no llevan escolta y tienen que sufrir presiones y coacciones en un entorno muy radicalizado.

Ciudadanos ha denunciado que la Mesa del Parlament elimina de sus preguntas la palabra "ilegal" en referencia al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. ¿Hay censura en el Parlamento catalán?

Sí, existe esa censura y está implantada con la excusa de los servicios lingüísticos. Tenemos unos servicios lingüísticos en el Parlament que ejercen supuestas tareas de corrección para que haya una mayor precisión y adecuación a la lengua catalana. Con la excusa de velar por la pureza del idioma, aprovechan para suprimir misteriosamente vocablos incómodos, como el de ilegal, cuando a todas luces fue un referéndum ilegal. Ha sido tan ilegal que fue impugnado ante el Tribunal Constitucional y anulado por no tener garantías y utilizar datos robados. ¿Qué hay más ilegal que robar datos a los catalanes para preguntarles por una cuestión política?

Los separatistas van a presentar candidaturas rupturistas, van a ir a liarla, a mostrar su extremismo

Quim Torra todavía no ha convocado elecciones en Cataluña, pero todo indica que se celebrarán este 2020. ¿Apuesta por que Carles Puigdemont se presente?

Como bien dice, no sabemos si las elecciones serán en octubre o en noviembre porque dependemos del capricho de un fugado de la Justicia. Tampoco sabemos qué pasará con Puigdemont, pero yo creo que el independentismo dirigido actualmente por personajes como Puigdemont, que está huido, o por Junqueras, que está encarcelado y lleno de rencor, no augura nada bueno en sus candidaturas. Van a ser candidaturas rupturistas, van a ir a liarla, van a mostrar su extremismo y van a procurar romper la baraja. No podemos esperar nada bueno de ellos.

Yo creo que estas elecciones se van a dar en un marco de máxima tensión, inducida por el independentismo. Por eso creo que el electorado constitucionalista va a tener que tomar conciencia de que a pesar de que el golpe fue sofocado, tenemos a los personajes que lo protagonizaron dispuestos a romper la sociedad catalana si no se les da lo que ellos quieren.

A día de hoy, Cataluña encabeza el ranking de casos totales de Covid con más de 76.000 casos. ¿Cómo calificaría la gestión de la crisis por parte de la Generalitat?

Como una auténtica vergüenza. Cuando vino la pandemia y pilló a todos los gobiernos por sorpresa, nosotros advertimos al Gobierno de Sánchez y al de Torra que más allá de los abismos ideológicos que nos separan, íbamos a tender la mano a todos los ciudadanos de Cataluña y del resto de España para ayudar en las prórrogas de los estados de alarma. Y para que éstas se dieran en las mejores condiciones para los autónomos, para las empresas, para los trabajadores con sus ERTE… Y esa filosofía la seguimos en Cataluña.

El Gobierno de Torra, cuando el Gobierno de España tomó las competencias en Sanidad, aprovechó para culpar al Gobierno de España de todos los males. Llegó a decir que si ellos hubieran llevado la gestión, habría habido menos muertos. Aprovechó la pandemia para reivindicar la independencia. Usó la pandemia como ariete para atacar al Gobierno de España y como sostén de sus veleidades independentistas.

En la segunda parte de la pandemia, cuando las competencias de Sanidad fueron transferidas a la conselleria, hemos vivido un absoluto desbarajuste que nos ha llevado a ser en España primeros en el ranking de contagios. El resto de gobiernos del mundo y de Europa nos señaló como destino poco aconsejable. Esa segunda oleada, que no nos pilló por sorpresa y que podía haberse evitado con rastreadores por parte de la Generalitat, tuvo una gestión ineficaz. Y aun así han seguido culpando a Madrid.

Carlos Carrizosa califica de "vergüenza" la gestión de la pandemia por parte de la Generalitat. Beatriz Calcagno Cs

En septiembre vuelve la actividad política al Congreso, con el reto de sacar adelante los Presupuestos. Inés Arrimadas ha dicho que ya negocia con el PSOE precisamente para que no decidan en "un despacho Iglesias, Rufián y Otegi". ¿En ningún caso veremos la firma de Ciudadanos y la de Podemos en un mismo documento?

De momento estamos negociando directamente con el PSOE porque con Podemos es prácticamente imposible que nos pongamos de acuerdo. Nuestras ideas económicas, centristas, son antagónicas con las suyas, que son más rupturistas.

Pero no lo descarta.

Nosotros vamos a seguir reuniéndonos con el PSOE y con ellos va a ser con quienes pactemos las mejoras. Y va a ser muy a pesar de Podemos, que preferiría una reunión del Gobierno con Rufián y Otegi.

En caso de no firmar Podemos, necesitarán el apoyo del PP. ¿Va a hacer Ciudadanos de puente entre socialistas y populares?

Eso será una decisión que corresponda a la dirección nacional. Todavía estamos en los prolegómenos de esos acuerdos y de esa negociación. Los Presupuestos Generales del Estado no son cualquier cosa, es la ley más importante que se dicta cada año porque supone establecer las prioridades económicas. Llegará el momento en el que habremos de plantearnos en qué cuestiones económicas concretas se precisan apoyos de unos y de otros.

A nivel nacional, su apuesta actual por lo que ustedes llaman "política útil" se aleja del veto que antes practicaban a Sánchez. ¿Cree que se equivocó Albert Rivera al empecinarse en el "no" cuando pudo haber formado gobierno con el PSOE?

Cuando el señor Sánchez estaba pendiente de formar gobierno, nosotros la última semana hicimos una propuesta que pudo haber sido aceptada y que no aceptó porque prefirió irse a unas nuevas elecciones. Esa fue una decisión que sólo podía tomar Pedro Sánchez. Rivera hizo lo que se podía hacer, que es hacer una oferta para sostener a ese gobierno cuando quedaba una semana para hacerlo. Pedro Sánchez no quiso.

De todos modos, ese supuesto apoyo que le estamos dando a Sánchez no es un apoyo general, ni somos un socio estable. Los que están sosteniendo al Gobierno son sus socios de investidura. Nosotros apoyamos puntos concretos en la prórroga del estado de alarma a cambio de mejoras para todos los españoles. Ahora estamos hablando de los Presupuestos, que los apoyaremos si se introducen mejoras para todos los españoles.

Por ejemplo…

Aquellas mejoras que afecten a las clases medias y trabajadoras. La idea de Podemos es subir los impuestos a esa clase media que está sujetando sobre sus hombros toda la carga del Estado en una época en la que vamos a sufrir mucho paro y bajada de salarios generalizada. Nuestra prioridad será la reconstrucción para evitar que, como en 2008, muchos españoles no puedan pagar su hipoteca. Hemos recibido unos fondos europeos que serán muy importantes en ese sentido. Hay que despodemizar los Presupuestos y por eso estamos ofreciendo ese apoyo puntual a esa cuestión.

Planificar el inicio de curso a principios de septiembre es lo mismo que no planificarlo, es ridículo, una engañifa

¿Qué le parece que Vox vaya a presentar una moción de censura en septiembre?

A juzgar por la poca acogida que ha tenido, me parece una operación política legítima que utiliza un partido para coger visibilidad y relevancia. Pero no va a salir adelante. Quizá no sea tiempo para hacer operaciones políticas de este tipo.

Nos tenemos que enfrentar a la peor crisis económica desde la Guerra Civil y nuestras previsiones como país son las más nefastas y desastrosas de todos los países de nuestro entorno. Quizá la operación de Vox llegue a destiempo, cuando los ciudadanos no están pensando si Abascal es una figura destacada políticamente o no, sino en llegar a fin de mes.

El principal problema con el que inicia el nuevo curso político es cómo se gestiona la vuelta al cole. Aún Sánchez no ha puesto fecha a la Conferencia de Presidentes para abordar el inicio del curso escolar y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, planteó que ésta podría realizarse "la primera semana de septiembre".

Planificar el inicio de curso a principios de septiembre es lo mismo que no planificarlo y que queden las cosas a la buena de Dios. Ya se ha visto la intención del Gobierno de Sánchez de lavarse las manos con el comienzo del curso escolar. Nos vamos a encontrar con 17 varas de medir distintas y el Gobierno practicará su deporte favorito: echar la culpa del desbarajuste a las comunidades autónomas. Pero es que Sanidad y Educación son temas capitales a nivel nacional. El Gobierno de España tiene la responsabilidad de planificar el curso. Reunirse a principios de septiembre es ridículo, una engañifa.

¿Desde Ciudadanos abogan por un protocolo único para la vuelta al cole?

Eso debería ser. Sin mermar las competencias de las comunidades autónomas, pero el Gobierno debería establecer unas condiciones sanitarias mínimas que rijan para todos los escolares: si habrá que llevar mascarillas o no, qué ratio de alumnos deberá asistir a cada aula…

Hay muchas cosas que se pueden planificar de una forma que garantice que un derecho como el de la educación, que afecta a la igualdad de oportunidades entre ciudadanos, esté garantizada por el Estado.

Esta semana hemos conocido que el Emérito se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, ¿qué le parece la elección del destino?

Comentar por parte de cargos públicos los destinos de una persona que actualmente no tiene cuentas con la Justicia es ocioso. El Rey Emérito no está requerido por la Justicia para dar explicaciones de sus actos, es una persona que está apartada de toda función pública y pertenece a su ámbito privado a dónde vaya.

La actual ruptura que se ha producido en la Casa Real con el Rey Emérito y su marcha de España pretende eso: poner de manifiesto hasta qué punto Felipe VI y la Casa Real se desvinculan de las acciones de un Rey Emérito que ya no tiene funciones públicas. Ya no hay interés público. Si, llegado el momento, ha de acudir ante la Justicia, nosotros ya podríamos opinar acerca de lo que ocurriese.

Podemos y las formaciones separatistas están utilizando la situación para poner en cuestión el modelo de Estado y la Constitución. ¿Está en riesgo el sistema del 78?

No es un riesgo, es una certeza que Podemos y los partidos separatistas van a emplear esta cuestión del Rey Emérito para intentar socavar una de las instituciones fundamentales, que además simboliza la unidad y permanencia de España. Por eso recibe ataques furibundos de estas ideologías políticas.

Lo que ocurre es que, más allá de este afán de erosión, no pueden realizar ningún tipo de acciones con consecuencias jurídicas ni políticas porque en absoluto tienen ni de lejos la mayoría para proponer desde el Congreso una modificación de la Constitución.

Además, este tipo de modificaciones constitucionales que afectan a uno de los grandes andamiajes sobre los que está construido el Estado precisarían de un referéndum. Y según todas las encuestas, la Monarquía sigue gozando de la aceptación de la gran mayoría de los españoles. Por tanto, esa jugada de socavar y erosionar es una jugada contra nuestra nación. Una jugada que, por suerte, no va a tener consecuencias constitucionales.

Pablo Iglesias e Irene Montero han decidido volverse de Asturias por los insultos recibidos. ¿Qué le parecen los escraches que están sufriendo ahora quienes antes los promovían?

Irene Montero y Pablo Iglesias lo primero que deberían haber hecho es condenar siempre los escraches, pero es que ellos eran los padres ideológicos del escrache a sus rivales políticos. Por tanto, me parece hipócrita y oportunista que ellos se quejen de aquello que introdujeron en la política española.

Dicho esto, creo que Irene Montero y Pablo Iglesias no están pasándolo peor que cualquier concejal o dirigente de Ciudadanos en Cataluña. Y yo no les he oído nunca criticar o condenar los acosos e insultos que han sufrido los constitucionalistas o quienes quitaban lazos amarillos por Cataluña. Esa doble vara de medir es intolerable.

Podemos está siendo investigado como persona jurídica por supuesta "malversación y administración desleal". ¿Debería Iglesias dar explicaciones?

Desde Ciudadanos hemos exigido explicaciones en el Congreso de los Diputados. Quienes iban de campeones de la transparencia y de la honradez, en absoluto lo son. Hemos asistido a un ataque al Poder Judicial...

Podemos ha presentado esto como un acoso de los poderes fácticos y de los jueces, ha criticado al juez instructor independiente que está tramitando las diligencias. Eso es abominable viniendo de un partido que está en el Gobierno de España. El vicepresidente del Gobierno de España pertenece a un partido involucrado en actividades ilícitas, debería dar explicaciones y no atacar a sus jueces. Pedro Sánchez debería preguntarle a su socio qué pasó y pedirle explicaciones, pero prefiere echar tierra sobre el asunto.

Cayetana Álvarez de Toledo ha sido destituida esta semana como portavoz parlamentaria del PP. Ella lo ha planteado como una "incompatibilidad" entre su "libertad" y la "autoridad" de Casado. ¿Cree que la política castiga a los críticos y premia a los mansos?

No, en absoluto. Yo creo que aquellos que integramos listas cerradas y bloqueadas nos debemos al programa electoral y a las líneas del partido que ha presentado esas listas. Si tuviéramos listas abiertas y la señora Cayetana Álvarez de Toledo hubiera sido votada por los electores de su circunscripción y ella fuera representante directa de un grupo de electores, entonces sí podría erigirse en portavoz de sí misma. Uno debe ser portavoz del partido y la lista para la que ha sido elegido.

El libre pensamiento está absolutamente protegido y se debe expresar en cualquier foro, pero la expresión de los portavoces de los partidos debe ser la voz de sus partidos, de sus programas y del contrato con sus electores, y no en el parecer personal.

Tal y como está configurada nuestra democracia y el sistema electoral no se merma para nada la libertad de expresión ni mucho menos supone un fraude al electorado. El fraude al electorado es cuando se utiliza el acta conseguida bajo una lista cerrada y bloqueada para hacer expresión de los proyectos propios de una persona.

Cayetana ha hecho hincapié en que está en política para dar la "batalla cultural". ¿Está Ciudadanos en esa batalla?

Permanentemente. De hecho, Ciudadanos nació significativamente bajo el manifiesto de unos intelectuales que hicieron una interpretación política y cultural de lo que estaba ocurriendo en Cataluña.

Nosotros siempre hemos creído que existen ciertos marcos políticos y culturales que desde la renovación y la regeneración política se deben cuestionar. Y sí, se debe cuestionar la supuesta supremacía ideológica de la izquierda sin ningún tipo de complejos. Hay que designar al nacionalismo como fuente de exclusión, división y enfrentamiento.

En Ciudadanos, desde un principio, hemos dado la batalla cultural combatiendo marcos culturales que se habían aceptado con la permisividad de los partidos en los gobiernos sucesivos, tanto del Partido Popular como del PSOE.