Bruselas hace una "excepción" con Ucrania para financiar componentes del Patriot con su préstamo de 90.000 millones

La cooperación entre la UE, la OTAN y EEUU busca responder a la urgente necesidad de Ucrania de proteger su espacio aéreo frente a los ataques rusos.

El próximo desembolso de 3.200 millones de euros podrá destinarse a reforzar las defensas aéreas ucranianas ante la escasez de interceptores.

Esta medida supone una excepción a la norma europea que prioriza la adquisición de material militar de empresas europeas, ucranianas o asociadas.

La Unión Europea permitirá a Ucrania usar parte de su préstamo de 90.000 millones para comprar componentes del sistema antiaéreo Patriot en EEUU.

La Unión Europea permitirá a Ucrania destinar parte del préstamo de 90.000 millones de euros concedido para reforzar su defensa a la compra en EEUU de componentes esenciales del sistema antiaéreo Patriot, ante la creciente escasez de interceptores.

La decisión llega mientras Kiev intensifica sus gestiones con la Administración de Trump para asegurar nuevos suministros y avanzar hacia la producción bajo licencia de estos misiles en Ucrania. Supone una excepción a las normas que limitan el uso de esos fondos a material de empresas europeas, ucranianas o de países asociados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han celebrado este martes, mediante sendos comunicados, el acuerdo alcanzado por los Estados miembros para facilitar estas compras.

El "acuerdo alcanzado por los Estados miembros sobre la excepción concedida a Ucrania para la adquisición de productos esenciales para los sistemas de defensa aérea Patriot", aseguran.

La excepción permitirá que el próximo desembolso de 3.200 millones de euros procedente del préstamo europeo pueda destinarse también a equipos estadounidenses necesarios para reforzar las defensas aéreas ucranianas.

The images from Ratko Mladić’s funeral yesterday in Belgrade were shocking.



Ratko Mladić was a convicted war criminal. He was responsible for genocide, war crimes, and crimes against humanity. He died while serving a life sentence for the Srebrenica genocide and other crimes.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026

Von der Leyen destacó que estos fondos permitirán a Kiev "proteger mejor su espacio aéreo frente a los ataques indiscriminados de Rusia".

Esta cantidad se sumará a los 8.400 millones de euros ya desembolsados dentro del mecanismo, que contempla movilizar 90.000 millones de euros durante dos años. De ellos, unos 60.000 millones estarán destinados directamente a reforzar las capacidades militares ucranianas.

"Seguiremos trabajando codo con codo para apoyar a Ucrania y reforzar la capacidad de defensa de Europa", afirmó Von der Leyen.

La decisión llega en un momento especialmente delicado para Ucrania, que afronta una creciente necesidad de interceptores para hacer frente a las sucesivas oleadas de misiles rusos. La defensa aérea se ha convertido así en una de las principales prioridades del apoyo militar europeo.

La OTAN también recurre a EEUU

Mark Rutte destacó que la cooperación entre la UE y la OTAN está permitiendo acelerar el suministro de capacidades críticas a Ucrania.

Según el secretario general aliado, durante el último año los países de la Alianza han destinado más de 10.000 millones de dólares a la iniciativa PURL y a las ventas militares estadounidenses al extranjero para adquirir armamento destinado a Kiev.

"La OTAN y la UE seguirán trabajando de la mano para apoyar a Ucrania. Es otro ejemplo más de que Europa está dando un paso al frente", señaló Rutte.

La normativa del préstamo europeo establece que, cuando los fondos se empleen para adquirir equipamiento militar, éste debe proceder, en principio, de empresas de la UE, Ucrania, el Espacio Económico Europeo o la Asociación Europea de Libre Comercio.

Together with @EU_Commission President @vonderleyen, I welcome the agreement by the EU member states on the derogation for Ukraine to purchase crucial products for Patriot air defence systems.



The next disbursement of $3.5 billion will enable Ukraine to better protect its skies… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 8, 2026

La excepción permite sortear esta limitación cuando Kiev necesite de forma inmediata una capacidad que no esté disponible dentro de ese ámbito.

El caso del Patriot refleja precisamente esa situación: Ucrania necesita reforzar con urgencia su defensa frente a los ataques rusos y los sistemas estadounidenses se han convertido en uno de los elementos centrales de su arquitectura antiaérea.