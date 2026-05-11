Indra moviliza a más de 200 empresas catalanas para fomentar alianzas y acelerar la modernización de la Defensa

Indra mantiene en Cataluña ocho sedes, más de 3.500 empleados y un negocio superior a 365 millones de euros, participando en proyectos estratégicos europeos.

El evento cuenta con el apoyo institucional y la participación de altos cargos y directivos de áreas clave del grupo Indra.

Indra reúne en Barcelona a más de 200 empresas catalanas para promover alianzas y acelerar la modernización de la Defensa.

Bajo el lema “Innovar, avanzar, crecer. Todos unidos, más fuertes. El momento es ahora”, Indra Group celebra en la Ciudad Condal su IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa. El evento reunirá a más de 200 empresas —incluidas pymes, startups, universidades y centros de investigación catalanes— con el objetivo de presentar los avances en los planes industriales vinculados a los Programas Especiales de Modernización (PEM) y fomentar nuevas alianzas estratégicas en el sector.

La compañía presidida por Ángel Simón busca afianzar su papel como tractor de la industria tecnológica y de defensa en Cataluña, donde ya colabora con más de 350 entidades —130 de ellas vinculadas a la seguridad y la defensa—, en un contexto marcado por el impulso inversor en capacidades militares y tecnologías duales.

Indra aprovechará la jornada para presentar su Plan de Crecimiento en Cataluña y formalizar 19 acuerdos con empresas y pymes, con el objetivo de reforzar capacidades en ámbitos clave como la ciberseguridad, la ciberdefensa, el espacio y las tecnologías de uso dual, esenciales para sus programas.

En estos momentos, Indra Group concentra el 64% de sus compras a empresas españolas de un total de 1.000 aliadas, una cifra que asciende al 76,8% cuando se trata de la cadena de suministro de defensa.

El evento, con respaldo institucional al máximo nivel, arrancará con las intervenciones de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga.

A continuación, tomarán la palabra el presidente de Indra Group, Ángel Simón, y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, quien detallará el Plan Cataluña y analizará sus principales áreas de crecimiento e inversión: espacio y comunicaciones, ciberseguridad, ciberdefensa y seguridad integral, y digitalización industrial.

Voz a las empresas

El encuentro contará con la participación de directivos de áreas clave del grupo. Intervendrán Miguel Ángel Panduro, director general de Indra Space; Ignacio Martínez, director general de IndraMind; y Frank Torres, director general de Indra Land Vehicles.

Los tres lideran divisiones estratégicas orientadas a impulsar el desarrollo y la aplicación de tecnologías duales en el ámbito de la defensa, con proyectos de crecimiento en Cataluña.

El programa incluye además dos mesas redondas con empresas, pymes, startups y centros de innovación, que servirán para analizar las oportunidades que abren los nuevos proyectos de Indra Group, tanto para el tejido industrial catalán como para la investigación de sus instituciones con proyección internacional.

Indra en Cataluña

En Cataluña, la compañía mantiene una presencia consolidada, con ocho sedes, más de 3.500 empleados y un volumen de negocio superior a los 365 millones de euros, participando en proyectos estratégicos europeos en ámbitos como el espacio, la defensa y la movilidad inteligente.

Así, entre otras mejoras, pueden garantizar la seguridad de activos críticos, el desarrollo de la infraestructura terrestre de los grandes programas de navegación por satélite de la Unión Europea o la conexión de una red estatal de atención a pacientes pediátricos con enfermedades raras.