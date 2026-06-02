La Armada arrendará a Pilatus un avión PC-24 de segunda mano durante dos años y medio por 10 millones de euros

El PC-24 destaca por su versatilidad y capacidad para operar en pistas cortas, una velocidad de crucero de 815 km/h y autonomía de 3.704 km con cuatro pasajeros.

El PC-24 sustituirá a los Cessna Citation dados de baja, y la Armada será la segunda fuerza naval europea en operar este modelo.

La aeronave, con número de serie MSN 527, procede de Australia y su primer vuelo fue en junio de 2024.

La Armada arrendará un avión Pilatus PC-24 de segunda mano durante 30 meses por 10,3 millones de euros.

La Flotilla de Aeronaves de la Armada (FLOAN) contará con un nuevo avión antes de que termine 2026. La Jefatura de Apoyo Logístico de la fuerza naval española ha adjudicado a la empresa Pilatus Aircraft el arrendamiento de un avión logístico de segunda mano para la Cuarta Escuadrilla, mediante un contrato valorado en 10,3 millones de euros.

El alquiler se extenderá durante 30 meses, siendo de 36 meses el plazo total de duración del acuerdo a contar desde la formalización del mismo, tal como se señala en la documentación disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Asimismo, el contrato establece un plazo de garantía de fuselaje de siete años o 5.000 horas de vuelo desde su fabricación, lo que suceda antes.

Desde la Armada han confirmado a EL ESPAÑOL que la aeronave que recibirá la FLOAN es un Pilatus PC-24, aunque no han especificado la procedencia del avión ni la fecha en la que se incorporará al servicio activo.

Sin embargo, según se desprende de la licitación para asegurar la aeronave, el PC-24 que incorporará la fuerza naval tiene el número de serie MSN 527 y procederá de Australia, donde ha estado volando durante todo 2025 con la matrícula VH-DMS.

Se trata de un avión prácticamente nuevo dado que su primer vuelo tuvo lugar el 6 de junio de 2024, en el aeropuerto de Buochs, en Suiza, donde se encuentra la sede de su fabricante.

De igual modo, previsiblemente, la FLOAN comenzará a operar el PC-24 el próximo noviembre, mes en el que iniciará la cobertura del seguro de acuerdo al pliego para la contratación de la póliza, la cual se extenderá por 12 meses con opción de prórroga por otros 12.

Avión PC-24 Pilatus Aircraft

La Cuarta Escuadrilla espera la llegada de esta aeronave como agua de mayo. A finales del año pasado, sus capacidades se vieron recortadas drásticamente tras darse de baja dos de los cuatro aviones que conformaban su flota: un Cessna 550 Citation II y un Cessna 650 Citation VII.

En este sentido, el interés de la Armada por el PC-24 viene de lejos: ya en 2020 había señalado al avión producido por Pilatus como el mejor sustituto para sus unidades Cessna Citation.

De hecho, un hipotético programa de adquisición, que incluyera también unidades para el Ejército del Aire, llevó a la empresa suiza a abrir, en 2025, una planta de producción de aeroestructuras de aviones PC-24 y PC-12 en Sevilla.

No obstante, desde la fuerza naval han señalado que, "por ahora", el contrato de arrendamiento no abarca la posibilidad de compra de la aeronave una vez finalizado el mismo.

Características del PC-24

Con la incorporación de este avión, la Armada se convertirá en la segunda fuerza naval europea en operar el PC-24, después de que la Marine Nationale francesa sellara un contrato por tres de estos aparatos, el pasado octubre.

El PC-24, bautizado como Super Versatile Jet por su fabricante, combina la velocidad de un jet con la flexibilidad de un turbohélice.

Avión PC-24 Pilatus Aircraft

Con una longitud de 16,8 metros y una envergadura de 17 metros, este avión destaca por su capacidad para operar en pistas pavimentadas y no pavimentadas de poco más de 900 metros, requiriendo solo 734 metros para el aterrizaje gracias a una baja velocidad de entrada en pérdida de 153 kilómetros por hora.

Su peso máximo de despegue es de 8.500 kilogramos, con una carga útil de 1.406 kilogramos y una capacidad de combustible de 2.705 kilogramos.

Impulsado por dos motores Williams International FJ44-4A que aportan 3.420 libras de empuje cada uno, el PC-24 alcanza una velocidad de crucero de 815 kilómetros por hora y una altitud máxima de 13.716 metros, ascendiendo a 20 metros por segundo.

Su autonomía llega a los 3.704 kilómetros con cuatro pasajeros. En su interior, la cabina de catorce metros cúbicos ofrece un suelo plano y aloja hasta once pasajeros, estando certificada para un solo piloto.

Finalmente, una gran puerta de carga trasera facilita la manipulación de equipaje voluminoso directamente en su espacioso habitáculo.