España está 3 cursos por detrás de Japón, el primer país en PISA, y rezagada 2,5 años respecto a Estonia, el mejor de la UE

El descenso de España en Lectura y Matemáticas ha sido mayor que la media de la OCDE, confirmando una tendencia a la baja en los últimos años.

La diferencia de puntos respecto a Japón y Estonia equivale a entre dos y medio y tres años de retraso académico según la OCDE.

España se sitúa dos cursos y medio por detrás de Estonia, el país con mejores resultados educativos de la Unión Europea.

Los alumnos españoles de 15 y 16 años están tres cursos por detrás de los japoneses en Ciencia, Lectura y Matemáticas, según el Informe PISA 2025.

Los alumnos españoles de 15 y 16 años están tres cursos por detrás de sus pares japoneses. O lo que es lo mismo, un estudiante de Japón de 12 años tiene unas competencias similares en Ciencia, Lectura y Matemáticas que uno de España de 15.

De dos años y medio a tres años de retraso. Ese es el tiempo estimado entre España y los países de la parte alta de la tabla de resultados del Informe PISA 2025. El ranking de países lo lidera Japón con 538 puntos en Ciencia, 503 en Lectura y 525 en Matemáticas.

En Ciencia, la materia destacada del Informe publicado este martes por la OCDE, los alumnos españoles obtuvieron una puntuación de 477. Es decir, 68 puntos menos que los jóvenes nipones.

Si tomamos como referencia que 20 puntos en el Informe PISA equivalen a un curso académico completo, según la propia OCDE, significa que los estudiantes de España tienen un retraso de casi tres años y medio.

En el caso de Matemáticas, las cosas no mejoran. En este caso España sacó 457 puntos, 61 menos que Japón. La diferencia, en consecuencia, es de tres cursos enteros.

Datos PISA 2025 España Japón Diferencia puntos España - Japón Matemáticas 457 525 61 (+tres cursos) Lectura 451 503 52 (+dos cursos y medio) Ciencias 477 538 68 (+tres cursos y medio)

Elaboración propia | OCDE

En Lectura la diferencia es algo menor, de dos cursos y medio. Los jóvenes de nuestro país cosecharon 451 puntos, mientras que los japoneses 503. La diferencia es de 52 puntos.

En todo caso, los pírricos resultados obtenidos por el alumnado español, los peores de la historia desde que España comenzó a participar en PISA en el año 2000, suponen un mayor distanciamiento con Japón, que también fue el primer país en 2022.

Entonces, la diferencia entre España y Japón era de tres cursos en Ciencia, tres cursos en Matemáticas y dos cursos en Lectura. La brecha por tanto sigue aumentando confirmando una década de caída libre de España en sus calificaciones.

Estonia, el primero de la UE

Pese a todo, es cierto que Japón y otros países asiáticos como Corea del Sur –segunda en 2025– siempre han obtenido los mejores resultados en PISA a causa, sobre todo, del elevado grado de exigencia que tienen sus sistemas educativos.

Por ello, cabe comparar los resultados obtenidos por nuestro país con los de países de la Unión Europea. Y, en este caso, España tampoco queda bien parada.

El mejor de todos los países de la Unión Europea ha sido Estonia, con un 527 en Ciencia, un 508 en Matemáticas y un 499 en Lectura.

Los alumnos españoles, en este sentido, han obtenido, respectivamente, 50 puntos menos en Ciencia, 51 puntos menos en Matemáticas y 48 puntos menos en Lectura.

Datos PISA 2025 España Estonia Diferencia puntos España - Estonia Matemáticas 457 508 51 (+dos cursos y medio) Lectura 451 499 48 (+dos cursos y medio) Ciencias 477 527 50 (+dos cursos y medio)

Elaboración propia | OCDE

Traducido en cursos escolares, esto significa que España está dos cursos y medio por detrás de Estonia, un país de nuestro entorno.

De hecho, incluso está por detrás de la media de UE que asciende a 481 puntos en Ciencia, 463 en Matemáticas y 451 en Lectura.

Si se toma la media de la OCDE, nuestro alumnado quedaría más hundido porque la brecha es mayor.

Todos bajan, pero España más

Lo cierto es que a nivel global esta edición de PISA ha sido catastrófica. "Ha habido una caída sostenida a nivel internacional", esbozaba este lunes Tue Halgreen, analista sénior de políticas en la OCDE en la sede del Ministerio de Educación.

Entre las causas principales de este desplome global destaca la pérdida de comprensión lectora del alumnado, una bajada en su esfuerzo y perseverancia, el aumento de distracciones digitales tanto dentro como fuera del aula o que las familias están menos atentas a sus hijos, entre otros.

Aun así, la bajada de España ha sido aún más pronunciada. El descenso de la puntuación media de la OCDE en Ciencia entre 2022 y 2025 fue de 12 puntos y, en Lectura, de 14 puntos. En Matemáticas, de hecho, subió 10 puntos.

En España, sin embargo, la caída fue mayor. Aunque también bajó 12 puntos en Ciencia, la hecatombe ocurrió en Lectura con la pérdida de 23 puntos y en Matemáticas con la bajada de 16 puntos.

Es decir, en todas las áreas España cayó más que la OCDE. En Lectura ha sido sangrante.

Cómo se hizo

Aun así, la caída de los resultados de España está en la línea de la bajada de resultados de los 90 países analizados en el Informe PISA 2025 (38 de la OCDE y 52 asociados).

Para calcular los resultados de esta novena edición de PISA, España examinó a 30.000 alumnos de 15 y 16 años que formaron parte de la muestra global que ascendió hasta los 760.000 alumnos por todo el mundo.

El 77 % de ellos cursaban 4º de la ESO y estaban repartidos en 958 centros por toda España.