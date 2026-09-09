La inteligencia militar avisó de la entrada masiva a Ceuta y reconoció la falta de voluntad de Marruecos por frenarla

El CIFAS anticipó que la situación podría requerir la intervención de las Fuerzas Armadas y relacionó la pasividad marroquí con tensiones diplomáticas recientes.

Los informes de inteligencia señalaron una actitud pasiva de las fuerzas marroquíes en Ceuta, facilitando la transgresión de la frontera.

El Regimiento de Guerra Electrónica 32 detectó una elevada concentración de personas en la frontera y alertó sobre el riesgo de entrada irregular durante la festividad marroquí.

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) advirtió de una entrada masiva de migrantes a Ceuta el 30 de julio de 2026.

La desclasificación de los documentos de inteligencia está dejando algunas pistas sobre las notas que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y otras unidades del Ejército de Tierra hicieron antes y después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.

Una de las primeras informaciones relacionadas, enviada pocas horas antes de la llegada masiva de personas, proviene del Regimiento de Guerra Electrónica 32 (REW 32) con base en Sevilla. Esta unidad, adscrita al Ejército de Tierra, identificó una "elevada concentración de personas en la frontera".

En la valoración, publicada en el mismo documento, valoran como "muy probable que durante el día 30 de julio de 2026 se intente una entrada masiva de migración irregular". También explican que esta se realizaría "aprovechando la festividad del día del Trono de Marruecos".

El REW 32 se encarga de monitorizar las comunicaciones de interés para la seguridad nacional y efectuar inteligencia de señales con el objetivo de captar información relevante. Buena parte de sus unidades y el mando se encuentran ubicadas en la Base 'El Copero' en Dos Hermanas (Sevilla).

Sin embargo, el REW 32 cuenta con varias unidades ubicadas en lugares estratégicos en el sur peninsular, como Algeciras (Cádiz), Viator (Almería) y Las Palmas (Gran Canaria).

Nota del REW 32 Ministerio de Defensa

Ese mismo día, poco después del informe del REW 32, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) emitió una segunda nota sobre la actitud de las fuerzas de seguridad marroquíes ante los intentos de acceso a España y los calificó como "contradictorios".

En Melilla "se informa de una actitud activa marroquí en el mantenimiento de la seguridad", mientras que en Ceuta la situación fue la contraria.

En esta segunda Ciudad Autónoma, el CIFAS informó de la "pasividad ante la avalancha migratoria, lo que permite la transgresión de la frontera tanto por mar como por tierra".

Asimismo, explica que la Embajada marroquí en España "defiende la total colaboración con el Gobierno español".

En la parte de valoración, dentro del mismo informe, señalan que "Es muy probable que las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria, pero hayan actuado hasta ahora de forma negligente y pasiva".

Fuentes de inteligencia consultadas por EL ESPAÑOL explicaron que la falta de acción por parte de Marruecos era una medida premeditada, más allá del número de gendarmes, por haber estado igualmente informados del potencial asalto a la frontera el mismo día 30.

El análisis del CIFAS también recoge que es "casi seguro que el deterioro de la situación en Ceuta requerirá la activación de las Fuerzas Armadas a muy corto plazo" y que no se puede descartar que "exista un cierto nivel de descontento en el Majzén relacionado con la visita del presidente del Gobierno a Argelia".