Milagros Tolón tras el desplome de España en el Informe PISA: "La comprensión lectora es la base de todos los problemas"

Existen grandes diferencias autonómicas: Madrid, Castilla y León y Asturias destacan en Ciencias y Lectura, pero la brecha territorial puede equivaler a dos cursos académicos.

Tolón relaciona el descenso en comprensión lectora con el uso excesivo de dispositivos digitales y hábitos de lectura superficial entre adolescentes.

Los estudiantes españoles de 15 años han obtenido sus peores puntuaciones en Lectura, Matemáticas y Ciencias, con un deterioro acentuado en la última década.

Milagros Tolón reconoce que el déficit de comprensión lectora es clave en los malos resultados de España en el informe PISA 2025.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reconocido este martes que los estudiantes españoles arrastran un déficit de comprensión lectora, al que se ha referido como "la base de todos los problemas", después de que el Informe PISA 2025 revelara los peores resultados de España en las tres competencias principales evaluadas.

Los alumnos españoles de 15 años obtuvieron 477 puntos en Ciencias, 457 en Lectura y 451 en Matemáticas. El retroceso se inscribe en una caída internacional, pero el deterioro de España en las dos últimas materias se ha intensificado durante la última década.

Tolón ha apuntado a la relación entre este descenso y el uso de dispositivos digitales por parte de los adolescentes. "Puede venir relacionado con los hábitos de pantallas, de una lectura apresurada, de los mensajes cortos que se imponen a los adolescentes en las redes", ha señalado durante una entrevista en la Cadena SER.

La ministra ha recordado que el Gobierno puso en marcha en 2024 programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas para reforzar la Lectura y las Matemáticas. No obstante, ha admitido que las medidas resultan insuficientes ante la magnitud del retroceso.

"Pero hay que seguir trabajando en la lectura comprensiva, porque es la base de todo. Si no comprendes bien al leer, no se hará bien un problema de Matemáticas", ha afirmado.

El responsable de coordinar el estudio PISA en la OCDE, Tue Halgreen, también ha advertido que el empeoramiento se concentra especialmente en los ejercicios construidos a partir de textos largos, de alrededor de 400 palabras, que exigen mantener la atención y desarrollar un razonamiento más complejo.

El declive comenzó a apreciarse en 2015, coincidiendo con la generalización del teléfono móvil, aunque el informe no establece una relación causal directa entre ambos fenómenos.

Tolón se ha comprometido a analizar los resultados en la próxima Conferencia Sectorial de Educación y a estudiar las diferencias entre autonomías. Madrid, Castilla y León y Asturias se encuentran entre las regiones con mejores puntuaciones en Ciencias y Lectura, mientras que Madrid, Castilla y León y Cantabria encabezan Matemáticas.

La brecha territorial llega a superar el equivalente a dos cursos académicos en algunas competencias. PISA calcula que aproximadamente 20 puntos representan un año de aprendizaje.

Sin embargo, los resultados no dependen únicamente de las políticas educativas: también están condicionados por el nivel socioeconómico y cultural de las familias, la repetición de curso, el origen migrante y la capacidad de cada sistema para compensar las desigualdades.

Cataluña queda fuera de la comparación autonómica debido a que la exclusión del 23,2% de los alumnos inicialmente seleccionados impide considerar representativa su muestra. Los datos de Murcia también deben interpretarse con cautela por un posible sesgo muestral. Según la OCDE, estas incidencias no invalidan el resultado general de España.

La titular de Educación ha rechazado que la caída pueda atribuirse a la aplicación de la LOMLOE, pese a que se trata de la primera edición de PISA realizada tras su implantación.

Tolón ha defendido que la norma introdujo un enfoque competencial similar al empleado por la evaluación internacional, que mide la capacidad de los estudiantes para aplicar conocimientos y resolver problemas.