El truco de WhatsApp para crear un chat secreto con un contacto y no dejar rastro de lo que mandas

WhatsApp, que recientemente añadió una función que muestra el tiempo que queda para descargar un archivo, es la aplicación de mensajería estrella en España; a pesar de no ser la más completa. Sin embargo, la app destaca por contar con una serie de trucos poco conocidos que permiten sacarle el máximo partido, como uno para cotillear la geolocalización de una persona u otro para cambiar el tipo de letra de los mensajes. Incluso tiene uno que sirve para crear una conversación secreta con un contacto.

La principal característica de WhatsApp es que permite estar en contacto de forma rápida y directa con cualquier persona, a la que se le puede enviar desde mensajes de texto hasta imágenes, vídeos, notas de voz o documentos. En muchas ocasiones se comparte información personal en la app propiedad de Meta, antiguamente conocida como Facebook, y si se deja el teléfono desatendido y alguien lo agarra o si hay miradas indiscretas, estos datos pueden terminar en manos de personas equivocadas.

Para evitar que nadie vea de lo que estás hablando o si directamente se quiere ocultar una conversación con alguien para que otra persona no se entere y no dejar rastro, WhatsApp cuenta con un truco poco conocido que permite crear un chat secreto. Un atajo que es totalmente seguro de realizar, ya que para ello se utiliza únicamente una función nativa de la propia aplicación de mensajería; por lo que no es necesario descargarse ninguna herramienta de terceros.

¿Cómo funciona?

Hace algo más de un año WhatsApp trajo oficialmente a la aplicación la función 'Mensajes temporales', o lo que es lo mismo, aquellos que se autodestruyen. Esta característica, que en diciembre del año pasado recibió una serie de mejoras con mayores ajustes de tiempo, es la pieza clave para crear una conversación secreta con alguien.

Los pasos a seguir para realizar este truco son sencillos. Lo primero que hay que hacer es comprobar que se tenga la última actualización de WhatsApp instalada en el teléfono móvil. Una vez hecho, hay que abrir la app de mensajería e ingresar en la conversación con la persona de la que no se quiere dejar rastro y presionar sobre el nombre del contacto en la parte superior, justo al lado de la foto de perfil.

En ese momento aparecerá la información del usuario, pero si te desplazas hacia abajo encontrarás la pestaña 'Mensajes temporales', donde debes pulsar. Ahora tan sólo queda seleccionar la duración de los mismos entre 24 horas, 7 o 90 días. Si este truco se quiere realizar para ocultar un chat a alguien, lo recomendable es escoger que todo aquello que se envíe en él desaparezca pasado el día.

Una vez completados todos los pasos y activada esta función, a partir de ese momento tanto los mensajes como las fotografías, vídeos, documentos o notas de audio que se envíen en ese chat secreto desaparecerán automáticamente una vez cumplido el tiempo escogido. Por lo tanto, nadie podrá ver ni saber que has estado hablando con una determinada persona ni sobre qué habéis estado charlando.

Para los mensajes nuevos

Una vez que se activa este atajo en el chat aparecerá un aviso en el que se notifica que "se activaron los mensajes temporales. Todos los mensajes nuevos desaparecerán de este chat después de 24 horas de haber sido enviados". Hasta el icono de la conversación muestra un reloj que indica que esta característica está en marcha.

Si se quiere desactivar, basta con pulsar en ese mismo mensaje para acceder a los ajustes. Hay que tener en cuenta que una vez que se activan los 'Mensajes temporales', esta función sólo afecta a todo lo nuevo que se envía en el chat. Esto quiere decir que los mensajes enviados o recibidos antes de poner en marcha esta función no sufren ningún cambio y son totalmente visibles.

La compañía trajo los 'Mensajes temporales' con el objetivo de brindar más privacidad y almacenamiento a los usuarios. De esta manera, una vez activada esta función los mensajes nuevos desaparecerán para todos los participantes del chat cuando transcurra el tiempo seleccionado. Además, WhatsApp detalla que en caso de hacerlo en los grupos, solamente los administradores podrán controlar esta configuración.

