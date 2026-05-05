NH90 y H135, misiles, defensa antidrones y digitalización de la UME: prioridades de Defensa para 2026, según Valcarce

España mantiene su compromiso con la OTAN y se sitúa entre los 15 países con mayor gasto en defensa, consolidando un papel de socio fiable y referente industrial.

El Ministerio apuesta por invertir mejor, garantizar la autonomía estratégica y reforzar la soberanía tecnológica y la disuasión frente a nuevas amenazas.

Defensa prioriza para 2026 la modernización de cazas Eurofighter, helicópteros NH90 y H135, sistemas antidrones, desarrollo de misiles y la digitalización de la UME.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha delineado este martes la hoja de ruta del Ministerio de Defensa para 2026, centrada en una serie de “prioridades” que abarcan el sostenimiento de los cazas Eurofighter, el desarrollo de misiles y sistemas antidron, así como la digitalización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otras iniciativas.

Durante su intervención, Valcarce subrayó que “invertir más debe significar invertir mejor”, y defendió la necesidad de garantizar que cada programa cumpla sus plazos previstos y que el ciclo de vida de las capacidades quede plenamente asegurado. Y señaló que la "autonomía estratégica ya no es una opción, es una necesidad" para España, en un contexto global marcado por la inestabilidad y la proliferación de nuevas amenazas.

Así lo ha destacado en la inauguración de la 'II Jornada de Seguridad y Defensa Global: innovación y visión estratégica', organizada por Europa Press, donde ha detallado que el departamento que dirige Margarita Robles ya ha iniciado un "ambicioso" plan de contratación para la industria de defensa para este año y ha reiterado el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en defensa también este ejercicio.

Valcarce ha recordado que el compromiso de España no es solo el 2%, sino que también ha comprometido con la OTAN un conjunto de capacidades operativas, por lo que ha subrayado que el Ministerio de Defensa sitúa entre sus prioridades el sostenimiento y la modernización de las plataformas aéreas y navales, al considerarlas “una base fundamental” de las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, ha insistido en que este esfuerzo debe construirse “con capacidades reales”, que estén "disponibles cuando son necesarias", y que contribuyan a reforzar tanto la soberanía tecnológica como la capacidad de disuasión.

Un NH90 desembarca de un avión A400M a su llegada a EEUU EA

Por ello, para 2026, las inversiones del Ministerio de Defensa se orientarán a tres grandes bloques: Sostenimiento y modernización de plataformas aéreas y navales clave como el Eurofighter, el submarino S-80, los cazaminas de la Clase Segura y los helicópteros NH90 y H135 y el compromiso para desarrollar una corbeta europea.

Posteriormente enumeró, algunas capacidades para una "defensa eficiente", incluyendo el desarrollo de misiles, la navegación de precisión y, de forma crucial, la protección frente a sistemas no tripulados (drones).

También subrayó que se apostará por una mayor respuesta ante emergencias, con programas como orientados a la respuesta ante emergencias y resiliencia, destacando la evolución digital de la UME. "Va a reforzar nuestra capacidad de actuación en escenarios complejos", ha garantizado Valcarce.

"De ahí que le demos importancia a las entregas de lo que estamos esperando", ha explicado. Si bien no ha mencionado capacidades concretas, el Ministerio de Defensa ha dado varios toques de atención al consorcio TESS Defence, liderado por Indra, para que cumplan con las entregas del vehículo 8x8 Dragón.

Ucrania y Oriente Próximo

Valcarce resaltó el papel fundamental de la industria de defensa como motor económico, generador de empleo cualificado y pilar de la soberanía. Afirmó que "la seguridad y la defensa no son una cuestión militar, sino una responsabilidad compartida" que implica a instituciones, fuerzas armadas y, de manera especial, a la industria.

Durante su intervención, la secretaria de Estado de Defensa ha reflexionado sobre el complejo contexto actual, con los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo, las amenazas híbridas o la aceleración tecnológica, y cómo afecta a la seguridad y la defensa. Las metas, además, son la autonomía estratégica, la soberanía tecnológica y la doctrina de la disuasión creíble.

Así, ha reiterado que la respuesta estratégica de España pasa por "reforzar las capacidades operativas, consolidar la base industrial y tecnológica y aumentar la inversión". Todo esto en arreglo al respeto a los Derechos Humanos, la legalidad internacional, el compromiso con el mantenimiento de la paz y la cooperación con los aliados.

"No elegimos las crisis, pero sí cómo afrontarlas y resolverlas; y nuestra manera de afrontarlas es fortalecer nuestras capacidades operativas y nuestra industria, y España ha dado pasos decisivos en esa dirección", ha indicado Valcarce.

La secretaria de Estado se ha detenido en los efectos positivos que el incremento del presupuesto en seguridad y defensa tiene para la sociedad española, a la que ha pedido que acompañe a la industria y a las Fuerzas Armadas en este esfuerzo inversor.

Esta es la clave de toda nuestra actuación, ha señalado Valcarce, "Que la defensa del siglo XXI se decide por nuestra capacidad de integrar, adaptar, sostener y evolucionar los sistemas operativos de nuestras fuerzas armadas, pero también con prioridades tecnológicas claras".

Industria de Defensa

"España cuenta con una base industrial y tecnológica, robusta y diversificada, está ya contando, con grandes empresas tractoras como Indra, Navantia y Airbus, que lideran grandes programas", pero también con otras empresas que ya están liderando programas y las nuevas que se van a incorporar ahora en este 2026, señaló la ecretaria de Estado.

"La industria de defensa aporta 12.000 millones al PIB, representa un 7,1% del PIB industrial y genera casi 60.000 empleos de alta cualificación", ha explicado. Asimismo, ha reiterado que la intención es llevar esa "ola inversora" a toda España porque este objetivo también contribuye a la cohesión territorial.

Por otro lado, Valcarce ha incidido en que España "es uno de los países más comprometidos" con la OTAN, tanto en personal desplegado como en mando y control, lo que muestra que nuestro país es "un socio fiable". "España está entre los países que lideran gracias a la excelencia de su industria, es el primer país en retorno de los fondos europeos", ha subrayado.

En este sentido, la secretaria de Estado indicó que todo este esfuerzo ha situado a España "entre las 15 naciones con mayor gasto en defensa a nivel global", convirtiéndolo en un "socio fiable".

En este sentido, destacó el éxito de España como primer país en retornos del Fondo Europeo de Defensa (EDF), liderando 28 de los 91 proyectos en los que participa.