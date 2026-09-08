España refuerza su músculo espacial: tecnología nacional en los satélites Sentinel-3C y FLEX de la ESA

Empresas españolas contribuyen con sistemas de control, electrónica, comunicaciones y pruebas en ambas misiones, consolidando la industria nacional en el ámbito espacial europeo.

Sentinel-3C recopilará datos sobre océanos, tierra y atmósfera, mientras que FLEX cartografiará la fluorescencia de las plantas para estudiar su salud ambiental.

El 14 de septiembre, un cohete Vega-C lanzará ambos satélites, que emplean tecnologías desarrolladas por empresas españolas como Airbus, GMV y Thales Alenia Space.

España refuerza su presencia en el sector espacial con una fuerte participación tecnológica en los satélites Sentinel-3C y FLEX de la ESA.

España volverá a mostrar el peso de su industria espacial en una de las grandes operaciones de la Agencia Espacial Europea (ESA). El próximo 14 de septiembre, un cohete Vega-C pondrá en órbita desde Kourou los satélites Copernicus Sentinel-3C y FLEX, dos misiones científicas que cuentan con una importante participación tecnológica española.

Aunque Sentinel-3C y FLEX no son satélites militares, las tecnologías empleadas en ambas misiones —sensores, comunicaciones, procesamiento de datos, software crítico o control orbital— tienen un marcado carácter dual.

Empresas como Airbus, GMV, Thales Alenia Space, GTD, ARQUIMEA, ALTER y HV Sistemas participan en las dos misiones de la ESA.

El lanzamiento permitirá así poner en órbita dos nuevas herramientas científicas europeas, pero también servirá para mostrar el papel de la industria española en la cadena tecnológica espacial. Una capacidad que gana importancia a medida que el espacio se convierte en un dominio cada vez más estratégico.

El Sentinel-3C recopilará datos sobre océanos, tierra, hielo y atmósfera, además de contribuir a la predicción meteorológica y oceánica casi en tiempo real.

Airbus España participa con el radiómetro de microondas (MWR), mientras que Airbus Crisa aporta electrónica para los instrumentos MWR y SLSTR, encargado de medir la temperatura de la superficie terrestre y marina.

GMV ha desarrollado el centro de control de misión del satélite en el ESOC de la ESA, además de sistemas de control orbital, planificación de misión y software. Su trabajo permitirá supervisar la plataforma y explotar con precisión los datos obtenidos.

La participación española incluye también a ARQUIMEA, responsable de componentes del sistema de control térmico; ALTER, que aporta componentes electrónicos y trabajos de ingeniería y ensayos; y HV Sistemas, con bancos de pruebas para la integración y validación de instrumentos.

Thales Alenia Space participa asimismo en sistemas electrónicos y de comunicaciones destinados a transmitir los datos hacia tierra.

FLEX estudiará la salud de la vegetación

Junto al Sentinel-3C viajará FLEX, una misión Earth Explorer de la ESA que cartografiará por primera vez a escala global la fluorescencia de las plantas durante la fotosíntesis, un indicador de su estado y respuesta a las condiciones ambientales.

La industria española vuelve a ocupar posiciones relevantes. Airbus Crisa participa en la electrónica del instrumento FLORIS, mientras que GMV interviene en el segmento terreno, simulación, validación y operaciones.

GTD aporta capacidades relacionadas con infraestructuras y software crítico en el Centro Espacial Guayanés; HV Sistemas y ALTER participan en pruebas, integración y componentes electrónicos; y Thales Alenia Space en las comunicaciones y electrónica de la misión.