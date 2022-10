La comarca más bonita de Andalucía que debes visitar en otoño

Hay algunos lugares de España que adquieren especial belleza durante los meses de octubre. Entre ellos, algunos lugares de Andalucía merecen ser visitados en los meses de octubre y noviembre, caso de la Alpujarra Almeriense, una comarca muy especial de la zona. Si quieres conectar con la naturaleza y hacer una ruta por pueblos, aquí te contamos todos los lugares que puedes visitar:

Alpujarra Almeriense

Alpujarra Almeriense es una comarca española situada en la parte occidental de la provincia de Almería. Está formada por veintidós municipios, de los cuales el más poblado es Alhama de Almería, y el más extenso Laujar de Andarax; por el contrario, el municipio con menor número de habitantes es Beires, y el de menor superficie Alicún. Su capital tradicional e histórica es la villa de Laujar de Andarax. Otros pueblos de la Alpujarra Almeriense son los siguientes:

Alboloduy

Alcolea

Alhama de Almería

Almócita

Bayárcal

Beires

Bentarique

Canjáyar

Fondón

Huécija

Laujar de Andarax

Ohanes

Padules

Terques

Laujar de Andarax

Laujar de Andarax es un municipio español de la provincia de Almería, Andalucía situado en la Alpujarra Almeriense. Se considera el pueblo más extenso de esta comarca. En cuanto a población, en el año 2017 contaba con 1533 habitantes. Además, su extensión superficial es de 92 km² y tiene una densidad de 16,66 hab/km². Si quieres visitar Laujar de Andarax, apúntate lo más importante para ver:

- Iglesia de la Encarnación: es un edificio de estilo mudéjar en el exterior y barroco en el interior que se alza sobre el solar que ocupó anteriormente la mezquita.

- Puente de los moros: se trata de un acueducto de época musulmana, aún en uso, construido con tapial y ladrillo rojo que consta de tres arcos de diferente tamaño.

- Convento de San Pascual Bailón: construido a lo largo de 17 años, en 1691 se inician las obras y se concluyó en 1708.

- Alcazaba: (siglos XIII-XV). Los restos de lo que fue la alcazaba árabe se encuentran en la parte alta del municipio.

- Ayuntamiento: se trata de un edificio de estilo neoclásico-populista finalizado en 1792.

- Ermita de la Virgen de la Salud: (Calle Granada). En 1691, previo permiso del arzobispo fray Bernardo Alonso de los Ríos, dos ermitaños se instalaron en la vieja ermita de San Sebastián y Santa Bárbara con la intención de levantar un nuevo edificio donde rendir culto a la imagen de la Virgen de la Salud, que según la tradición se apareció en la primera mitad del S. XVII.

- Casa señorial de la familia Moya: situada en la calle Granada se encuentra la casa de la familia Moya, del siglo XVIII.

- Casa del vicario: casa señorial de estilo barroco construida en el siglo XVIII-

- Pilares: actualmente existen 16 fuentes públicas o pilares.

- Escudos nobiliarios (bienes de Interés Cultural, según la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español): escudo Real de Carlos IV (Ayuntamiento), escudo municipal (Ayuntamiento), escudo municipal (pilar de la plaza), escudo del Marqués de Iniza (Pilar de la Cañada), escudo de los Yangüas (C/ Hermanos Castañeda, en la Casa del Vicario), escudo no identificado localizado en la C/ Granada, 13, escudo no identificado localizado C/ Josefa Galdeano, escudo de los Aparicio (C/ Dolores, 4), escudo no identificado localizado C/Granada, 10, escudo de los Suárez de Egea (Callejón de los Alonso, 3).

- Plaza de toros: se trata de la plaza de toros más antigua de la provincia de Almería.

- Ermita de las Ánimas: (Calle Canalejas).

- Ermita chica de las Ánimas: (Calle Granada).

- Plaza de abastos.

