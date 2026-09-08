Informe PISA: España saca los peores resultados de su historia en Ciencia, Lectura y 'Mates' tras la reforma educativa de Sánchez

España ha obtenido los peores resultados de su historia en Ciencia, Lectura y Matemáticas, las tres principales competencias medibles en el Informe PISA. Los datos publicados este martes por la OCDE demuestran que los alumnos de 15 y 16 años de nuestro país llevan más de 10 años empeorando sus puntuaciones.

El Informe PISA 2025 es demoledor. En Ciencia, los estudiantes han sacado una puntuación de 477; en Lectura, de 451; y en Matemáticas, de 457. Son las peores calificaciones obtenidas por el alumnado español desde que la OCDE empezó a evaluarlo en el año 2000.

España, en este sentido, ha estado presente en todos los Informes PISA realizados hasta la fecha. Sin embargo, este es el primero que se publica tras aplicarse al 100% la reforma educativa de Sánchez –la LOMLOE, conocida como Ley Celaá–, cuya implantación finalizó en el curso 2023-2024.

Las causas de la bajada, sin embargo, se enmarcan dentro de "una caída sostenida a nivel internacional", según ha comentado este lunes Tue Halgreen, analista sénior de políticas en la OCDE.

Durante la presentación del informe, el analista ha atribuido la caída en las puntuaciones en todo el mundo, entre otras causas, a la pérdida de nivel en comprensión lectora de los estudiantes. "Hay un incremento en la lectura apresurada y, por ello, no captan el contenido de los textos de una forma adecuada", ha explicado.

También, Halgreen sostiene que "el aumento del uso de la tecnología" ha podido influir en las bajadas generales. "Vemos que los alumnos que utilizan con mayor moderación el móvil son los que obtienen mejores resultados". Por último, el analista ha destacado que "el deterioro del apoyo de las familias a los alumnos en los últimos tres años en España" es otra causa que ha provocado la caída.

En general, el descenso global, según el Informe, tiene más motivos que tienen que ver con el incremento del absentismo escolar o el deterioro en el alumnado de mayor nivel socioeconómico. Esto es, se ha visto un retroceso generalizado del rendimiento que afecta de forma especialmente acusada a los estudiantes procedentes del cuartil socioeconómico más alto.

Pese a ello, España, en particular, no ha conseguido frenar una sangría de resultados que se ha acentuado en la última década. Aun así, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha negado cualquier tipo de relación de causalidad entre la baja puntuación y la ley educativa vigente.

Sea como fuere, en 2015, el año en el que España obtuvo los mejores resultados de la serie histórica, los alumnos sacaron 493 puntos en Ciencia –frente a los 477 actuales–; 496 en Lectura –frente a los 451 de 2025–; y 486 en Matemáticas –frente a los 457 del nuevo Informe PISA–.

Los resultados actuales, por ponerlos en perspectiva con Japón, el país con los mejores resultados en PISA 2025, hacen que España salga peor parada. El país nipón ha obtenido un 538 en Ciencia, un 503 en Lectura y un 525 en Matemáticas.

O lo que es lo mismo, los alumnos japoneses están por encima de los españoles entre dos cursos y medio y tres cursos y medio, en función de la competencia que se compare.

Ciencia

Como en cada informe, PISA ha destacado una competencia como la principal a analizar. En este caso, la científica ha sido elegida como la principal para este análisis.

En ella España obtiene unos resultados "significativamente inferiores" a la media de los países de la UE y la OCDE con un 477 frente a, respectivamente, un 482 y un 481.

La diferencia radica en que la OCDE ha descendido desde el periodo anterior sólo tres puntos mientras que España ha caído ocho puntos, casi el triple.

El batacazo en esta competencia, por tanto, ha sido mayúsculo, pues España ha descendido ocho puntos (casi medio curso escolar) entre 2022 y 2025. Entonces los estudiantes sacaron una puntuación de 485.

De los 43 países de la OCDE y la UE que han participado en el informe, los alumnos españoles se han quedado en la zona media baja de la tabla. Concretamente, en la posición 27.

La Comunidad de Madrid ha sido la que mejores resultados ha obtenido en Ciencia con 495 en comparación con el 450 de los alumnos de la Comunidad Valenciana. Pese a ello, ninguna autonomía ha superado la media de la OCDE y la UE.

Lectura

En el caso de Lectura, España ha sufrido la mayor bajada de la historia entre un periodo y otro. Ha sido una caída de 23 puntos –de 474 en 2022 a 451 en 2025–, lo que significa que los jóvenes de 15 y 16 años han descendido un curso en esta competencia en sólo tres años.

De hecho, los alumnos españoles están medio curso por detrás de los de la UE (459) y los de la OCDE (461) y ocupan la posición 27 de 43 países.

La bajada en esta competencia ha sido absolutamente sangrante y mucho más profunda si se compara con la de los países de nuestro entorno. La bajada en la media de la OCDE ha sido de 14 puntos, casi 10 menos que en España.

Sólo los alumnos asturianos (471), madrileños (469), castellanoleoneses (466), cántabros (461), castellanomanchegos (461) y riojanos (461) han superado la media de la UE y la OCDE. Pero en ningún caso han llegado a la media nacional de 2022 (474).

Puntuaciones de España en el Informe Pisa

Año Informe PISA Matemáticas Lectura Ciencia 2000 476 493 491 2003 485 481 487 2006 480 461 488 2009 483 481 488 2012 484 488 496 2015 486 496 493 2018 481 477 483 2022 473 474 485 2025 457 451 477

Elaboración propia | OCDE

Matemáticas

En Matemáticas, la bajada entre 2022 –que entonces fue el peor resultado de la historia– y 2025 ha sido de 16 puntos. Casi un curso.

Con un 457, los alumnos españoles obtienen el peor resultado de la historia y se quedan en la posición 30 de 43 países. La media de la UE y de la OCDE ha sido en 2025 de 463, seis puntos más

Este ha sido el único de los casos en donde la bajada de los resultados en España ha sido menor que la caída de la media de la OCDE, que alcanzó los 10 puntos, medio curso escolar.

En esta competencia, Madrid (477), Castilla y León (472), Cantabria (470), Asturias (469) y Galicia (466) fueron las únicas autonomías con resultados superiores a la media de la UE y la OCDE. Sólo Madrid superó la media española de este periodo (457) y el anterior (477).

Metodología

Pese a todo, lo cierto es que la caída de los resultados de España está en la línea de la bajada de resultados de los 90 países analizados en el Informe PISA 2025 (38 de la OCDE y 52 asociados).

Para calcular los resultados de esta novena edición de PISA, España examinó a 30.000 alumnos de 15 y 16 años que formaron parte de la muestra global que ascendió hasta los 760.000 alumnos por todo el mundo.

El 77 % de ellos cursaban 4º de la ESO y estaban repartidos en 958 centros por toda España.

Y, en contra de la opinión de la OCDE, España excluyó de hacer los exámenes al 7,89% de los alumnos de esa edad (la recomendación es que no supere el 5%).

Aun así, la muestra es válida para la organización salvo la de Cataluña (23%), por lo que sus resultados han quedado invalidados y han sido excluidos del informe internacional y la de Murcia (13%), en cuyo caso la OCDE dice que sus resultados han de ser tomados "con precaución por el potencial riesgo de sesgo".