El Gobierno publicará mañana los informes del CNI y del CIFAS sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta

La portavoz Elma Saiz asegura que los documentos estarán anonimizados y accesibles para la ciudadanía desde la web de La Moncloa.

Entre los archivos figuran notas del CNI, un informe del CIFAS y comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil.

La desclasificación fue aprobada por el Consejo de Ministros e incluye documentos entre el 1 de julio y el 1 de agosto.

El Gobierno publicará mañana unos 40 informes del CNI y el CIFAS sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, el presidente Pedro Sánchez anunció que se desclasificarían los informes de inteligencia relativos a la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta.

Hoy mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado esta desclasificación que atañe a la documentación redactada tanto por el personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

La publicación por parte del Gobierno se realizará mañana miércoles, cuando se pondrán a disposición de todo el mundo alrededor de 40 documentos fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto.

"No tenemos nada que esconder, actuamos con transparencia", ha destacado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha afirmado que si hubiera otros documentos que aparecieran y que tuvieran relevancia, también se compartirán.

Los 40 documentos serán accesibles a los ciudadanos a partir de mañana en la página web de La Moncloa, ha trasladado Saiz, quien ha advertido de que detrás hay una importante labor de anonimizar, una tarea "que tiene su enjundia".

Entre los archivos se encuentran tres notas del CNI, como se denominan en el Centro, un documento del CIFAS y el contenido de unas conversaciones del Centro Nacional de Inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3), el servicio de información de la Guardia Civil, según informa Efe citando fuentes gubernamentales.

Por otro lado, Saiz ha recordado que para documentos que afectan a la seguridad nacional se sigue el cauce de la Comisión de Secretos Oficiales y ha insistido en que la voluntad del Gobierno es que la ciudadanía, bien directamente o a través de sus representantes políticos en esta comisión, acceda a toda la información.

"Este martes damos un paso más en nuestro compromiso con la transparencia y con el derecho de la ciudadanía a conocer toda la información", ha subrayado.

La tesis defendida por Sánchez y buena parte de su equipo de Gobierno afirma que ninguno de los informes previos que recibieron de los servicios de inteligencia apuntaba una avalancha de personas de tal magnitud y que, por el contrario, se trataban de alertas recurrentes.

La reacción del PP ha venido directamente desde su presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien ha manifestado sus sospechas de que los documentos que se van a hacer públicos estén recortados.

Unas declaraciones que han sido igualmente reprochadas por Saiz durante su intervención en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. La portavoz ha pedido a Feijóo que se coloque del lado del Gobierno con responsabilidad y prudencia y deje de abrazar teorías conspiranoicas o la desinformación.

"El horizonte temporal para devolver a Ceuta a la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones e indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes", ha concluido Saiz.