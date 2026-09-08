De la falta de comprensión lectora a la distracción digital: las 16 causas que provocan la debacle de España en educación

Problemas como la falta de recursos en los centros, el aumento del absentismo escolar y del acoso, y un mayor porcentaje de alumnado con necesidades especiales agravan la situación educativa.

El uso excesivo de dispositivos digitales y la Inteligencia Artificial para atajos en el estudio, junto a una menor implicación familiar, afectan negativamente al rendimiento.

Entre las causas destacan una comprensión lectora más pobre, menor motivación y hábitos de lectura, y secuelas de la pandemia en el aprendizaje.

El informe PISA 2025 revela los peores resultados históricos de España en Ciencia, Lectura y Matemáticas, confirmando una tendencia negativa de la última década.

España y el mundo se asoman a una nueva realidad educativa muy preocupante. El Informe PISA 2025 ha sido devastador porque muestra una caída global en los resultados de los estudiantes de 15 y 16 años de todo el mundo salvo los de los países asiáticos.

Este descenso en los resultados se traduce en que nuestro país ha obtenido los peores resultados de su historia con un 477 en Ciencia, un 451 en Lectura y un 457 en Matemáticas.

Una caída que confirma una década de sangría en los resultados en España hasta llegar al batacazo confirmado este martes por la OCDE.

Las causas de la bajada, sin embargo, se enmarcan dentro de "una caída sostenida a nivel internacional", según ha comentado Tue Halgreen, analista sénior de políticas en la OCDE.

Es más, los propios analistas y autores de PISA consideran que el bajón educativo responde a causas profundas y no es algo coyuntural. Descartan que la bajada se deba a la manera de medir el aprendizaje propuesta en el informe.

En su lugar, proponen que los cambios estructurales en la educación se han producido y se producen en cuatro niveles: en los estudiantes, en la sociedad, en las escuela y en los sistemas educativos.

Teniendo en cuenta las conclusiones del Informe PISA 2025, EL ESPAÑOL ha contabilizado hasta 16 causas que han provocado esta debacle en la educación de España y el mundo.

Cambios en los estudiantes

1. Comprensión lectora más pobre

Ha crecido casi al doble el número de estudiantes que leen los textos demasiado rápido y dan respuestas incorrectas, mostrando dificultades para mantener la atención y el esfuerzo cognitivo en tareas complejas. Es más, cuando un texto supera las 400 palabras, los jóvenes dejan de comprender lo que leen.

2. Peores hábitos de lectura

Ha disminuido el disfrute por la lectura y el consumo de libros o textos largos, siendo sustituidos por lecturas digitales más fragmentadas, funcionales y en redes sociales.

3. Menor motivación y esfuerzo del alumnado

Se ha registrado una disminución continuada en el esfuerzo que los estudiantes declaran dedicar a la propia prueba PISA y al aprendizaje en general.

4. Menor curiosidad y perseverancia

Una gran mayoría de países, incluido España, muestra tendencias negativas en la curiosidad de los estudiantes y en su perseverancia ante tareas difíciles.

5. Secuelas de la pandemia de la Covid-19

Los periodos de cierre de escuelas dificultaron el aprendizaje remoto, minaron la motivación del alumnado para hacer las tareas escolares y generaron brechas que el sistema educativo no ha logrado recuperar del todo. Los chicos examinados en PISA entonces tenían 11 o 12 años, un momento clave en el aprendizaje y adquisición de competencias, según los expertos.

Cambios en la sociedad

6. Distracciones digitales en el aula

Los jóvenes "han crecido en un periodo de difusión generalizada de los dispositivos electrónicos personales". Así, el uso excesivo de dispositivos digitales con fines de ocio durante las clases está asociado a resultados sustancialmente más bajos.

Más de una cuarta parte del alumnado afirma que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales en la mayoría de las clases.

7. Uso de la Inteligencia Artificial (IA)

Cuando la IA se utiliza como un sustituto del esfuerzo (por ejemplo, como un "atajo" para resumir o redactar sin pensar) en lugar de como una herramienta de apoyo al aprendizaje, se asocia con puntuaciones más bajas.

8. Familias menos atentas

Ha descendido el apoyo familiar percibido por los alumnos. Por ejemplo, hay menos conversaciones en casa donde los padres pregunten qué hicieron en la escuela ese día.

9. Más inmigración en España

El alumnado de origen inmigrante ha crecido un 25 % en la OCDE desde 2018 (alcanzando el 16,7 %), mientras que en España se ha disparado un 64 %, representando ya el 20,3 %. A esto se suma un aumento de estudiantes refugiados, de alumnos que no hablan el idioma de instrucción.

10. Necesidades educativas especiales

También hay más jóvenes con necesidades educativas especiales (como discapacidad o TEA). Esto genera un gran desnivel, ya que la mayoría de los docentes (el 67 % en España) afirma tener en su clase a más de un 10 % de alumnado con bajo rendimiento y/o altas capacidades, lo que dificulta enormemente la enseñanza sin los recursos adecuados.

Cambios en la escuela

11. Más problemas de disciplina y acoso

Ha empeorado la disciplina en las aulas, lo que obliga al profesorado a dedicar más tiempo a mantener el orden y menos tiempo a la enseñanza efectiva.

12. Acoso escolar (bullying)

La exposición al acoso escolar ha vuelto a aumentar y se asocia con un menor rendimiento y sentido de pertenencia.

13. Los profesores apoyan menos al alumnado

Los alumnos perciben una disminución en el apoyo docente, por ejemplo, señalan que es menos frecuente que los profesores continúen explicando hasta asegurarse de que todos han comprendido.

En el sistema educativo

14. Carencia de recursos educativos y humanos

Existe una mayor percepción de falta de personal docente y escasez de recursos materiales (especialmente en los centros públicos en España). Además, las aulas son cada vez más diversas (alumnado con necesidades especiales, distinto origen, etc.), lo que dificulta la atención personalizada sin los recursos adecuados.

15. Aumento del absentismo escolar

Las faltas a clases o días completos han aumentado y repercuten directamente en un menor rendimiento académico.

16. Impacto de la repetición escolar

El alumnado repetidor muestra un rendimiento significativamente inferior, existiendo una brecha acusada frente al alumnado no repetidor (con especial prevalencia en España).