El grupo SEK abre un nuevo colegio internacional para alumnos de hasta 16 años en AMAALA, Arabia Saudí

Nieves Segovia y John Pagano, durante la inauguración de Daraah International School en AMAALA. Cedida

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Las claves Generado con IA SEK Education Group ha inaugurado el Daraah International School en AMAALA, Arabia Saudí, que abrirá sus puertas en septiembre de 2026. El colegio ofrecerá educación internacional desde Nursery hasta los 16 años y será candidato al Bachillerato Internacional para primaria y secundaria. La escuela destaca por su modelo pedagógico de Aula Inteligente y su enfoque en sostenibilidad, ciencias marinas, inteligencia artificial y creatividad. El nuevo centro refuerza la presencia de SEK en Oriente Medio y forma parte de los planes para crear una comunidad estable y sostenible en AMAALA.

El SEK Education Group ha inaugurado un nuevo colegio internacional en Arabia Saudí. El centro, denominado Daraah International School, está situado en AMAALA, uno de los destinos turísticos del país desarrollados por Red Sea Global, y recibirá a sus primeros alumnos en septiembre de 2026.

El colegio ofrecerá educación internacional desde la etapa de Nursery hasta el Programa de los Años Intermedios, para alumnos de entre 0 y 16 años. Además, será candidato al Bachillerato Internacional (IB) para impartir el Programa de la Escuela Primaria y el Programa de los Años Intermedios, sujeto todavía a la correspondiente autorización.

Daraah International School nace de la colaboración entre SEK Education Group y Red Sea Global y prestará servicio principalmente a las familias que viven y trabajan en AMAALA. El proyecto forma parte de los planes para crear una comunidad estable y sostenible alrededor de este nuevo destino turístico.

La inauguración oficial se celebró el pasado 2 de septiembre y contó con representantes de ambas entidades y del Ministerio de Educación de Arabia Saudí. Durante la ceremonia, el corte simbólico de la cinta marcó la puesta en marcha del centro.

La presidenta de SEK Education Group, Nieves Segovia, aseguró durante el acto que la educación constituye "una parte esencial en la construcción de una comunidad próspera". Según explicó, el nuevo colegio combinará la experiencia internacional y el modelo educativo de SEK con el proyecto desarrollado en AMAALA.

"Nuestro objetivo es ayudar a cada alumno a desarrollar su talento y prepararse para el futuro, conectándolos al mismo tiempo con las oportunidades de la red internacional de SEK", señaló Segovia. La presidenta del grupo también destacó que la apertura permitirá reforzar la colaboración con Red Sea Global y contribuir a los objetivos de Saudi Vision 2030.

Por su parte, el consejero delegado de Red Sea Global, John Pagano, definió que los destinos "son mucho más que ladrillos y cemento" y que "son las personas quienes les dan vida".

"Daraah International School forma parte de la construcción de una comunidad donde las personas puedan vivir, formar sus familias y crear vínculos duraderos", afirmó. Según Pagano, el crecimiento de AMAALA irá acompañado del desarrollo de los servicios y las infraestructuras necesarios para que sus residentes puedan sentirse orgullosos de llamar hogar a este destino.

Vista exterior de Daraah International School, el nuevo colegio de SEK Education Group en AMAALA, Arabia Saudí. Cedida

Tecnología y sostenibilidad

El nuevo centro aplicará el modelo pedagógico de SEK, basado en el concepto de Aula Inteligente, que combina metodologías activas, espacios innovadores de aprendizaje y una integración tecnológica avanzada.

Su programa prestará una atención especial a la sostenibilidad, las ciencias marinas, la inteligencia artificial, el bienestar, el emprendimiento y las artes creativas. La propuesta busca proporcionar a los alumnos los conocimientos, habilidades y valores necesarios para desenvolverse en un mundo en constante evolución y mantener, al mismo tiempo, la orientación medioambiental de AMAALA.

Con esta apertura, SEK Education Group refuerza su presencia en Oriente Medio. El grupo ya dispone de centros educativos en Doha, Riad y Turtle Bay y ahora incorpora Daraah, estos dos últimos vinculados a los desarrollos de Red Sea Global en la costa saudí del mar Rojo.

Los Colegios Internacionales SEK acogen a más de 7.000 alumnos de más de 80 nacionalidades, con edades comprendidas entre los cuatro meses y los 18 años. La institución cuenta con seis centros en España, distribuidos entre Madrid, Barcelona, Almería y Pontevedra, además de colegios en Dublín, Les Alpes, Doha, Riad, Turtle Bay y Daraah.

Su red se completa con SEK International Global Campus, uno de los pocos colegios online autorizados para impartir el Bachillerato Internacional. El grupo, cuya trayectoria educativa comenzó en 1892, integra también la Universidad Camilo José Cela y cuenta desde 2020 con la certificación B Corp.