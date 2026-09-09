Revolut se alía con Metlife para lanzar un seguro de protección de pagos

Revolut se ha aliado con la aseguradora Metlife para lanzar un seguro de protección de pagos para sus préstamos, según ha informado este miércoles.

En concreto, el seguro se lanzará primero en Rumanía, España, Portugal y Francia.

La compañía ha explicado que su intención es llevarlo a más mercados.

Se puede contratar desde la propia aplicación del neobanco.

En un seguro de protección de pagos, aunque el tomador de seguros y el que paga es el cliente que está devolviendo el préstamo, el asegurado acaba siendo el prestamistas, que es quien recibe el dinero en caso de que se active la protección.

El seguro se ofrecerá a los clientes que vayan a solicitar un nuevo crédito y a los que ya tienen uno activo. Posteriormente, se ampliará a tarjetas de crédito.

La modalidad básica abarca fallecimiento, discapacidad temporal o permanente y hospitalización. La modalidad más completa también incluye cobertura en caso de pérdida de empleo.