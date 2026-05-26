El mayor cazabombardero ruso, a tan solo 200 km de España: Moscú entrega a Argelia aviones de combate Su-34M

Argelia planea ampliar su arsenal con tecnología de última generación, considerando incluso la adquisición del caza chino J-35 para mantener la supremacía aérea regional.

La modernización argelina incluye también la incorporación del caza Su-57, sustituyendo gradualmente a su antigua flota de Su-24.

Los Su-34M destacan por su gran autonomía, flexibilidad operativa y capacidad para realizar misiones de ataque y reconocimiento a largas distancias.

Argelia recibe sus primeros aviones de combate Su-34M rusos, confirmando el fortalecimiento de su fuerza aérea a solo 200 km de España.

Argelia sigue adelante con la transformación de su fuerza aérea. La inminente recepción de los primeros aviones de combate Su-34M, de fabricación rusa, suponen un nuevo capítulo en el proceso de fortalecimiento del poder aéreo argelino, iniciado a finales del año pasado con la incorporación del caza de quinta generación Su-57, también desarrollado por Moscú.

La próxima llegada de estas aeronaves a territorio argelino se desprende de un vídeo difundido por el Gobierno ruso, en el que se ven con claridad dos Su-34M volando con los colores e insignias de la Fuerza Aérea Argelina. Los aparatos, de 4.5 generación, eran operados por pilotos del país africano, lo que demuestra que su entrenamiento ha concluido y que la entrega de los aparatos está al caer.

Este acontecimiento pone fin de manera definitiva a un extenso periodo de conjeturas y hermetismo que comenzó a mediados de 2025. El pasado agosto, circularon por redes sociales distintas imágenes que mostraban estas potentes aeronaves luciendo un llamativo esquema de camuflaje desértico.

Dos meses después, en octubre, una filtración de documentos rusos -como consecuencia de un ataque del grupo hacker Black Mirror- reveló que Argelia había encargado 14 Su-34M y 12 Su-57 a Rusia. Si bien las cifras todavía no han sido corroboradas por ninguno de los dos países, ambas aeronaves ya forman parte de la flota argelina.

De esta manera, España tendrá a dos de los cazas más avanzados de origen ruso a tan solo 200 kilómetros de su territorio, que es la menor distancia que existe entre la Península y Argelia. La misma se reduce a 135 km si consideramos la ubicación de Melilla.

Mayor alcance operativo

El Su-34M no es un avión cualquiera; actualmente ostenta el título del caza pesado de ataque a tierra con mayor alcance en todo el mundo. Su diseño le otorga una autonomía de vuelo extraordinaria equiparable a la de muchos bombarderos estratégicos convencionales.

Esta singular característica técnica le dota de una flexibilidad operativa sin precedentes, permitiéndole ejecutar con idéntica solvencia desde patrullas prolongadas en el espacio aéreo hasta complejas misiones de penetración profunda y ataques de alta precisión en el corazón de territorios hostiles.

Footage of export Su-34E fighter-bombers (tail numbers 703 and 704) intended for the Algerian Air Force, filmed during Algerian pilot training at Zhukovsky Airfield, home of the Gromov Flight Research Institute (LII). pic.twitter.com/KCmHBWF37C — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) May 24, 2026

A diferencia de los diseños occidentales, que habitualmente dependen de la instalación de tanques de combustible externos para prolongar sus operaciones, los ingenieros rusos concibieron este avión para almacenar una ingente cantidad de combustible en sus depósitos internos.

Gracias a esta particularidad, la aeronave puede cubrir distancias masivas sin la necesidad de generar resistencia aerodinámica adicional, un factor crítico que en otros cazas suele mermar la relación entre el empuje y el peso, además de limitar la disponibilidad de los puntos de anclaje destinados a transportar armamento.

No obstante, la versatilidad de este modelo es tan amplia que incluso se han registrado configuraciones excepcionales con tres tanques externos de 3.000 litros cada uno, una disposición que eleva su alcance de traslado a cifras verdaderamente intercontinentales, que rozan los 8.000 kilómetros.

Aunque este rendimiento óptimo en trayectos largos está condicionado a perfiles de vuelo sin maniobras defensivas ni carga de combate pesada, abre la puerta a que el avión desempeñe roles cruciales de reconocimiento electrónico, fotográfico y de radar a distancias que resultan inalcanzables para cualquier caza homólogo de origen occidental.

Renovación de la flota

La llegada de este vector de ataque responde a una planificación minuciosamente orquestada por el estamento militar argelino. El objetivo principal en el corto y medio plazo es la sustitución gradual de su veterana flota de aviones Su-24, un movimiento que imita el proceso de modernización interna que las propias Fuerzas Aeroespaciales Rusas iniciaron en su inventario a partir de 2014.

Teniendo en cuenta que Argelia ha sido históricamente el mayor cliente extranjero de la serie Su-24, manteniendo en activo cerca de 40 unidades, no sería extraño que el país mantenga una tendencia de adquisición similar para el Su-34M en los próximos años.

Cazas Su-34M de Argelia

De completarse este ambicioso volumen de pedidos, la capacidad de proyección aérea argelina experimentaría una transformación radical. Este salto cualitativo no solo potenciaría sus opciones de contraataque frente a amenazas marítimas o contra objetivos ubicados a distancias continentales, sino que además garantizaría una simbiosis logística y operativa idónea con el resto de los cazas de procedencia rusa que componen el núcleo de su defensa aérea, como el Su-30MKA y Su-35.

De cara al futuro inmediato, el binomio compuesto por el Su-57 y el Su-34M se erigirá como la columna vertebral de la fuerza aérea del país magrebí, emulando el rol complementario y de vanguardia que ambos desempeñan actualmente en la estructura de defensa de la Federación Rusa.

En esta ecuación, el Su-34M aporta un valor inestimable gracias a su colosal capacidad para transportar un arsenal diverso de bombas y misiles guiados de última generación, superando ampliamente a otros aviones de su categoría.

La plataforma del Su-34, cuyas raíces conceptuales se remontan a finales de la época soviética a partir del legendario caza Su-27, se encuentra en un estado de evolución constante que promete elevar aún más sus prestaciones. Rusia ha multiplicado de forma notable el ritmo de fabricación de estas aeronaves en sus plantas industriales para satisfacer tanto la demanda interna como sus compromisos de exportación.

Sukhoi Su-57 Sukhoi Omicrono

Además de la reciente integración del avanzado sistema de reconocimiento multipropósito Sych, que permite la recopilación de inteligencia estratégica en tiempo real mientras se porta el armamento completo, existen planes ambiciosos para dotar a este avión de tecnologías que provienen del Su-57.

Entre estas mejoras planeadas destaca la posible instalación del motor de nueva generación AL-51F. Este propulsor no solo optimizaría los costes y tiempos de mantenimiento de la aeronave, sino que aportaría una eficiencia en el consumo de combustible capaz de otorgar al Su-34M un estatus operativo verdaderamente estratégico.

A pesar de todas estas virtudes y mejoras proyectadas, este contrato podría representar el capítulo final en la adquisición de plataformas aéreas de cuarta generación por parte del Gobierno argelino. Con este propósito, más allá de la tecnología aeroespacial rusa, Argel podría diversificar sus opciones dirigiendo su mirada hacia el mercado asiático.

El caza de quinta generación J-35 chino surge, así, como un candidato idóneo para acompañar al nuevo arsenal argelino, garantizando que el país mantenga la supremacía aérea regional en las próximas décadas.